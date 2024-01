Monsters 103 Mercies Dragon Damnation: Eiichiro Oda oltre ONE PIECE

Da qualunque prospettiva lo si osservi, l'adattamento anime di Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation, ovvero del one-shot pubblicato da un giovanissimo Eiichiro Oda nel 1994, appare sì come l'ultimo prodotto in ordine in tempo delle politiche editoriali di Netflix in campo animato, ma soprattutto costituisce la conferma di quelle particolari strategie che dovrebbero portare il gigante dello streaming (almeno nelle intenzioni dell'azienda) a porsi come vertice assoluto della distribuzione internazionale degli anime nel mondo: come veicolo ideale da cui passano non solo tutte le evoluzioni (estetiche, industriali, ideologiche) che attraversano l'industria dell'animazione nipponica, ma dal quale si formano ipoteticamente tutti i discorsi culturali attorno ai prodotti animati giapponesi.



E per perseguire tale obiettivo, e restituirgli così una forma più concreta e verosimile, la piattaforma ha codificato una strategia tanto semplice quanto emblematica: porre le proprietà intellettuali di Eiichiro Oda, ovvero del mangaka più popolare sul pianeta, al centro delle sue politiche comunicative. L'unico modo, agli occhi di Netflix, che potrebbe consentire alla piattaforma di determinare un argine tra sé e il resto della concorrenza, proprio perché muove le mosse a partire dalla capitalizzazione di quell'altissimo grado di fidelizzazione che osserviamo ogni giorno nei lettori/appassionati dell'universo creativo dell'autore.



In questo senso, il recente approdo su Netflix dell'anime di Egghead, unito alla distribuzione della serie live-action di One Piece, hanno fatto da apripista ad una cornice estetica/comunicativa nella quale Monsters arriva ad occupare anch'esso un posto privilegiato. Sia per come ribadisce la volontà dell'azienda di associare le politiche editoriali nel panorama degli anime all'immagine del mangaka di punta dell'industria, sia per come l'episodio in questione suggella ulteriormente quelle strategie di storytelling che hanno reso immortale la voce autoriale di Eiichiro Oda, anche a dispetto di alcune incongruenze a cui va incontro qui il prodotto.

La storia di Ryuma come prefigurazione dell'eroismo (stra)ordinario dei personaggi di One Piece

Per comprendere in profondità ciò che funziona o meno di Monsters, è necessario partire dall'analisi del personaggio di Ryuma, e in particolare dall'ostinazione degli autori dell'anime (in primis del regista Sunghoo Park) nel configurare (saggiamente) il samurai come il riflesso speculare dei classici eroi concepiti da Oda.

E per farlo, occorre citare anzitutto lo stato presente del manga, proprio perché il flashback su Kuma ci è apparso come il manifesto stesso delle strategie narrative dell'autore, e delle metodologie con cui genera le logiche (e la mitologia) del racconto a partire dall'intimità dei protagonisti. Come abbiamo visto nel nostro lungo approfondimento sul padre di Bonney, i motivi che ci hanno spinto a definire Orso Bartholomew il personaggio rivelazione di One Piece, non sono da ritrovare "solamente" nello spessore drammatico del bucaniere, ma nella capillarità con cui sintetizza le attitudini "mitopoietiche" di Oda, la sua capacità cioè di creare i miti dell'universo di One Piece attraverso la storia di un solo uomo. Una strategia, questa, che ritroviamo anche nello spadaccino di Monsters, nonostante il contesto sia (ovviamente) meno ambizioso.



Proprio come il bucaniere, qui Ryuma adotta nella sua quotidianità una "maschera", un volto che ne manifesta solamente alcuni tratti, nascondendo sotto la superficie la vera identità dell'uomo.

Inizialmente il personaggio ci appare come un personaggio propriamente sopra le righe, quasi ridicolo, incapace (almeno in apparenza) di controllare il corso degli eventi con cui dovrà necessariamente interfacciarsi. Non appena arriva in una cittadina di periferia perde (o meglio, finge di perdere) lo scontro nella tavola calda con il leggendario spadaccino Shirano, colui che 10 anni prima della narrazione aveva salvato la dolce cameriera Flare dall'arrivo nella sua città natale di un drago, per poi cadere in quel tranello architettato dal samurai e dal suo complice che porta da un lato i due criminali a richiamare la mostruosa creatura per prelevare indisturbati i tesori del paese, e dall'altro l'incolpevole Ryuma a farsi carico del destino della comunità.



