The First Slam Dunk Recensione: Takehiko Inoue ridà vita al suo capolavoro

Abbiamo aspettato più di vent'anni per vedere la versione anime di Slam Dunk che Takehiko Inoue, autore del manga sportivo più famoso di tutti i tempi, ha sempre voluto realizzare. E finalmente ci siamo: The First Slam Dunk arriva in Italia al cinema grazie ad Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, dal 10 maggio in lingua originale e dall'11 al 17 maggio in italiano. Un film che racchiude tutta l'essenza dell'opera madre e fa anche di più, scavando nei retroscena di personaggi mai approfonditi dal sensei e segnando nuovi standard qualitativi per Toei Animation. E, non a caso, a firmare sceneggiatura e regia della pellicola è proprio Takehiko Inoue, che riplasma da capo la sua creatura per regalare ai fan una versione unica e indimenticabile di un fumetto che ha fatto la storia.



Un grande playmaker

La scalmanata truppa di combinaguai dello Shohoku sta per giocare una delle partite più importanti del suo percorso all'Inter High. Non la più importante in assoluto, ma un confronto in cui si giocano sentimenti, orgoglio e gloria. Il match contro i campioni in carica del torneo, l'imbattibile Sannoh, la cui vittoria permetterà al team capitanato dall'imponente Akagi di progredire ulteriormente nella competizione.

Ma Takehiko Inoue rimane lì, a quell'incontro fondamentale nel percorso dei nostri affiatati protagonisti, immortalando uno dei momenti più cruciali per Sakuragi, Rukawa, Mitsui, Akagi e Miyagi: quello della crescita, del superamento dei propri limiti, del raggiungimento di un traguardo che rimarrà nella storia. Ma lo fa, Inoue, con una sensibilità diversa rispetto al suo manga, persino con una prospettiva del tutto inedita e originale: protagonista assoluto del lungometraggio non è, come nel fumetto e nella serie TV degli anni Novanta, il rosso Hanamichi Sakuragi, ma l'energico playmaker dello Shohoku. Ryota Miyagi, il piccoletto, il regista, colui che proprio come Hanamichi aveva iniziato a giocare a basket per una semplice cotta. Ma non è più soltanto questo: Inoue scava nel passato di Ryota, approfondendo i suoi trascorsi e il dramma che ha tormentato la sua infanzia, il vero motivo per cui il giovane non si è più staccato dai campi di pallacanestro, con il sogno di sfondare e diventare un asso del basket nonostante la sua bassa statura.



Un lutto tremendo, quello del suo inseparabile fratello maggiore Sota, dal quale aveva imparato i fondamentali del basket e con cui sognava di diventare un campione sportivo. Nel nome di Sota, Ryota ha continuato a giocare, indossando il suo polsino, ma muovendosi sulle fragili crepe di un cuore devastato da una tragedia che ha sconvolto la sua famiglia, compromettendo il rapporto con sua madre, distrutta a sua volta dalla perdita del primogenito e incapace di non vedere in Ryota - e nel suo sogno sportivo - nient'altro che l'ombra di ciò che era Sota.

In due ore di pellicola Takehiko Inoue dona finalmente un background più solido all'unico personaggio principale che nel manga di Slam Dunk non era stato approfondito a sufficienza, dandogli una caratterizzazione più funzionale e commovente. Il tutto, però, senza dimenticare gli altri protagonisti: nel corso del match contro il Sannoh c'è tutto lo spazio possibile per ripercorrere all'indietro il passato degli altri quattro giocatori. E qui c'è il primo elemento straordinario di The First Slam Dunk: è il racconto intimo e introspettivo di Ryota, che in ogni caso non mette da parte gli altri ragazzi e non li depotenzia del proprio ruolo originario.



La maturazione di Rukawa, il peso della leadership di Akagi, i rimpianti di Mitsui e la determinazione di Sakuragi rimangono perni centrali della storia, così come i flashback che li riguardano. In questo, tuttavia, l'autore è costretto a delle rinunce francamente inevitabili per il minutaggio concesso dalla pellicola: oltre agli spunti originali, il film riadatta soltanto alcuni dei capitoli fondamentali dell'opera originaria, mettendo da parte alcuni snodi che caratterizzano l'epilogo del manga per concentrarsi su alcuni, pochi elementi essenziali. Una scelta che rimane comunque profondamente autoriale, quella di dare spazio e voce soprattutto al dramma interiore del piccolo regista dello Shohoku, e che dona all'opera un più marcato senso di malinconia.

La partita più importante di Inoue

È risaputo che Takehiko Inoue stesse aspettando che i tempi fossero maturi per realizzare un film come The First Slam Dunk. Da un punto di vista tecnico, infatti, parliamo di una delle pellicole d'animazione giapponese più spettacolari di sempre nonostante l'uso della computer grafica.

Sulla scia di quanto sperimentato in Dragon Ball Super: Super Hero (la nostra recensione di Dragon Ball Super Super Hero è a portata di aura), The First Slam Dunk propone un ibrido tra CGI e disegno tradizionale, in un mix che ci ha convinto su ogni fronte: dal character design, aderente allo stile contemporaneo di Inoue e molto più vicino alle copertine dell'edizione Shinsoban del fumetto, alle incredibili animazioni, che alzano ulteriormente l'asticella nel panorama di genere. Inoue ha studiato a fondo le movenze di reali giocatori di basket per dare vita a sequenze d'azione straordinariamente realistiche, al punto che in alcuni frangenti sembra quasi di assistere ad una vera partita di pallacanestro. Una cornice tecnica che si affianca ad una regia di prim'ordine, fatta di silenzi drammatici e ampi spazi aperti che si alternano alle spettacolari sequenze di gioco sul parquet, ben coadiuvate da un comparto musicale capace di immergere la leggendaria opera di Takehiko Inoue nelle giuste atmosfere. Al punto che, ad ogni canestro segnato, ci si alzerà dalla poltrona esultando come in un palazzetto sportivo tra urla, rimbalzi e stridii sul parquet.