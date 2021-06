Amazon Prime Video: gli anime in arrivo e da recuperare luglio 2021

Viste le iniziative intraprese negli ultimi tempi da Amazon Prime Video, come la partnership con Dynit e con Yamato, è abbastanza evidente che il colosso americano stia puntando sempre di più sul mondo degli anime, oltre che sulle serie TV e sui film. Quasi ogni mese, infatti, arrivano sulla piattaforma on demand produzioni animate giapponesi, tra esclusive, simulcast/simuldub, e vecchie glorie. Oltre ai titoli già preannunciati, a giugno ne sono arrivati altri che potrebbero essere sfuggiti anche agli occhi più attenti: ecco, dunque, quali sono i titoli di giugno su Amazon Prime Video da recuperare e quali le novità in arrivo a luglio.



Demon Slayer The Movie - Il Treno Mugen (13 luglio)



Dopo la morte del padre, il giovanesi è fatto carico del sostentamento della famiglia, vendendo carbone. Un giorno, si reca nella città più vicina per vendere il carbone, ma si attarda più del dovuto e al calare della sera è ancora sulla strada del ritorno; viene accolto da uno sconosciuto che gli offre un letto dove dormire, perché di notte la foresta pullula di demoni.

Il mattino seguente, Tanjiro scopre che la sua famiglia è stata brutalmente trucidata proprio da un demone; l'unica superstite è la sorella Nezuko, la quale, però, si sta lentamente trasformando in un creatura assetata di sangue e carne. Il protagonista decide di portarla nella città più vicina per curarla, ma sulla strada viene fermato da Giyu, un ammazzademoni; questi, però, colpito dalla caparbietà del giovane e dal comportamento anomalo della ragazza, decide di risparmiarli ed indirizza Tanjiro da Urokodaki Sakonji, per essere addestrato come ammazzademoni.



Dopo un lungo allenamento che lo ha temprato nello spirito e nel corpo, e dopo un'estenuante prova finale, Tanjiro riesce ad entrare nella Squadra degli Ammazzademoni: ora può intraprendere un viaggio che lo porterà ad incontrare alleati, sconfiggere demoni e a trovare una cura per Nezuko.



L'anime di Demon Slayer, adattamento dello studio ufotable del manga di successo di Koyoharu Gotoge, è stato uno dei più apprezzati del 2019 (per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba).Con un inaspettato trailer, nei giorni scorsi Dynit ha annunciato che il film sequel campione di incassi in tutto il mondo, Demon Slayer The Movie - Il Treno Mugen, sarà disponibile a partire da luglio in esclusiva su Amazon Prime Video, anche con doppiaggio italiano.

Tanjiro ed i suoi compagni devono risolvere il mistero di alcune inspiegabili sparizioni che avvengono a bordo di un treno. Vedere Demon Slayer The Movie - Il Treno Mugen potrebbe essere un buon modo per prepararsi all'arrivo della già annunciata seconda stagione di Demon Slayer, che dovrebbe debuttare nel corso del 2021.



Bleach - Stagione 4



Grazie alla collaborazione tra Amazon e Dynit, l'editore italiano ha portato in streaming titoli di punta come L'attacco dei Giganti e Sword Art Online, sia in simulcast che in simuldub, ma sicuramente quello che ha interessato molti è, la cui prima stagione ha debuttato lo scorso aprile.

Come ha annunciato Dynit stessa, verranno aggiunte le successive 4 stagioni una al mese, quindi al momento non saranno disponibili tutte; a fronte di ciò, la stagione 4 di Bleach dovrebbe debuttare nel corso di luglio.



Ichigo Kurosaki è un ragazzo all'apparenza normale, ma è in grado di vedere gli spiriti. Un giorno la sua famiglia viene attaccata da una creatura che si nutre di anime, un Hollow. In loro soccorso arriva la shinigami Rukia, la quale, però, sembra avere difficoltà a sconfiggere l'Hollow, allora prende l'ardua decisione di donare parte dei suoi poteri ad Ichigo, ma senza rendersene conto li ha trasferiti tutti: in questo modo il protagonista riesce a sbarazzarsi del mostro.

