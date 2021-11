Amazon: gli anime da recuperare e seguire a dicembre 2021

Che Amazon stia puntando sempre di più sugli anime è un dato di fatto: non solo producendo e distribuendo titoli in esclusiva, ma anche stringendo importanti partnership con i due più grandi editori italiani, Dynit e Yamato Video, che hanno portato e continuano a portare sulla piattaforma streaming i loro titoli di punta, da quelli più recenti a quelli che hanno segnato intere generazioni nel corso degli anni. A novembre sono arrivati solo pochi titoli, ma non per questo il mese è stato meno interessante: vediamo, dunque, quali sono gli anime di novembre da recuperare a dicembre.



Hello World



Nel 2027, Kyoto ha raggiunto un avanzamento tecnologico tale da avere mappe sempre più dettagliate, grazie ad una tecnologia in grado di registrare la storia della città. Qui vivono, uno studente introverso e poco socievole, amante della lettura, e, sua compagna di classe con un carattere decisamente opposto, è aggressiva e molto determinata.

Un giorno, Katagaki sta tornando a casa quando assiste ad un'insolita aurora boreale arancione avvolgere i cieli della città ed un corvo a tre zampe scendere verso di lui; nel seguirlo, raggiunge un tempio, dove vede apparire dal nulla una misteriosa figura incappucciata. Questi sembra conoscere ogni minimo particolare della vita del giovane: in realtà è Katagaki proveniente da un futuro di 10 anni.



Il Katagaki dal futuro è tornato indietro nel tempo per cambiare un tragico evento che colpirà Ichigyo durante il loro primo appuntamento.

Hello World è un film in 3D CGI del 2019, che è arrivato in Italia lo scorso anno. Dopo aver arricchito la libreria anime di Netflix, il 14 novembre Hello World ha arricchito anche quella di Amazon Prime Video.



Per approfondire la love story in salsa sci-fi, vi rimandiamo alla nostra recensione di Hello World.



Hunter x Hunter - versione doppiata



Grazie a Dynit, lo scorso luglio ha debuttato su VVVVID la serie del 2011 di, con 4 episodi a settimana: un annuncio che ha scosso il web. Eppure, Dynit, nel corso dell'ultimo Lucca Comics & Games ha annunciato che dal 30 novembre avrebbe portato su Amazon Prime Video la versione doppiata di Hunter x Hunter, similmente a come accaduto con Bleach; al momento, però, non sappiamo ancora quanti episodi sono stati doppiati.

Gon Freecss ha 12 anni e vuole diventare il miglior Hunter del mondo, con la speranza di riuscire a trovare il padre (anche lui Hunter) che lo ha abbandonato da tempo. Gli Hunter sono persone che portano a termine gli incarichi più pericolosi, come catturare criminali o andare alla ricerca di tesori nascosti in regioni inesplorate.



Quando inizia l'avventura, Gon si rende conto che la strada per diventare Hunter è più complessa di quanto si sarebbe immaginato, ma fortunatamente, mentre sta tenendo il difficile esame per diventare Hunter, riesce a trovare amici: come, il medico alle prime armi Leorio, il vendicativo Kurapika, e l'ex assassino Killua. Nel corso della loro avventura, Gon e gli altri affronteranno vari pericoli come pericolose creature ed altri agguerriti Hunter.