My Hero Academia 4x22 Recensione: il duello delle volontà incrollabili

Ci sono battaglie che non vorremmo affrontare. Avversari che non vorremmo sconfiggere. Lo dice Deku a Gentle Criminal al termine di un duello davvero emozionante nell'episodio 22 di My Hero Academia 4. DIsponibile dalla sera del 14 marzo su VVVVID, in simulcast con sottotitoli italiani, la puntata ci traghetta verso il gran finale di una quarta stagione un po' altalenante, ma che proprio in coda sembra essere tornata ai livelli di spettacolarità cui ci aveva abituato negli scorsi anni.



L'apertura del festival culturale!

Il festival culturale inizia alle 9:00 in punto. La classe 1-A si esibirà con un concerto e un corpo di ballo alle ore 10:00. A seguire toccherà alle classe 1-B con una rappresentazione teatrale in salsa nerd, e dopo ancora ci sarà il concorso di bellezza. Una schedule serrata a cui i nostri eroi devono assolutamente tener fede, e che soprattutto vedrà un'ospite di eccezione: la piccola Eri, accompagnata da Mirio in una giornata di festa per ritrovare un po' di serenità dopo i drammi che ha dovuto subire. Ma l'ostacolo, almeno per Midoriya, si trova a qualche chilometro di distanza dalla collina su cui sorge lo Yuei e ha un nome e un cognome: Gentle Criminal, il villain abitudinario, lo youtuber che si diverte a caricare le proprie malefatte in rete per acquisire popolarità e scalare i vertici della criminalità. Izuku lo ha incontrato per puro caso a un'oretta scarsa dall'inizio del festival: l'uomo, accompagnato dalla fedelissima La Brava, vuole introdursi allo Yuei per annoverare tra le sue gesta un'infiltrazione in grande stile in cui persino l'Unione dei Villain ha fallito in passato.



Ma l'erede del One for All non può permetterglielo: un'infiltrazione significa emergenza, emergenza significa festival annullato. Il che si traduce nell'ennesima delusione per i suoi amici e soprattutto per la sua nuova ammiratrice, Eri.

Inizia un furioso duello tra il giovane e il villain: il One for All contro il Quirk di Gentle, un potere che lo rende in grado di elasticizzare qualunque tipo di materia. Ma è quando lo scontro raggiunge il suo culmine che il duo Gentle-La Brava mostra la sua vera natura.



La forza dell'amore

My Hero Academia 4x22 conclude la battaglia tra i due rivali e introduce il Quirk di La Brava: l'Amore. La ragazza, di cui scopriamo i dolorosi trascorsi e l'importanza del legame con Gentle, è in grado di amplificare i poteri di chi desidera semplicemente amandolo. E il sentimento che prova per Criminal è un amore intenso, viscerale, quasi malato. In gioventù La Brava veniva derisa ed evitata, ma proprio nella figura del suo partner trovò un vero e proprio punto di riferimento. D'altro canto Gentle, a quasi 50 anni suonati, veniva da una vita costellata di fallimenti: espulso dallo Yuei a causa del suo scarso profitto, incriminato per aver ostacolato il lavoro di un professionista, denigrato e disconosciuto dalla sua famiglia, trovò in La Brava la sua prima, calorosa (e forse unica) sostenitrice. E fu così che iniziò un rapporto intenso, fatto di appartenenza e comprensione reciproca.



La volontà più forte

Torniamo al presente. Gentle diventa potentissimo grazie all'Unicità della sua complice, ma dopo uno spaesamento iniziale Izuku prende le misure, capisce come affrontare il suo avversario e gli dimostra di essergli superiore. Uno che ha già affrontato l'Unione dei Villain e debellato un clan yakuza non poteva certo farsi sopraffare da un criminale di Serie B.

Eppure Midoriya riconosce il dolore di Gentle, il suo senso di incompiutezza. La vittoria che ottiene da questo duello è forse l'unica che non avrebbe mai voluto conseguire. Ma la sua volontà e la determinazione gli hanno imposto di consegnare Gentle alla giustizia. Il 22° episodio di My Hero Academia 4 finisce con un momento toccante tra i due criminali, colti in un abbraccio pieno di dolore prima di venire catturati.