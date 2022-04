Pacific Rim La Zona Oscura 2 Recensione: la nuova stagione convince a metà

Poco più di un anno fa, la prima stagione di Pacific Rim: La Zona Oscura, basata sull'omonimo franchise nato con il film hollywoodiano del 2013, ci aveva sorpreso in positivo. Pur con le dovute limitazioni legate al budget e all'impiego di una CGI non certo impeccabile, e pur mancando dell'autorialità della pellicola di Del Toro, la serie rappresentava un netto passo avanti rispetto al seguito cinematografico Pacific Rim: La Rivolta del 2018 ed espandeva la mitologia del mondo creato dal regista messicano e dallo sceneggiatore Travis Beacham, proponendosi come un prodotto molto appetibile sia per i vecchi che per i nuovi appassionati. Per saperne di più, leggete la nostra recensione della prima parte di Pacific Rim: La Zona Oscura.



Disponibile su Netflix a partire da oggi, martedì 19 aprile 2022, la seconda stagione dell'anime di Polygon Pictures ha il compito di chiudere il cerchio degli eventi introdotti nei primi sette episodi. Ci sarà riuscita? Scopritelo leggendo la nostra recensione, ma prima di proseguire vi mettiamo in guardia sul fatto che saranno presenti alcuni spoiler relativi agli eventi narrati in precedenza.

Dove eravamo rimasti?

Questo nuovo blocco di episodi riprende esattamente dove si era conclusa la prima stagione un anno fa, senza alcun riepilogo degli eventi passati e mantenendo la stessa sigla di apertura, ma soprattutto il medesimo staff creativo.



Al timone della produzione ritroviamo perciò gli showrunner e sceneggiatori Greg Johnson e Craig Kyle, la coppia Hiroyuki Hayashi e Jae-hong Kim alla regia generale e il compositore Brandon Campbell alla colonna sonora. Pacific Rim: La Zona Oscura nasce come collaborazione tra il colosso dello streaming e l'azienda americana Legendary Pictures, tuttavia a occuparsi della sua realizzazione è lo studio giapponese Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Blame!), scelto dai creatori per la sua esperienza con l'utilizzo della CGI e per mantenere al tempo stesso un'estetica più aderente a quella del mondo degli anime. Il numero di episodi della seconda stagione è pari a sette - lo stesso della prima - che rende la durata dell'intera serie in linea con quella di un tipico cour stagionale. Al termine del predecessore ci eravamo lasciati con Hayley e Taylor Travis, i due protagonisti in viaggio per l'Australia alla ricerca dei loro genitori, vittoriosi nei confronti di Copperhead, il minaccioso Kaiju di Categoria IV che ha distrutto il loro insediamento, e increduli di fronte a quello che hanno scoperto: Boy, il bambino muto con i capelli argentati da loro ritrovato all'interno di un laboratorio, è in realtà un ibrido umano-Kaiju in grado di trasformarsi in un gigantesco mostro.



Entrambi giungono così alla realizzazione che i Precursori, ovvero i creatori dei Kaiju, sono in grado di produrre Kaiju dalle sembianze umane. La seconda stagione di Pacific Rim: La Zona Oscura riparte proprio da questo punto.

Hayley e Taylor, a cui si aggiunge la combattiva Mei, sono sempre diretti all'avamposto di Sydney, l'unico luogo dove potranno essere davvero al sicuro, ma ancora una volta durante il loro cammino non dovranno affrontare solamente la minaccia dei Kaiju. I due fratelli si ritroveranno ad avere a che fare anche con la Sorellanza, un misterioso culto formato da sole donne che venera i mostri e che vuole impossessarsi di Boy, da loro ritenuto il Messia dei Kaiju.

L'importanza della famiglia

La seconda stagione di Pacific Rim: La Zona Oscura mette la parola fine al racconto del viaggio dei fratelli Travis e dello Jaeger da loro pilotato, Atlas Destroyer, ed è in questa affermazione che si potrebbero riassumere i pregi e i difetti di quest'ultima fatica dello studio Polygon Pictures.



