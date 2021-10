Amazon Prime Video: tutti gli anime in catalogo a novembre 2021

Dororo, Karakuri Circus, Vinland Saga: questi sono solo alcuni dei titoli in esclusiva su Prime Video che possono aiutarci a comprendere quanto Amazon stia puntando sempre di più sul mondo dell'animazione giapponese. Ad avvalorare ancora di più la tesi c'è la collaborazione con gli editori italiani Dynit e Yamato Video, che hanno portato sulla piattaforma streaming anime in simulcast e in esclusiva, ma anche vecchie glorie del passato: basti pensare a Sword Art Online, L'attacco dei giganti, Lamù e Lupin III.



Ormai, quasi ogni mese vengono aggiunti al catalogo film e serie anime, ma spesso potrebbero sfuggire anche agli occhi più attenti, vista la mole di titoli che vengono pubblicati quotidianamente: cerchiamo di vedere, dunque, quali sono le produzioni animate giapponesi arrivate ad ottobre su Amazon Prime Video, da seguire e recuperare a novembre.



Lupin III - Parte 6



Nel corso del mese di ottobre, l'editore Yamato Video ha annunciato che avrebbe portato, la nuova stagione dedicata al celebre ladro gentiluomo. Il 9 ottobre ha debuttato in streaming l'episodio 0, un preludio incentrato sulla figura die sul rapporto con i suoi compagni di rapine. In realtà, la puntata speciale decreta l'addio del doppiatore, il quale per 52 anni ha prestato la voce all'infallibile pistolero, che ora verrà sostituito da

Il simulcast di Lupin III - Parte 6 è iniziato ufficialmente il 16 ottobre: dopo la visita in Francia, Lupin raggiunge l'Inghilterra, dove cercherà di impossessarsi del tesoro nascosto dell'organizzazione segreta Raven, che manipola il governo inglese nell'ombra. A rallentare la sua impresa c'è un detective d'eccezione: Sherlock Holmes, il quale è convinto che Lupin sia il principale sospettato dell'omicidio del collega, nonché amico, Dr. Watson.



Lupin III - La cospirazione dei Fuma



Oltre alla nuova stagione di Lupin III, ad ottobre è arrivato anche il film del 1987, disponibile dal 18 ottobre, unicamente con doppiaggio italiano.sono al matrimonio del compagno, che sta per sposare, figlia del capo di un prestigioso clan samurai.

Quando la celebrazione viene interrotta dai ninja Fuma, che rapiscono Murasaki, chiedendo come riscatto l'antico tesoro della famiglia. Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko dovranno mettersi al lavoro per salvare la promessa sposa e per evitare che i ninja si impossessino del tesoro.



Anche se il mondo finisse domani - The Relative Worlds

Quando era ancora un bambino, la madre di Shin Hazama morì misteriosamente, causando nel figlio un trauma che lo ha portato a chiudere il suo cuore alle altre persone. Rimasto solo con il padre scienziato, molto occupato con le sue ricerche, Shin trascorre le giornate con l'unica persona che le è ancora rimasta vicino: la dolce Kotori Izumi, sua amica d'infanzia. Dopo essersi diplomati al liceo, Shin e Kotori sono pronti ad andare a convivere insieme.



Tuttavia, il protagonista è destinato a subire un altro brusco trauma, dopo la morte del padre. All'apparenza, la morte dei genitori potrebbe essere solo una coincidenza, ma in realtà è collegata in qualche modo all'apparizione di misteriosi uomini arrivati da un universo parallelo in cui il Giappone è una distopia evoluta tecnologicamente.

Tra questi vi è anche Jin, il quale dichiara di essere il "doppio" di Shin, arrivato nell'universo terrestre per portare a termine la sua missione: uccidere Kotori, versione alternativa della principessa Kotoko, suo acerrimo rivale e colei che ha ucciso i genitori. Shin e Kotori dovranno mettere in chiaro i propri sentimenti l'un l'altro, anche se il mondo è prossimo alla fine.



Anche se il mondo finisse domani - The Relative Worlds è un film in 3D CGI dello studio Craftar, che ha debuttato in Giappone nel corso del 2019; in Italia, invece, è arrivato lo scorso anno direttamente in home video. Dall'8 ottobre, Anche se il mondo finisse domani è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video.



Colorful

Quando un'anima scoraggiata aspetta alla stazione l'arrivo del treno che la porterà nell'al di là, le viene offerta l'occasione di ritornare in vita, reincarnandosi nel corpo di Makoto Kobayashi, un 14enne che si è appena suicidato.

Tenuta sotto controllo da uno spirito neutrale chiamato Purapura, l'anima ha un compito specifico da portare a termine: nell'arco di sei mesi (il tempo limite prima di abbandonare il corpo), deve cercare di rimediare ai propri peccati e a tutti gli errori che ha commesso in vita. Eppure, l'ospite non vuole solo limitarsi a fare ammenda a tutti i suoi sbagli, ma vuole anche scoprire per quale motivo un ragazzo di appena 14 anni si sia tolto la vita.



Colorful è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Eto Mori, ed è arrivato in Italia lo scorso giugno, doppiato in italiano e noleggiabile su Youtube; ma a partire dal 21 ottobre è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, sia in italiano che in giapponese.