Mimikaki un piacere per le orecchie: il manga minimalista di Yaro Abe

Sono ormai due anni che l'editore Bao Publishing ha inaugurato la collana Aiken (‘Cane Adorato') dedicata al mondo del fumetto nipponico, deliziando i lettori con titoli peculiari e interessanti che si discostano dai modelli più standard del manga mainstream. Tra le loro precedenti pubblicazioni sono ricorrenti le storie a episodi, dal tratto tondeggiante e morbido, dove talvolta i ballon si fanno da parte per cedere il posto alla pura narrazione visiva. Vi rimandiamo a titolo d'esempio alla recensione di Nuvole Bianche e alla recensione di Princess Maison.



Mimikaki - un piacere per le orecchie è una delle ultime aggiunte al catalogo. Si tratta di una raccolta antologica dello stesso autore del celebre manga La taverna di mezzanotte, anch'esso pubblicato dall'editore milanese. Nove storie brevi riunite insieme in un unico volume realizzate da Yaro Abe in maniera discontinua nell'arco di quasi un decennio che raccontano le vite di alcuni curiosi abitanti di Tokyo.



Il primo capitolo intitolato ‘Mimikaki da Yamamoto', come si può leggere nella postfazione del volume, è l'opera di debutto del mangaka, che nel 2003 gli valse il premio Shogakukan per fumettisti esordienti. L'inizio di un sogno che lo spinse all'età di quarant'anni ad abbandonare il posto fisso nel settore pubblicitario per dedicarsi alla sua eterna passione.



La struttura

La struttura narrativa segue grossomodo la stessa linea de La Taverna di Mezzanotte. La storia è dunque ambientata a Tokyo, nello specifico nella prefettura di Nakamachi e tutte le vicende ruotano attorno al negozio Mimikaki da Yamamoto gestito dalla signora Shizue, una donna elegante e ineffabile

che per la modica somma di 800 yen (circa 6 euro) pratica ai suoi clienti una miracolosa pulizia alle orecchie. I mimikaki sono scovolini artigianali in legno ottimizzati per la pulizia del condotto uditivo, pratica che in Giappone è associata a una ritualità precisa e viene tradizionalmente eseguita da un'altra persona. Vi sono luoghi appositi in cui è possibile farsi pulire le orecchie accovacciati sul grembo di una donna esperta vestita in abiti tradizionali, un gesto che suggerisce in maniera chiara l'idea delle affettuose cure materne: per molti giapponesi si tratta di un'azione che viene immediatamente ricondotta con nostalgia all'universo infantile. Ed ecco come la pulizia delle orecchie da semplice atto di igiene quotidiana si trasforma nelle delicate mani dell'elegante signora di Nakamachi in un momento catartico di intimità e abbandono. Una ricerca d'affetto, un tornare indietro che crea dipendenza: saranno vani i tentativi dei vari personaggi di replicare per conto proprio l'intensità di quei minuti con Shizue, obbligandoli a tornare abitualmente da lei.



Tra le vite degli altri

Yaro Abe intesse una rete di racconti autonomi in cui individui di ogni genere, età e ceto sociale si recano al negozio Mimikaki da Yamamoto per ragioni differenti. Chi alle prese con le prime cotte adolescenziali, chi per dimenticatore il primo amore, chi semplicemente per rilassare i propri nervi. Ciò

che accomuna tutti è un momento di autorivelazione e riscoperta di sé e del proprio corpo dopo l'esperienza. La natura fisica del piacere è alla base del racconto, infatti se questa pratica da una parte vuole richiamare l'affetto della madre che si prende cura del proprio bambino, dall'altra l'intimità del momento sottende una forma di erotismo nemmeno troppo velato. Nel primo capitolo, ad esempio, il ragazzino protagonista è incuriosito dal mimikaki perché il suo bisnonno come ultimo desiderio prima di morire aveva chiesto di farsi pulire un'ultima volta le orecchie da una donna di cui nessuno vuole rivelargli il nome in quanto "è un piacere riservato agli adulti". Lui stesso nell'immaginarsi di farsi pulire le orecchie dalla compagna di classe attribuisce al gesto una carica sessuale piuttosto esplicita, raffigurandosela nuda nell'atto.



Quando poi finalmente riesce a rintracciare il negozio di Shizue e a sperimentare in prima persona le sue capacità, l'esperienza lo colpisce al punto da fargli provare il piacere di un amplesso - non solo in senso figurato - portandolo a considerare la seduta come il suo primo vero rapporto con una donna.