Soffermandoci sul primo aspetto, i personaggi rappresentano nuovamente il punto di forza del titolo, grazie a una caratterizzazione convincente nella sua semplicità e sorretta ancora una volta dall'enfasi su temi come la famiglia e i legami, che diventano a tutti gli effetti la colonna portante dello show. Temi che coinvolgono tutti i personaggi principali, partendo dai due protagonisti e dal rapporto con i loro genitori, ai quali si aggiunge adesso Boy, figura verso cui Hayley sviluppa un delicato e commovente istinto materno. Non possiamo però dimenticarci di Mei, la mercenaria che si riconferma il personaggio più carismatico e riuscito della serie, e che proprio nella coppia Taylor-Hayley troverà un inaspettato rifugio che farà breccia nel suo cuore di donna fredda e combattiva. I sette episodi di questa seconda parte propongono una struttura narrativa molto simile se non identica a quella del predecessore, con un buon bilanciamento tra le parti più adrenaliniche, dominate dai combattimenti tra Atlas Destroyer e i numerosi Kaiju, e le sezioni più intime e introspettive, specialmente nella parte centrale. Apprezzabile la presenza di alcuni colpi di scena che rendono più frizzante la storia, anche se uno di questi ci è parso fin troppo maldestro e prevedibile nella sua esecuzione.



In generale, la scrittura non è certamente il punto forte di Pacific Rim: La Zona Oscura, in particolare nei dialoghi spesso stucchevoli e pieni di battute fini a loro stesse (per non dire imbarazzanti, come nel caso dell'IA Loa), e fallisce nel rendere quella della Sorellanza dei Kaiju una minaccia credibile e convincente. Al contrario, ci troviamo di fronte a un villain molto fiacco e privo di qualsiasi tipo di carisma.



Come abbiamo detto a inizio paragrafo, la seconda stagione (senza fare spoiler) si limita a concludere il viaggio dei due protagonisti e del resto del gruppo principale, lasciando numerosi punti aperti destinati con tutta probabilità a venire approfonditi in future iterazioni del franchise, al momento non ancora annunciate ma molto probabili alla luce della menzionata partnership tra Netflix e Legendary Pictures.



Una scelta che, pur tenendo conto del minutaggio complessivo non certo elevato a disposizione, lascia comunque l'amaro in bocca dopo le buone premesse della prima parte, e che all'atto pratico impedisce alla serie di raggiungere il suo pieno potenziale.

Niente di nuovo sotto il sole

Trattandosi di una prosecuzione diretta degli eventi della prima stagione, anche dal punto di vista tecnico la seconda parte di Pacific Rim: La Zona Oscura non cambia lo status quo, mantenendo le stesse virtù e gli stessi vizi che lo hanno contraddistinto finora. Rimane perciò valido quanto evidenziato in occasione della recensione dei precedenti episodi.

Polygon Pictures dimostra per l'ennesima volta di trovarsi a suo agio nella realizzazione delle scene d'azione, tutte coinvolgenti e adrenaliniche per quanto non sempre supportate da una regia all'altezza. Dove invece si continua ad avere problemi è nell'espressività e nelle movenze dei personaggi, ma soprattutto nella gestione del tanto criticato frame skipping per potersi avvicinare alla fluidità dell'animazione tradizionale.



Una tecnica che rappresenta una vera e propria cifra stilistica e che permette il raggiungimento di ottimi risultati - pensiamo ai lavori dello studio Orange (Houseki no Kuni, Beastars) - ma che l'azienda giapponese purtroppo non riesce ancora ad attuare nel migliore dei modi.



Stesso discorso per quanto riguarda la colonna sonora, buona ma tutt'altro che memorabile, mentre spostandosi sul doppiaggio adesso possiamo dare un giudizio sulle voci giapponesi, assenti dal catalogo italiano in occasione del rilascio della prima parte un anno fa. Si tratta di un doppiaggio di eccellente fattura, che vede nomi noti del settore come Yusuke Kobayashi (Subaru nella serie Re:Zero) nei panni del protagonista Taylor Travis, e che vi consigliamo caldamente qualora non abbiate problemi con la visione sottotitolata.



Tuttavia, esattamente come per i primi sette episodi, anche il doppiaggio in lingua italiana, curato da Daniela Inserra e Marco Liguori, non sfigura in alcun modo. Le performance di Alex Polidori e Lavinia Paladino nel ruolo dei fratelli Travis sono convincenti, così come quella di Irene Trotta (Mei). Difficile invece esprimere un giudizio su quello degli altri personaggi per via della loro presenza ridotta sullo schermo.