A seguito di ciò, Rukia è costretta a vivere come un'umana, finché non riesce a riacquistare i suoi poteri; invece, Ichigo dovrà essere uno shinigami ed eliminare gli Hollow che infestano la città. Ben presto, l'eroe trova fedeli aiutanti: Orihime Inoue, Yasutora Sado e Uryu Ishida. Le azioni di Rukia, però, hanno delle conseguenze negative, siccome ha infranto le leggi della Soul Society: arrivano sulla Terra due shinigami per riportarla indietro e condannarla a morte. Ichigo, ottenute delle nuove abilità, è pronto ad intrufolarsi nella Soul Society per salvare Rukia, insieme ai suoi compagni.



Benché la quarta stagione mostri le conseguenze delle azioni di Ichigo nell'al di là, è in realtà una saga originale dell'anime.



Lupin III



Nell'ultimo periodo Yamato Video ha scosso non poco il web con l'annuncio dell'

Nel corso degli anni, molti hanno imparato a conoscere lo scaltro Lupin III, nipote del celebre ladro Arsenio Lupin, che proprio come suo nonno cerca di rubare i tesori più preziosi del mondo.



Come ogni ladro professionista che si rispetti, Lupin ha sempre qualcuno alle calcagna che cerca di metterlo all'angolo ed arrestarlo, e vista la mole di colpi portati a termine in tutto il mondo, il suo è l'agente dell'Interpol Zenigata, che è ormai ossessionato dal ladro gentiluomo, che gli sfugge dalle mani ogni volta.

Lupin, ovviamente, non lavora da solo perché ha una banda infallibile formata dal pistolero Jigen, dal samurai Goemon, e dalla femme fatale Fujiko Mine, che non perde occasione di fare il doppio gioco e tradire il suo amato se il bottino è più che invitante.



Dopo le prime due serie e lo spin-off La donna chiamata Fujiko Mine, nel corso di giugno sono state aggiunte anche le altre stagioni di Lupin III, tra cui la terza serie, L'avventura italiana, e Ritorno alle origini.



Astro Boy



Nel 2009, il regista David Bowers ha voluto rendere omaggio ad uno dei manga ed anime più iconici di tutti i tempi:, del dio dei manga Osamu Tezuka (per conoscere alcuni titoli pubblicati da J-POP nella collana Osamushi Collection dedicata alle opere del mangaka, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Brave Dan ).

Nonostante le intenzioni ed un cast stellare tra i doppiatori, come Nicolas Cage, Samuel L. Jackson, e Freddie Highmore, il film di Astro Boy non ottenne il successo sperato, sia in Occidente, che in Giappone, dove fu un totale flop. Il lungometraggio statunitense di Astro Boy è disponibile per lo streaming dal 17 giugno.



In un futuro in cui ci sono marcate distinzioni sociali, i benestanti vivono nella città fluttuante di Metro City, insieme a robot dalle fattezze umane; invece, le classi inferiori occupano la superficie terrestre, convivendo con i robot scartati che hanno creato una propria utopia di metallo e rottami. A Metro City vive il professore Tenma, lo scienziato che ha permesso alla città di volare, e che ha perso il giovane figlio Tobio a seguito di un esperimento sul Nucleo Blu e Nucleo Rosso, due nuove forme di energia.

Distrutto per la perdita del figlio, il professore decide di costruire un robot con le sue sembianze ed il suo DNA, che anima con il Nucleo Blu; ma ben presto si rende conto di aver commesso un errore perché il robot non assomiglia affatto al figlio scomparso ed ogni volta gli ricorda la sua tragica morte. Tobio si allontana dall'unica persona che avesse considerato un padre, per cercare un luogo che può chiamare casa; nel corso della sua esperienza scopre di avere strani poteri robotici, con i quali potrà sconfiggere un pericoloso criminale che minaccia Metro City.



Sonic X



Come da consuetudine, il super-veloce porcospino blusta affrontando ilper salvare i suoi amici, ma questa volta lo scontro prende una piega inaspettata: lo scienziato pazzo ha raccolto i settecon i quali viene avviato il macchinario del Controllo del Caos, che provoca uno sbalzo spazio-temporale.