Ed è qui che l'anime dimostra una grande capacità nel connettersi alle strategie narrative di Oda: proprio perché è attraverso il percorso di scardinamento delle consuetudini e delle facciate a cui tende qui il cammino di Ryuma, che il racconto rivela le sue verità, codificando così la reale natura degli eventi.

A pensarci bene, se in One Piece le macchinazioni politiche del Governo Mondiale assumono forma nell'istante in cui generano delle conseguenze sulla vita di un dato personaggio (come può essere, appunto, Kuma), qui è nel momento stesso in cui il samurai getta la maschera che aveva fino a quel momento indossato, per incarnare tutto il suo eroismo, che l'anime dipana tutti i suoi intrecci, dando vita tanto ai suoi pregi, quanto ai difetti che attraversano buona parte del racconto.

Un anime a due (o meglio, a tre) facce

Se Monsters sembra (quasi) volare ogni volta che ragiona sui canoni caratteriali di Ryuma, lo stesso non si può affermare per il resto delle soluzioni, in particolare quelle in seno all'incipit. L'anime, a tutti gli effetti, inizia con una falsa partenza: l'approccio alle animazioni appare perlopiù anomalo, come se non si riuscisse ad individuare non solo un'uniformità di stili e registri, ma anche una soluzione che li renda esteticamente appaganti.

Tanto che per i primi dieci minuti, prima ancora cioè che Ryuma riveli la sua reale natura e che la narrazione entri nel cuore della storia, i movimenti, così come le espressioni facciali, appaiono poco fluidi e disorganici, soprattutto quando si stagliano su sfondi apertamente bidimensionali, che privano le scene di tridimensionalità, con evidenti ricadute sul respiro del racconto. Ma è nel momento in cui Monsters mette in moto gli intrecci, che l'anime trova un passo diverso, sia dal punto di vista ritmico, che estetico. Nel raccontare e poi portare a risoluzione il percorso verso l'eroismo di Ryuma, Sunghoo Park dimostra (come suo solito) una grande varietà stilistica, senza mai scadere nel virtuosismo o nell'autocompiacimento visuale.

Seppur buona parte delle rivelazioni passano attraverso un eccesso di esposizione verbale (ma quella è una problematica che affossa molti anime, estendendosi oltre il solo Monsters) il regista/animatore trova la chiave adatta per canalizzare nelle immagini - e quindi nella materia iconica a cui ogni racconto audiovisivo dovrebbe legare le sue istanze - tutto il corpus tematico, narrativo ed emozionale della storia, sia grazie alle grammatiche del montaggio parallelo, sia per mezzo di transizioni estremamente fluide e dinamiche.

Da Oda a Sunghoo Park.. per tornare (stancamente) ad Oda

I problemi, semmai, ritornano nel terzo atto. Perché se nella sezione centrale del racconto l'anime riesce a preparare il terreno per il nefasto avvento del drago, soprattutto per quel che riguarda la costruzione della tensione/suspense che un evento così eminentemente infernale deve generare, la risoluzione dell'intreccio appare perlopiù approssimativa e sommaria. Dal momento in cui la creatura alata arriva sulla cittadina all'istante in cui viene uccisa (in un sol colpo) da Ryuma, passano neanche 30 secondi, come se la narrazione avesse fretta di chiudere al più presto tale questione, per passare alla chiusa finale (cioè quella relativa alla connessione "canonica" con One Piece) il prima possibile.

Una scelta, questa, assolutamente discutibile, sia perché priva lo spettatore di qualsiasi appagamento o ancoraggio emotivo, portandolo così ad accogliere l'evento "centrale" della storia con estrema passività, sia perché tale sequenza è affrontata con una certa inezia, tanto che qui non ritroviamo neanche il solito dinamismo a cui ci ha abituati Sunghoo Park.



Da questa prospettiva, seppur Monsters sia un one-shot, occorreva distribuire il racconto almeno su due episodi, proprio perché il materiale originale appare troppo denso per poter essere confinato ad un testo da 25 minuti, soprattutto se bisognava restituire spazio anche al collegamento tra Ryuma (e quindi di un'opera pregressa nell'universo narrativo del mangaka) e Zoro (testimone, cioè, del filone principale ancorato a One Piece). In tal senso l'anime avrebbe beneficiato di un respiro più ampio che gli concedesse anche una maggiore autonomia rispetto al canone di Oda, ma a conti fatti è difficile non apprezzare le intenzioni di un prodotto così smaccatamente orgoglioso della materia da cui origina il suo racconto.