Il ragazzo e l'airone Recensione: il magnifico delirio di Hayao Miyazaki

Non puoi stare lontano dal cinema se il cinema lo hai nelle vene, se ti batte nel petto, se le tue mani scalpitano per creare arte, altra arte, ancora più arte. Sarebbe stato magnifico se l'ultimo film di Hayao Miyazaki, il testamento di un'intera carriera, fosse stato davvero Si alza il vento, che ancora oggi rappresenta la lettera d'amore più intima e personale del Maestro alla Settima Arte.



Sì, anche più de Il ragazzo e l'airone, il lungometraggio che ha spinto Miyazaki a tornare al lavoro rinunciando alla meritata pensione, il progetto che ha impegnato Studio Ghibli per quasi un decennio di realizzazione. Perché How do you live? (il titolo originale dell'opera) non è tanto un lascito, ma un omaggio all'intero cinema ghibliano. Che straborda di contenuto, a tratti forse anche troppo. Ma che, nel suo essere così ricco e stratificato, dà vita ad un viaggio ugualmente straordinario.



E voi come vivrete?

Allineandosi ad una tradizione pienamente "miyazakiana", Il ragazzo e l'airone parte da una premessa narrativa semplice per poi stratificarsi attraverso il percorso interiore del giovane Mahito. Un ragazzino che, dopo aver perso la sua mamma tra le fiamme di un incendio, si trasferisce in una casa di campagna poiché suo padre sposa un'altra donna.

Purtroppo Mahito fa una grande fatica ad adattarsi alla sua nuova vita: a mura domestiche che non sente sue, al calore di una famiglia estranea, alle cure di una nuova madre con la quale non avverte alcun legame. Ad un'assenza così assordante da schiacciarlo in un isolamento autoimposto. Finché, un giorno, la sua attenzione viene catturata da un airone cenerino che si aggira nei dintorni della magione. Il misterioso volatile inizia pian piano a tormentare il ragazzo, coinvolgendolo in un mistero che lo porta a svelare i segreti di un antico passato. Un'avventura onirica tra più dimensioni, dai toni surreali e dalla cornice dantesca. Che, per Mahito, diventa un'epopea di formazione, una discesa attraverso il tempo e la storia. Un viaggio che, una volta giunti alla fine, non dà risposte concrete. Si limita a lasciarci una domanda, semplice ma immensa come la crescita e l'esistenza: e voi come vivrete?



Ecco, il senso del nuovo film di Hayao Miyazaki sta proprio nel titolo del romanzo a cui il regista si è liberamente ispirato: è una storia, quella di Mahito, che si interroga sul senso della vita, e che nel corso delle sue 2 ore di durata abbonda di riflessioni, suggestioni e influenze al punto da sommergere lo spettatore. Il ragazzo e l'airone non è, in fondo, il testamento del Sensei nei confronti del cinema: è piuttosto la summa dell'intero percorso ghibliano, un insieme di riferimenti e ispirazioni che celebrano l'idea di cinema che lo studio giapponese rappresenta sin dai suoi albori. E quindi non è, come vi spiega la recensione di Si alza il vento, Miyazaki che parla a se stesso attraverso il grande schermo.

È Miyazaki che parla al cinema, interpellando i suoi amici e maestri e rivolgendosi alle nuove generazioni. Come se fossimo tutti suoi figli o nipoti, gli stessi a cui il sensei ha dedicato l'opera. E adottando un linguaggio che - forse per la prima volta - non è pienamente suo. Lo fa citando l'orrore neorealista di Takahata e imbrigliando una moltitudine di concetti cardine che sono propri del DNA ghibliano. Disseminati attraverso personaggi, luoghi e situazioni che strizzano l'occhio ad un intero, stratificato percorso artistico.



Tutto il cinema di Miyazaki

E quindi ne Il ragazzo e l'airone c'è di tutto. Anche troppo. L'elemento più affascinante e complesso del film, che diventa anche il suo più grande limite. È un'opera che segna una maturità artistica, visiva e concettuale inattaccabile. Ma anche la necessità, anzi la smania, di avere ancora così tanto da dire e la consapevolezza di avere poco tempo per farlo.

E quindi, mai come adesso, il genio di Miyazaki diventa anche puro e magnifico caos, in cui il materiale narrativo, filosofico, ideologico, è così esagerato da disorientare. Da lasciare interdetti e, in certi casi, persino da non permettere una prima e superficiale comprensione del suo contenuto. Che forse, senza conoscere lo stile e il vissuto del suo autore, rischia di perdere parte del suo significato. Luci e ombre di un Maestro. Che dirige un film di animazione di rara bellezza, di tecnica pura e sopraffina. Un'opera interamente realizzata a mano, semplicemente straordinaria in ogni suo aspetto visivo ed estetico. Dalle animazioni più semplici, che catturano una routine quotidiana o un comportamento animale, agli sfondi incredibilmente ricchi di dettagli. In mezzo, il talento visionario e immaginifico di un occhio cinematografico che cattura un intero mondo. Anzi di più mondi. Un vortice di colori, disegni e suggestioni che racchiudono l'essenza dell'animazione classica, e che in alcuni momenti ne segnano anche l'apice assoluto.