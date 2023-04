Suzume Recensione: il film più maturo di Makoto Shinkai

Non è facile fare i conti con il proprio Paese. Grandi registi lo hanno fatto tante volte nel corso degli anni, dando esempi al cinema di come si possa riflettere su ciò che la propria nazione rappresenta, sulla sua storia, le vicende che l'hanno aggiunta agli indici dei libri o le tragedie che ne hanno cambiato il volto. Forse una delle cose più difficili da fare è scendere a patti con la morfologia del posto in cui si è nati, il suo impianto naturale e geografico che alla fine sovrasta sempre le piccole velleità umane. È proprio quello che vuole fare Makoto Shinkai con Suzume, nuovo film d'animazione in uscita oggi nelle sale italiane (tra l'altro, Suzume ha già sbancato il botteghino giapponese).



Un prodotto che sembra svelarsi all'inizio ma che in realtà tiene il subbuglio emozionale più sopito, quasi radicato, come un Paese intero che ormai sa di dover far fronte a grandi cataclismi naturali ed è pronto ad affrontarli con il nerbo di chi colpisce in continuazione il legno con le nocche, fino a smettere di averne paura. Ma il percorso per farlo, per accettare il lutto, passa da lei, da Suzume, attraverso la sensibilità artistica di Makoto Shinkai, autore capace di andare anche oltre sé stesso.



Suzume, Miyazaki e l'amore

Si percepisce fin da subito l'atmosfera derivata da Hayao Miyazaki, ma in realtà da tutto lo Studio Ghibli. Suzume è imbevuto nel naturalismo caro a Miyazaki, che Makoto Shinkai venera (non a caso Suzume vive nella prefettura omonima), ma il regista giapponese prende anche spunti da La collina dei papaveri e Arrietty, mescolando già dall'inizio natura e sovrannaturale, realtà e fantastico.



Il film mette immediatamente in chiaro la posta in gioco: impedire i terremoti, che vengono scatenati da mostri giganti a forma di verme pronti ad abbattersi sul Giappone fuoriuscendo da porte sparse per il Paese, che danno su un'altra dimensione. Sota, coprotagonista della pellicola, deve chiuderle, questa volta con l'aiuto di Suzume, trovatasi per caso invischiata nella vicenda. Ecco, il caso. Shinkai utilizza il tema cardine della sua filmografia, l'amore, come elemento scatenante del coinvolgimento di Suzume. E "inganna" il suo pubblico, ormai scafato nel riconoscerne gli stilemi narrativi. Il pensiero dell'amore infatti innesca la trama, però pian piano diventa secondario, si allarga a un sentimento più universale, meno legato al contesto lui/lei e le difficoltà del rapporto di coppia che hanno fatto la fortuna di Shinkai. Come se l'autore avesse voluto fare un bel passo oltre un terreno già ampiamente battuto, alzando la posta in gioco rispetto al suo precedente lavoro (se volete recuperatevi la nostra recensione di Weathering With You).



Il Giappone e i terremoti

Si può fare i conti con un Paese intero che vive in balia di sé stesso? Un mostro silente che permea il sottosuolo pronto a squassarlo da un momento all'altro. Un minuto c'è la tua vita, quello dopo non più. Sono circa un migliaio i terremoti che i giapponesi possono percepire ogni anno, rendendo questo tipo di evento naturale un compagno di viaggio perpetuo, muto, finché non squarcia tutto. Con Suzume Makoto Shinkai vuole riflettere proprio sul rapporto tra il suo Giappone e la natura matrigna di leopardiana memoria.



Perché il film allarga il campo dell'amore a condivisione collettiva del problema, un aiutarsi continuo per far fronte a qualcosa di troppo grande da comprendere in solitaria. Sota ha bisogno di Suzume per chiudere le porte, così come ogni abitante del Giappone ha bisogno dell'altro per non crollare di fronte alla natura. Che non è da combattere, come la intendeva alla fine Leopardi, ma da accogliere e rispettare su un livello spirituale e metafisico.



Accettare e chiudere

Soltanto accettando attivamente la propria vita si può andare avanti. Shinkai unisce abilmente la singola esperienza di Suzume a uno dei più grandi eventi cataclismatici del Giappone e del mondo intero: il terremoto e maremoto del 2011 che ha portato al disastro di Fukushima.



Evento che però viene traslato nel terremoto in generale come simbolo di una Natura altra, imperscrutabile: possiamo e dobbiamo rispettarla, facendo tutto il possibile per non danneggiarla, sapendo che l'ultima parola in qualche maniera spetterà sempre a lei. Suzume però ha dimenticato il marzo del 2011, come a cancellare un trauma che senza la memoria non può essere superato. Invece Shinkai vuole farle chiudere quella porta con il passato in modo che quel ricordo viva dentro di lei, dentro il Giappone e dentro lo spettatore, senza che possa sbiadire. Glielo fa cercare attivamente, scavando nella terra e tornando dove tutto è successo, vagando in una realtà post-apocalittica che pare quasi sogno, ma sogno non è. I mostri muti non conoscono ragione, le divinità sono capricciose. Makoto Shinkai torna allora al suo sentimento principe dandogli una nuova chiave: lotta per accettarti anche nelle tragedie più incomprensibili, non dimenticare mai, coltiva il ricordo in te stesso e tendi la mano al prossimo, come il filo rosso dei personaggi che Suzume incontra lungo il suo viaggio. C'è sempre speranza, anche quando sembra che non possiamo scegliere il nostro destino. Un po' come incontrare uno sconosciuto che ci fa tremare il cuore.