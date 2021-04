My Hero Academia 5x02 Recensione: rivelazioni shock

My Hero Academia 5 inizia finalmente la sua vera corsa: dopo il buon primo episodio di My Hero Academia 5, un filler piacevole anche se leggermente banale, la storia adesso si collega alla sceneggiatura del manga, tirando le somme dell'episodio conclusivo della Season 4. La puntata è disponibile nuovamente su Crunchyroll, che dunque si candida a principale (e finora unica) emittente dell'attesissimo anime di Studio BONES. Scopriamo insieme se vale la pena guardarlo.



I Top Two Heroes

Quello odierno è un episodio di transizione, ma denso di contenuto. Transitorio perché l'arco narrativo in corso deve ancora "esplodre", traghettandoci nel vivo della nuova esercitazione da svolgere per Deku e i suoi amici. My Hero Academia 5x02 risulta però soddisfacente perché non soltanto tira le somme sui personaggi di Endeavor e Hawks, protagonisti indiscussi del finale di stagione di MHA 4, ma fornisce qualche prezioso indizio su Izuku e sul One for All.

Si inizia con un flashback: Endavor, nel suo letto d'ospedale, ricorda l'incontro con Dabi subito dopo aver sconfitto il Nomu. Un confronto che, per adesso, si riduce ad uno scambio verbale prima che il villain scompaia, lasciando Todoroki con una grande consapevolezza: una guerra con l'Unione dei supercriminali è decisamente alle porte.



C'è poi la grande rivelazione su Hawks, che si rivela essere un alleato segreto di Dabi stesso. L'episodio, poco dopo, ci informa però della verità: Hawks agisce per conto delle autorità giapponesi e si trova nel corso di una delicatissima missione sotto copertura: fare il doppio gioco con i Villain, fingendosi un Hero traditore per entrare nei loro ranghi.

Purtroppo per lui, però, ci vorrà del tempo per conquistarsi la fiducia di Dabi, e dunque per incontrare da vicino il leader dei supercriminali: il temibile Shigaraki Tomura. La prima metà dell'episodio 2 completa anche il discorso sulla redenzione di Endeavor, deciso a diventare anche un buon padre oltre che un grande Hero numero uno. Se però è bastata una battaglia all'ultimo sangue per conquistare il favore di una parte del pubblico, con i suoi figli è tutt'altra storia: Enji, però, sembra profondamente cambiato, convinto di voler rimediare a tutti i suoi errori passati. E, un po' come per la storyline di Hawks, sarà soltanto il tempo a dirgli se merita davvero una seconda occasione.



Il sogno di Deku

Si torna alla Yuei, più precisamente dalle parti di Midoriya. Stremato dagli allenamenti, il protagonista si addormenta e cade in un sogno strano. Si ritrova in presenza di coloro che, come capisce più tardi, sono i sette precedenti portatori del One for All, ma l'elemento più clamoroso arriva soltanto dopo.

Assiste ad una scena del passato che coinvolge niente meno che All for One, quando ancora aveva una forma umana, con suo fratello minore. Le profonde divergenze ideologiche tra i due portò il Villain a imprigionare il fratellino mentre iniziava il suo malvagio operato in giro per il mondo.



Successivamente vediamo il fratello di All for One mettersi direttamente in collegamento con Deku, parlandogli del potenziale che potrebbe raggiungere il suo One for All. Ma è sul più bello che il sogno di Izuku si interrompe, lasciandolo tremolante, sudato e spaventato sul proprio letto, con più domande che risposte, prima che la sigla conclusiva ci ricordi che la puntata è giunta al termine.

Il secondo episodio di My Hero Academia 5 ci lascia dunque così, con 20 minuti incentrati principalmente sul dialogo e sulle rivelazioni (alcune anche piuttosto clamorose) che dettano i toni dei prossimi sviluppi dell'anime: il racconto si farà via via sempre più drammatico, le atmosfere saranno più oscure e il percorso di Deku sulla strada per diventare il più grande eroe di tutti i tempi assumerà delle sfumature profondamente mature. Ma, per la terza volta, lo ripetiamo: soltanto il tempo ci dirà cosa ha in serbo il futuro per gli eroi di My Hero Academia.