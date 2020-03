My Hero Academia 4x21 Recensione: Deku vs Gentle Criminal

Ci avviciniamo lentamente al finale della quarta stagione e finalmente My Hero Academia 4 torna a fare sul serio. Gli ultimi episodi, seppur molto piacevoli in veste di puro e innocente divertissement, hanno ovviamente mancato di sostanza, procedendo a piccolissimi passi verso lo sviluppo di questo mini arco narrativo: il festival culturale. Con l'episodio 21 di My Hero Academia 4 abbiamo visto invece una narrazione interessante e un comparto tecnico che ci pare tornato ai livelli importanti di una volta. Vediamo cosa è successo.



Un ostacolo per il festival

Il festival culturale è iniziato. La classe 1-A è pronta al grande evento: i festeggiamenti iniziano alle 10:00 in punto, ma Deku e i suoi amici devono iniziare prove ed allestimento a partire dalle 9:00. C'è però un piccolo problema: Midoriya è diviso tra il corpo di ballo e la scenografia, il suo compito è utilizzare il suo Quirk per governare la corda con cui Aoyama si librerà in cielo. La corda, però, si è rovinata fin troppo per essere utilizzata nuovamente, quindi il protagonista prende una decisione: all'indomani, dopo il suo allenamento quotidiano all'alba, si recherà verso l'unico market della zona che apre alle 8:00 in punto e correrà ad acquistare la corda mancante, così da tornare a scuola nell'arco di trenta minuti e dare inizio ai preparativi per il concerto nei tempi stabiliti. Purtroppo, però, il pericolo è dietro l'angolo.

Izuku incontra sul propio cammino Gentle Criminal e La Brava, opportunamente mascherati. È però la passione per il té a tradire il villain: Deku li vede uscire da una sala da té e li sente chiacchierare a proposito di una particolare marca di cui la sera prima aveva discusso con i suoi compagni di classe.



Il giovane eroe riconosce la voce di Gentle perché, proprio nelle ore precedenti, era incappato in uno dei video virali del lestofante. Midoriya capisce subito che qualcosa non va, e infatti intuisce che Gentle è diretto allo Yuei. Intende intrufolarsi per filmare tutto e postare in rete le sue gesta. Ma l'istituto, in procinto di dare inizio al festival culturale, rischierebbe di rientrare in stato di emergenza qualora un intruso si presentasse ai cancelli, sancendo di fatto la chiusura dell'evento.

Deku non può permettere tutto ciò: lo deve ai suoi amici, che si impegnano da giorni per partecipare al festival, ma lo deve soprattutto alla piccola Eri, a cui ha promesso di regalare una giornata di svago e felicità dopo gli errori che ha vissuto per mano di Overhaul. La sua scuola, i suoi amici e i suoi compagni hanno bisogno di vivere una giornata di normalità, di spensieratezza, di gioventù, lontani dalle minacce che affliggono la società ormai da mesi. E quindi Deku non ha più dubbi: si lancia all'inseguimento di Gentle Criminal, ingaggiando un furioso duello ma ben attento a non disturbare eccessivamente la quiete pubblica.



Uno scontro di volontà



Lo scontro non è facile: Gentle ha un Quirk che gli permette di rendere elastico qualunque elemento della materia, inclusa l'aria. Midoriya si ritrova quindi in balia di una serie di campi energetici in cui i suoi stessi colpi - pur veicolati da un nuovo e più preciso tipo di guanto costruito da Hatsume - gli si ritorcono contro.

Il suo avversario dimostra la sua perfidia quando lascia cadere una trave su un passante, un gesto che Izuku non può assolutamente ignorare. Offrendoci una seconda metà di episodio dalla forte carica emozionale, My Hero Academia 4x21 ha saputo emozionaci proprio nelle fasi finali: i grandi sforzi compiuti da MIdoriya per salvare il passante e al tempo stesso impedire che Gentle Criminal si diriga a grandi falcate aeree verso la collina su cui sorge lo Yuei rappresentano il momento più alto della puntata, sorretta nel complesso da una serie di ottimi arrangiamenti musicali e soprattutto da un comparto tecnico piuttosto pregevole. In queste settimane abbiamo più volte ribadito come - soprattutto nella prima metà della Stagione 4 - i disegni e le animazioni dell'anime non fossero al livello delle season precedenti. L'episodio del 7 marzo ha rialzato l'asticella qualitativa, e speriamo continui a mantenerla elevata fino all'ultimo episodio di My Hero Academia 4.