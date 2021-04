My Hero Academia 5x03 Recensione: classe 1-A contro 1-B

Puntuale come sempre in simulcast su Crunchyroll, My Hero Academia 5 continua la sua corsa. È il turno del terzo episodio, che dopo due prime puntate piacevolmente introduttive (per avere un quadro più completo potete leggere la recensione di My Hero Academia 5x01 e la recensione di My Hero Academia 5x02) dà finalmente il via al nuovo arco narrativo: per i ragazzi della classe 1-A è tempo di nuove esercitazioni, e questa volta gli avversari saranno d'eccezione.



Cosa sono le Vestigia?

Prima di riunirsi ai suoi compagni per proseguire il suo percorso scolastico, Deku necessita di un nuovo confronto con il suo mentore Allmight. Nel secondo episodio abbiamo visto il suo strano sogno, nel quale ha vissuto i ricordi dei precedenti portatori del One for All e ha addirittura esplorato le origini di All for One. Con tanti dubbi nella propria mente, Izuku si rivolge all'ex Number One Hero, che purtroppo non è in grado di fornirgli tutte le risposte che cerca.

Eppure, Toshinori ricorda chiaramente che la sua maestra Nana Shimura, in passato, gli raccontò della capacità del One for All di riunire spiritualmente tutti coloro che l'hanno posseduto, seppur Allmight stesso non sia mai riuscito ad approfondire la questione con la sua maestra. Una cosa, però, è certa: Midoriya sembra essere l'unico, finora, ad essere riuscito a navigare nei ricordi del One for All in maniera così vivida.



Classe A contro classe B!

Poco dopo riprendono le lezioni e My Hero Academia 5 ci ricorda che i mesi dall'inizio dell'anno scolastico stanno passando inesorabili: siamo adesso in pieno inverno e gli studenti hanno necessitato di alcune modifiche ai loro costumi per affrontare il clima più rigido. Tra le divise suscettibili di maggiori cambiamenti c'è sicuramente quella di Bakugo, ma anche Deku sottolinea come le recenti migliore apportate al suo arsenale abbiano modificato sensibilmente il suo outfit rispetto ai primi giorni da apprendista eroe.

Ed ecco che arrivano i prossimi avversari della classe 1-A: gli smorfiosi rivali della 1-B! il professor Aizawa infatti annuncia ai suoi ragazzi che dovranno sostenere una nuova e particolare esercitazione: le due classi della sezione Heroes dovranno scontrarsi in battaglie tra squadre di 5 elementi non soltanto per testare il lavoro di squadra, ma anche per dare dimostrazione dei miglioramenti dei propri Quirk.



In effetti, come nota Allmight, il percorso di crescita delle due classi è stato sin qui molto diverso: Deku e i suoi amici, sin dai primi giorni di lezione, si sono ritrovati coinvolti in numerosi pericoli e hanno dovuto affrontare diverse crisi che gli hanno permesso di acquisire un bel po' di esperienza sul campo.

D'altro canto, gli studenti della 1-B hanno potuto seguire il programma scolastico e gli studi con maggiore costanza e hanno avuto più tempo di affinare le loro Unicità grazie all'allenamento. C'è inoltre, tra le due comitive, un terzo elemento di disturbo: Shinso, lo svogliato e criptico studente della classe C che dopo il Festival Sportivo ha deciso di passare alla sezione Heroes. Sembra che Shinso, sotto la guida di Aizawa, sia riuscito a perfezionare il proprio potere per adeguarlo alle battaglie. Il giovane gareggerà spostandosi da una squadra all'altra nel corso dei vari combattimenti: un modo di mettere alla prova sia Shinso stesso, e il suo Quirk del lavaggio del cervello, sia gli altri ragazzi, che saranno costretti a collaborare con un guerriero che conoscono poco. Il finale dell'episodio ci regala già un primo combattimento che termina con un cliffhanger: proprio Shinso sarà protagonista dei prossimi sviluppi, visto che svela a tutti le sue nuove e straordinarie capacità: una maschera contenente un dispositivo in grado di modulare la propria voce, così da aggiungere un ulteriore, devastante insidia al suo già problematico superpotere.