Tokyo Magnitude 8.0, la recensione dell'anime disponibile su Netlifx

Che Tokyo Magnitude 8.0 fosse un prodotto eccellente e dall'enorme potenziale, lo si era capito sin dalle primissime battute. Ci è bastato poco, invero, per calarci nella Tokyo rappresentata negli eventi narrati della storia, una storia tanto triste quanto memorabile, raccontata in modo magistrale nel corso degli undici episodi da cui è composta la serie. Del resto, già la stessa introduzione lascia trasparire chiaramente la natura drammatica dell'opera, che si inserisce con forza nella nutrita schiera delle produzioni dai toni cupi e seriosi su cui l'industria degli anime e manga giapponesi ha basato le sue fortune, negli ultimi anni.

Lo spettro della distruzione

Le vicende di Tokyo Magnitdude 8.0, serie realizzata dallo Studio BONES, in collaborazione con Kinema Citrus e con la regia di Masaki Tachibana, nonché approdata recentemente su Netflix, vedono protagonista la piccola Mirai, una giovane studentessa delle medie, il cui atteggiamento nei confronti della vita è sempre più apatico e conflittuale. La bambina vive una situazione familiare tutt'altro che idilliaca: i genitori, fin troppo indaffarati con il lavoro, hanno finito col trascurare largamente sia lei sia il piccolo fratellino, Yuuki, che si dimostra molto legato alla sua "sorellina", così come lui stesso usa chiamarla in più di un'occasione.

Proprio la natura eccessivamente superficiale dei genitori di Mirai e Yuuki - seppur non direttamente - darà il là agli avvenimenti successivi, destinati a lasciare un vuoto incolmabile nelle vite di tutti i protagonisti. Con l'avvicinarsi dell'estate, la famiglia si prepara ad affrontare le meritate vacanze in modo, in verità, tutt'altro che piacevole. I genitori non hanno intenzione di trascurare il proprio lavoro e, di conseguenza, incaricano la piccola Mirai di tenere compagnia al fratellino durante un evento cui il piccolo Yuuki desidera recarsi: la mostra di robot che si tiene non molto lontano dalla loro casa. Restia e profondamente contrariata, Mirai non riesce a nascondere il suo disappunto, finendo con lo sfogare la propria frustrazione addosso al fratellino, incolpandolo e facendolo sentire responsabile del suo malumore.

L'inizio della fine

Proprio durante lo svolgimento della fiera, però, tutto sta per essere stravolto da una vera e propria catastrofe: un violentissimo terremoto, la cui potenza, stimata sugli 8.0 della scala Richter, colpisce con veemenza la regione, gettando nel terrore milioni di persone. In tanti, durante la violentissima scossa, finiranno col perdere la vita e tantissimi altri rimangono senza una casa a cui tornare. Ovviamente, anche Mirai e Yuuki vengono colpiti dalla tragedia, rimanendo, fortunatamente, illesi. Mirai, però, durante le fasi più concitate del terremoto, non era insieme al fratellino, giacché lo aveva mandato in bagno da solo, e non riesce più a ritrovarlo.

Fortunatamente, le strade della giovane si uniscono con quelle della bella Mari, una donna che, così come i bambini, si è separata dalla sua famiglia a causa del terremoto. La donna si offre subito di aiutare Mirai a ritrovare il fratellino e, una volta riuscite nell'impresa, decide di aiutare i due piccoli a tornare a casa sani e salvi. Inizia così, per lo strano terzetto, un viaggio di ritorno a metà tra il terrore per la propria vita e quello per l'incolumità dei propri cari distanti, la cui la salvezza non è così scontata.

Le mille facce dell'animo umano

Il viaggio dei due fratellini alla ricerca dei genitori, e nel caso di Mari votato a poter riabbracciare la sua bambina, si dimostra ricco di pericoli e momenti emozionanti e rappresenta un vero e proprio percorso formativo soprattutto per la protagonista, che avrà la possibilità di riflettere sulla propria vita e sulla genesi dei propri malesseri interiori. Tale crescita è focale nel ritmo della narrazione, molto attenta a far sì che lo spettatore sia sempre partecipe della sua evoluzione.



