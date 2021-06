Star Red: recensione del classico sci-fi di Moto Hagio

Continua il processo di recupero e di valorizzazione delle opere dei grandi autori classici del fumetto giapponese da parte dell'editore J-Pop. Dopo la Osamushi Collection, incentrata sul maestro Osamu Tezuka (potete recuperare la nostra recensione di Triton o la nostra recensione di Brave Dan), i fan degli shojo manga sono andati in visibilio per l'annuncio di una collana dedicata a Moto Hagio, autrice molto importante della storia della cultura pop giapponese ma a lungo ingiustamente ignorata nel nostro paese. Un'artista che negli anni '70, assieme ad altre sue colleghe, ha rivoluzionato gli shojo manga ridefinendone i canoni e inserendo elementi inediti e molto coraggiosi per gli standard dell'epoca.



L'ultimo arrivato nella Moto Hagio Collection - questo il nome della collana - è Star Red, opera fino a oggi inedita in Italia e poco conosciuta presso il pubblico occidentale. Ecco la nostra recensione completa di una miniserie, raccolta in un volume unico, che mostra il talento dell'autrice alle prese con un genere da lei già affrontato, quello della fantascienza. Un titolo imperdibile per i fan della mangaka ma che non riesce a sfruttare appieno il suo potenziale.

Ritorno al pianeta rosso

Il fumetto in questione è stato serializzato dal 1978 al 1979 sulla rivista Shojo Comic dell'editore giapponese Shogakukan, per un totale di tre volumi. Disponibile dal 16 giugno 2021, l'edizione italiana raggruppa i tomi originali in un unico volume da libreria contraddistinto dalla solita, grande cura di J-Pop. Star Red ha vinto nel 1980 il Seiun Award, prestigioso premio nipponico annuale della letteratura fantascientifica. Protagonista della storia è la bella e affascinante Sei, una giovane donna dai capelli neri leader di un circolo di motociclisti nella Terra del 23° secolo. Nessuno però sa che Sei ha gli occhi rossi, i capelli bianchi ed è nata su Marte, pianeta utilizzato in passato come carcere per i criminali terrestri e che nel tempo, per motivi sconosciuti, ha dato origine alla razza dei marziani sterminata nel corso di una sanguinosa guerra.



Sei desidera con tutto il suo cuore di poter tornare sul suo pianeta natale, e presto viene accontentata. A seguito dell'incontro con un misterioso personaggio di nome Erg, la protagonista si imbarcherà in un viaggio alla ricerca delle sue origini che cambierà per sempre il destino del pianeta rosso.



Moto Hagio, grande appassionata di fantascienza, aveva già affrontato il genere nel manga Siamo in 11!, scritto nel 1975 e pubblicato in Italia da Star Comics. I toni e le ambizioni di Star Red sono però molto differenti. Le avventure della forte e determinata Sei si ispirano ai classici della fantascienza epica (evidenti i richiami al capolavoro Dune di Frank Herbert) e danno luogo a una storia avvincente, che cattura il lettore sin dalle prime pagine grazie al carisma della protagonista e al fascino dell'ambientazione.



Un setting sci-fi abbastanza canonico ma caratterizzato con un'attenzione ai dettagli davvero notevole, ricco di misteri e dove l'autrice sfrutta la condizione dei marziani per analizzare temi come la paura del diverso, l'incomunicabilità e la ricerca delle proprie radici.



La protagonista è senza dubbio uno dei valori aggiunti del manga. Convincente, coraggiosa e determinata, ma anche fragile e insicura, la sua figura catalizza l'attenzione del lettore in misura tale da far sentire una sensazione di vuoto nei momenti in cui la storia si concentra sugli altri personaggi. Sei è una vera e propria eroina di stampo femminista, dotata di un fascino non indifferente e con la quale si crea subito empatia, anche perché il manga ci fa vivere il suo punto di vista per la maggior parte del tempo.

Il peso dell'ambizione

Purtroppo però, la serie non riesce a sfruttare appieno il suo potenziale a causa principalmente di una seconda metà che risulta inferiore alla prima. Dopo aver introdotto in maniera impeccabile tutti i personaggi e i punti cardine della trama, la Hagio inizia infatti a mettere troppa carne al fuoco. Il risultato è un racconto che si fa sempre più dispersivo e che avrebbe necessitato di un numero maggiore di volumi per essere sviluppato al meglio. Problemi accentuati dallo stile narrativo molto verboso, un marchio di fabbrica dell'autrice, che rende difficoltosa la lettura di alcuni passaggi. Un grande merito di questa seconda fase risiede però nell'introduzione di spunti di natura filosofica ed esistenzialista, soprattutto nelle battute finali, che donano all'opera un ampio spettro di possibili interpretazioni. Testimonianza del grande talento di una mangaka che, di qualunque cosa parli, non risulta mai banale.



Sensazioni contrastanti anche per quanto riguarda i personaggi. Se la protagonista Sei e altre figure centrali del racconto come Erg risultano ben caratterizzate, altrettanto non si può dire dei numerosi personaggi secondari, molti dei quali risultano solo macchiette prive di spessore utili solo ai fini della trama.



Anche qui, una lunghezza maggiore avrebbe permesso di dare il giusto spazio a ognuno di essi, ma essendo Star Red un manga molto più incentrato sullo sviluppo della storia, si tratta di un difetto che non compromette in alcun modo il risultato finale.



Star Red, nonostante i suoi 43 anni d'età, non risulta invecchiato male sotto alcun aspetto. Non fa eccezione quello grafico, dove lo stile di disegno vintage ed evocativo dell'autrice brilla in tutto il suo splendore regalando personaggi dall'espressività pazzesca e tavole di grandissimo impatto, molto fluide e creative nella disposizione delle vignette, in linea con i rinnovati stilemi dello shojo manga che Moto Hagio stessa aveva contribuito a rinnovare in quegli anni.



Non manca pure qui qualche piccola sbavatura, come la mancanza di chiarezza nelle vignette più movimentate o il design fin troppo simile di alcuni personaggi, ma si tratta del classico pelo dell'uovo. Star Red è l'ennesima dimostrazione del perché Moto Hagio sia conosciuta con l'appellativo di "regina dei manga" presso il pubblico di appassionati.