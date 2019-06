Oblivion Song Volume 2: prosegue l'avventura distopica di Kirkman

Robert Kirkman, prolifico fumettista statunitense che ha raggiunto la fama internazionale grazie a una delle sue opere più famose, The Walking Dead, ha recentemente dato alla luce una nuova opera insieme a Lorenzo De Felici: Oblivion Song. La serie, pubblicata in Italia da Saldapress, ha per protagonista Nathan Cole, uno scienziato-avventuriero capace di navigare tra due dimensioni distinte grazie a un innovativo apparecchio elettronico.

In questo secondo volume, che raccoglie i numeri dal sette al dodici degli albi originali, la storia entra nel vivo mostrandoci i vari retroscena del mondo di Oblivion.

Dimensione mostruosa

Una questione di prospettiva