Proprio la caratterizzazione dei personaggi è uno dei punti di forza della produzione, che in più di un'occasione riesce a stupire come poche altre. Ogni dialogo, ogni gesto, ogni storia, va ad offrire una visione completa del mondo in cui si svolgono gli eventi dell'anime, un mondo in cui le persone, tendenzialmente, sono divise a metà tra una finta volontà di aiutare il prossimo e uno spirito egoistico troppo difficile da tenere a bada.

Proprio in questo aspetto, l'opera si rivela più diretta di quel che potrebbe sembrare: diverse volte si assiste a scene in cui gli adulti non si fanno scrupoli nel maltrattare la piccola Mirai, senza preoccuparsi minimamente nel vedere una bambina che si aggira in solitaria in mezzo alle macerie di un edificio crollato sotto le violente scosse del terremoto. Uno scorcio importante e diretto di uno degli aspetti più nefandi dell'animo umano, ma a cui, per fortuna, si contrappongono con forza l'incurabile ottimismo del piccolo Yuuki e la grande bontà d'animo di Mari che, nonostante sia in forte apprensione per la piccola Ina e per sua madre, farà di tutto per tenere al sicuro i due sfortunati fratellini.



Una missione, quella di Mari, per nulla semplice e che avrà una conclusione allo stesso tempo drammatica ma anche positiva, portando avanti, anche sul finale della storia, lo stesso stile che sin dalle prime battute accompagna la storia dei protagonisti. Ci troviamo dinnanzi all'ennesima fusione perfetta tra il tragico e il romantico, il lieto fine e la tragedia, a cui l'anime ci ha abituati dal primo vagito all'ultimo respiro, sempre però con uno stile diretto, che non vuole lasciare nulla al caso e nessuna questione in sospeso.

Uno stile piacevole e diretto

La stessa natura diretta, precisa, e se vogliamo puntigliosa, con cui ci viene raccontato ogni singolo evento, la si ritrova anche nella realizzazione artistica e tecnica, dal forte impatto visivo e morale. I disegni e le animazioni sono semplici, ma ottimamente curati, e tutta la struttura cromatica degli scenari che fanno da sfondo alla storia risulta un'esplosione di stile apprezzabile, innalzando il tasso qualitativo dell'opera. Ci troviamo di fronte a un lavoro davvero eccellente, in cui animazione "vecchio stile" e inserti in CGI si sposano perfettamente, offrendo un colpo d'occhio invidiabile e dal forte carattere.

La rappresentazione della città di Tokyo, devastata dalle violentissime scosse di terremoto, è tanto bella quanto curata nella sua brutalità e riesce a trasmettere, ogni volta che si scorge un edificio distrutto, una crepa nel terreno o le numerose vittime che lo stesso terremoto ha mietuto, una sensazione di angoscia e desolazione reale e papabile, che avvolge lo spettatore dall'inizio alla fine.



Il grande lavoro svolto sulle animazioni e sul comparto grafico in generale si evince anche dalla forte capacità espressiva della protagonista che, con un solo sguardo, riesce a trasmettere tutto il suo dolore e la sua angoscia. Allo stesso modo, guardando gli occhi di Mari, è facile notare quanto si sforzi per non farsi vedere preoccupata e combattuta dai due bambini, cercando di abbozzare sempre un sorriso, forzato e malinconico. Lo stesso Yuuki, poi, trasuda felicità e voglia di vivere da ogni poro e, anche nel suo caso, glielo si legge in faccia. Nulla è, nella sua semplicità, lasciato al caso ed il risultato è più che convincente. Chiosa finale dedicata al doppiaggio italiano dell'anime: tutto sommato, risulta essere di buon livello e non mostra quasi mai il fianco a svarioni o mancanze di alcun genere.