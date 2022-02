Middlewest Recensione: un grande fumetto fantasy di Skottie Young

Middlewest è un lungo viaggio artistico che dal 2018, al suo debutto negli Stati Uniti, si è concluso nel 2020. Nello stesso anno la Bao Publishing si fa carico dell'edizione italiana, terminata da poco con il terzo e ultimo volume. Dalla collaborazione dell'autore e fumettista americano Skottie Young e l'artista Jorge Corona nasce una vera e propria fiaba in 18 capitoli, un fantasy moderno tutto da scoprire, tra robot, creature fantastiche e magia.



C'era una volta il Middlewest

Il protagonista è Abel, ragazzo che vive con suo padre Dale nella cittadina di Farmington e lavora consegnando giornali. Il rapporto tra genitore e figlio non è dei migliori: Dale è autoritario, scontroso e aggressivo. Un giorno, in seguito ad una lite furibonda, il suo impeto rabbioso scaglia qualcosa di mostruoso sulla città, un'entità che prende forma nel vento generando un potente tornado.



Durante lo scontro, però, qualcosa colpisce il ragazzo dritto nel petto, lasciandogli un marchio indelebile. Abel decide così di scappare insieme al suo amico Volpe, un animale parlante, il cui aiuto sarà fondamentale nel lungo viaggio che attende il protagonista, pieno di nuovi incontri ma anche di peripezie e di seri pericoli. Nella nostra anteprima di Middlewest avevamo già evidenziato quelli che sono i caratteri generali della fiaba di Skottie Young, espliciti sin dal primo volume.

Il viaggio che Abel compie è tipico della fabula, quel sistema narrativo che rispetta l'ordine causale e cronologico degli eventi e che mantiene uno schema logico ben preciso: inizio, rottura dell'equilibrio, peripezie, ritorno all'ordine e lieto fine. L'autore di Middlewest non è affatto estraneo a questo tipo di narrativa. Ricordiamo, ad esempio, uno dei suoi lavori più particolari, Odio Favolandia: un fumetto edito in Italia sempre dalla Bao Publishing che, in modo cinico e spontaneo, dissacra la fiaba nel suo contenuto ma, al tempo stesso, conserva lo schema tipico di questo genere letterario. Attraverso dialoghi lineari e scorrevoli, pagina dopo pagina l'attenzione del lettore è catturata dalla forte componente magica, mista ad un alone di mistero che, con un climax ascendente, invoglia a proseguire la lettura per scoprire cosa dovrà affrontare il giovane Abel. Si tratta di un'opera di genere modern fantasy, in cui le tradizionali creature tipiche dell'immaginario fantastico sono affiancate da personaggi dell'era contemporanea, come i robot, ed immerse in un'ambientazione vicina a nostri giorni.



Ad esse, infatti, è attribuito un linguaggio estremamente colloquiale, non privo di termini scurrili, che di norma non appartiene all'universo fantasy a cui gli appassionati sono abituati. La convivenza tra vecchio e nuovo mondo, tuttavia, non toglie nulla all'opera ma anzi la arricchisce, donandole un piccolo aggancio alla realtà odierna, pur narrando una storia inverosimile.

Il rapporto tra le generazioni

Come ogni fiaba che si rispetti, quella di Young vuole comunicare un messaggio che possa andare al di là del proprio carattere avventuroso. Se da un lato il fumetto è ricco di azione grazie ai numerosi input volti a sconvolgere il viaggio di Abel, dall'altro non mancano profondi momenti di riflessione. Middlewest nasce da un sentimento viscerale, la rabbia, passa per la paura, l'affetto e poi il coraggio e si conclude con il perdono e con la consapevolezza. Quello del protagonista non è certo un mero peregrinaggio fisico ma, anzi, un percorso "spirituale" alla riscoperta di sé e verso un nuovo Abel.

La causa scatenante, come già accennato, è proprio il rapporto turbolento con Dale; anch'egli, nel cercare suo figlio scomparso, ha bisogno di cambiare e imparare qualcosa di sé. La presenza di piccoli flashback, che non confonde neanche un po' la narrazione, è utile a capire meglio i loro comportamenti. Certamente siamo avvezzi a questa tematica, basterebbe solo pensare alle fiabe come Pinocchio di Collodi o a film d'animazione come Alla ricerca di Nemo per capire che il viaggio coinvolge sempre a 360 gradi entrambe le parti: colui che cerca qualcuno e la persona da ritrovare, in questi casi il padre e il figlio.



Quello delle generazioni a confronto è un tema sempre attuale che talvolta rischia di sembrare banale. In Middlewest è affrontato in un'ottica un po' differente dal solito e in maniera forse più realistica rispetto al desiderio di un ricongiungimento tranquillo e pacifico. Unica vera pecca è forse quella di lasciare altri particolari confronti e ritrovamenti in sospeso, privando il lettore di alcune importanti risposte. Rimane infatti qualche rimpianto anche sullo stesso worldbuilding, che tralascia qualche elemento di Lore di troppo.

Uno stile artistico autoriale

La trama di Middlewest è senza alcun dubbio avvincente, ricca di capovolgimenti e spunti per nuove ignote avventure. Il suo potenziale è impreziosito dall'aspetto grafico e artistico racchiuso nel lavoro di Jorge Corona (vi ricordiamo la sua collaborazione con Barbara Gordon in Batgirls) con il consistente contributo di Jean-Francois Beaulieu, il color designer.



Il tratto grafico, a prima vista, può apparire "sporco" e imperfetto, eppure si dimostra più che sufficiente a delineare uno stile fortemente personale ed autoriale, che diventa un segno caratteristico dell'opera stessa. Insieme alla variegata palette di colori, i disegni di ogni tavola trasmettono una forte carica emotiva, diversa a seconda degli eventi. Tonalità calde simboleggiano luoghi interni e sicuri, quelle fredde il mondo esterno, pieno di pericoli e imprevisti. Allo stesso modo, sentimenti come la rabbia o la paura si riversano nell'irrequietezza della linea grafica e nell'utilizzo di colori accesi. Da un punto di vista visivo il mondo di Corona e Beaulieu dà libero sfogo all'immaginazione e alla creatività, mostrando una varietà quasi infinita di ambienti, paesaggi ed elementi naturali sempre più diversificati gli uni dagli altri. Anche le creature o i popoli che Abel incontra in ogni tappa del viaggio sono differenziati e, soprattutto, in totale armonia con il loro background di riferimento.



A tal proposito, ciò che forse è davvero la carta vincente di Middlewest è la cura quasi spasmodica per la caratterizzazione dei personaggi. Ogni peregrinaggio comporta l'incontro di una lunga serie di persone o creature sconosciute. Capita, a volte, che la gran quantità di figure da inserire nel racconto possa penalizzare l'attenzione che l'artista pone sulla loro realizzazione. Ebbene, Jorge Corona riesce a superare questo limite con i propri disegni, creando una rosa di personaggi unici. Che sia un particolare dell'aspetto fisico o una precisa espressione del volto, il character design non è mai ripetitivo. Persino il singolo elemento riesce a non essere uguale a se stesso a seconda del momento della narrazione, e la molteplicità di espressioni è data da una piccola modifica della linea grafica, evidenziando la capacità dell'artista di far convivere complessità e semplicità nello stesso attimo.