La dolce proprietaria rimane avvolta nel mistero, non si sa molto sul suo conto e le uniche - poche - informazioni concrete vengono rivelate verso la fine. È una figura inafferrabile e silenziosa, quasi ultraterrena che accoglie e si prende cura di chiunque si presenti alla soglia del suo negozio ascoltando pazientemente le loro confessioni. Nel capitolo ‘L'uomo che non riusciva a dormire' il protagonista la definisce un Buddha: avendo problemi di insonnia l'unico luogo in cui riesce finalmente a trovare ristoro è il grembo di Shizue.



L'aspetto più interessante del manga è sicuramente la delicatezza con cui riesce a concedere al lettore la possibilità di assistere ad alcuni attimi segreti di forte intimità, dalla prospettiva privilegiata di chi può guardare senza essere visto. Durante la lettura si ha costantemente la tipica sensazione di lieve imbarazzo che si prova quando si è involontariamente partecipi della sfera privata altrui, ma è un imbarazzo piacevole che permette di intravvedere frammenti di vita umana, tra dubbi, desideri, ansie. Non si tratta mai di intrecci particolarmente raffinati o complessi, ma episodi semplici di vita quotidiana - lontani dal melodramma della fiction - tratteggiati con una simpatia e una leggerezza che si riflettono sinergicamente nell'estetica dell'autore.



L'essenzialità dello stile

Il disegno ricorda immediatamente La Taverna di Mezzanotte, anche se si presenta in uno stato più grezzo e difforme a causa della distanza temporale tra un capitolo e l'altro, che contemporaneamente permette di mettere in luce alcune sottigliezze nell'evoluzione stilistica. Yaro Abe spicca per la propensione al minimalismo, al tratto essenziale, evocativo, stilizzato e morbido, che si sposa alla perfezione con un sapiente utilizzo degli spazi vuoti per incorniciare elementi chiave che si stagliano su tavole dominate dal bianco. Uno stile probabilmente in parte ispirato alle strisce umoristiche a fumetti (yonkoma) molto diffuse in Giappone, reinterpretate in un linguaggio visivo più ricercato.



Bastano poche linee per ricostruire il paesaggio cittadino e gli interni con estrema efficacia ed eleganza, concentrando l'attenzione sui vari protagonisti di ogni racconto, le cui brevi esperienze di vita sono il cuore dell'opera. Caratteristiche che risaltano in modo particolare nei capitoli meno dialogati

come quello del samurai, in cui riecheggiano alla lontana le passeggiate silenziose e contemplative del maestro Taniguchi - per saperne di più, vi consigliamo un articolo di approfondimento sull'opera di Jiro Taniguchi. I personaggi, anatomicamente verosimili nella loro semplicità cartoonesca, risultano molto espressivi nei momenti di massimo piacere durante la pulizia delle orecchie, in cui anche il tratto del mangaka cambia radicalmente. Abe esalta il chiaroscuro con ombreggiature più marcate, deformando le linee e rimodellando i volti e gli ambienti alla ricerca di una maggior ricchezza formale dalle tinte surreali che possa esprimere su carta sensazioni puramente fisiche impossibili da spiegare a parole. Il piacere trasmesso della maestria della signora Shizue, pur assumendo forme e sfumature di significato sempre diverse in base ai desideri del cliente, non è razionalmente comprensibile.



La rappresentazione dell'atto è sempre affidata a un immaginario onirico di associazioni e ambiguità, metafore ed equivalenze. Il punto di vista durante la pulizia, anche se apparentemente esterno, in realtà è sempre calato nella soggettività del protagonista del capitolo e le immagini con cui viene esemplificato il godimento sono strettamente connesse ai suoi problemi personali.



Ci siamo trovanti davanti un'opera che si presenta in ogni suo aspetto come una versione allo stato embrionale della Taverna di Mezzanotte.

Nelle premesse e nella realizzazione racchiude tutti i presupposti che verranno portati a un nuovo livello nell'opera successiva di Abe dove, ricorrendo a un espediente narrativo classico e funzionale, riesce a realizzare un intreccio di storie e personaggi più articolato, interessante e sfaccettato di quello mostrato in Mimikaki. Il vero limite della raccolta risiede proprio nell'ampio insieme di comprimari sconnessi tra loro. Infatti, sebbene il centro gravitazionale delle vicende sia sempre il negozio di Shizue, salvo alcune apparizioni eccezionali, i personaggi, dalla caratterizzazione minima, si esauriscono nel breve lasso di tempo del loro capitolo. La mancanza di interconnessioni rilevanti va dunque a discapito dell'organicità complessiva del racconto, che sembra privo di un solido filo conduttore tematico - oltre a quello narrativo più evidente.



Trattandosi di un'opera che fa della semplicità la sua essenza, rimane una lettura scorrevole e divertente con cui è possibile scoprire alcuni aspetti inediti della cultura giapponese.