Sonic, i suoi amici ed Eggman vengono teletrasportati sulla Terra. Qui, il riccio blu incontra il giovane Christopher Thorndyke: con il suo aiuto dovrà affrontare l'esercito di Eggman, recuperare gli Smeraldi del Caos e salvare la Terra.



Sonic X è realizzato dallo studio TMS Entertainment ed è tratto dalla saga videoludica targata SEGA. L'anime è arrivato in Italia nel 2004, e dopo essere approdato su Netflix nel 2019, lo scorso 16 giugno si è aggiunto anche alla libreria di Amazon Prime Video.



Vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di Sonic X.



Lamù, la ragazza dello spazio -Stagione Finale



Il 16 giugno è arrivata anche l'ultima stagione di, che ci ha fatto compagnia nel corso dei mesi con divertenti e bizzarre avventure al limite dell'assurdo.

Il liceale Ataru Moroboshi è un dongiovanni di prima categoria: non perde occasione di fare la corte alle belle ragazze, senza preoccuparsi di ferire i sentimenti di Shinobu, la sua attuale compagna; inoltre, è anche svogliato e perseguitato dalla sfortuna. Eppure, il suo atteggiamento lascivo lo aiuta a salvare la Terra. Quando un esercito di alieni invade il pianeta, il loro sovrano offre ai Terrestri un'occasione di salvezza: un umano scelto a caso dovrà competere in una gara non ancora stabilita contro un alieno.



Il fortunato (o sfortunato) che dovrà sostenere il destino del genere umano è proprio Ataru, il quale gareggerà contro Lamù, figlia del leader degli alieni: dovrà semplicemente riuscire a toccarle le corna.

È proprio per il suo essere donnaiolo che il giovane vince la sfida: toglie a Lamù la parte superiore del suo bikini, mettendola in imbarazzo, riuscendo in questo modo a toccarle le corna. Tuttavia, la vittoria porta con sé anche un'amara sconfitta: a causa di un'incomprensione, l'aliena è convinta che il protagonista voglia sposarlo e si trasferisce a casa sua.



Ataru vivrà situazioni fuori dal normale, tra viaggi spaziali e temporali, gadget pericolosi e quant'altro, mentre continuerà ad andare dietro alle belle ragazze (anche aliene) e ad avere una relazione con Shinobu.

Lamù è il primo manga di Rumiko Takahashi, nonché uno dei suoi più celebri, che in breve tempo ha conquistato i lettori di tutto il mondo. L'anime di Studio Pierrot e Studio Deen è diventato un cult degli anni ‘80, che ancora oggi riesce a divertire come allora.



Per approfondire le folli avventure di Ataru, Lamù e di tutti gli altri, vi rimandiamo alla nostra recensione di Lamù, la ragazza dello spazio.



Ginguiser

20.000 anni fa, sulla Terra arrivarono due specie aliene: i Plasmani e i Sazoriani. Questi ultimi erano bellicosi e vollero conquistare a tutti i costi i pacifici Plasmani, disposti anche ad utilizzare l'immenso potere scaturito dalla costellazione dello Scorpione.

Gli eventi si svolgono 20.000 anni dopo: al termine della guerra tra le due razze, sembra che i Sazoriani si siano ritirati, ma il Dottor Godo è convinto che prima o poi faranno nuovamente ritorno per distruggere tutto. Per questo ha costruito in gran segreto quattro robot, Grand Fighter, Spin Lancer, Bull Gator, e Air Roin, che ha affidato ad altrettanti ragazzi che ritiene in grado di poterli pilotare: Goro Shirogon, Miki Akitsu, Torajiro Aranami, e Zanta Minami. Gli eroi viaggiano per il mondo come un gruppo di circensi, per combattere contro l'esercito dei Sazoriani e solo unendo le proprie forze possono avere la meglio: quando le quattro macchine si incastrano tra di loro formano il potente mecha Ginguiser, l'unica arma in grado di sconfiggere gli invasori.

Ginguiser è una serie del 1977 dello studio Nippon Animation, lo stesso che anni dopo avrebbe realizzato Conan il ragazzo del futuro (leggete qui il nostro speciale su Conan il ragazzo del futuro). Ginguiser venne trasmesso per la prima volta in Italia nel 1982, ma a partire dal 24 giugno è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video, sia con doppiaggio italiano, che in lingua originale e con i sottotitoli.