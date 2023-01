Amazon Prime Video: gli anime di febbraio 2023. da Demon Slayer 2 a Lupin 0

Grazie alle collaborazioni con Dynit e Yamato Video, Amazon Prime Video si è avvicinato sempre di più al mondo degli anime: basti pensare che nel corso degli ultimi anni sono stati aggiunti numerosi titoli, anche in esclusiva, ed è stato inaugurato il canale tematico ANiME GENERATION, dove vengono pubblicati sia serie in simulcast che vecchie glorie portate dall'editore milanese. Sono stati annunciati di recente i nuovi anime in arrivo in streaming su Amazon Prime Video: ecco quali sono, ma diamo anche uno sguardo anche agli altri titoli da recuperare.



Demon Slayer - stagione 2 (14 febbraio)

Nelle ultime ore, Dynit ha annunciato l'arrivo in streaming su Amazon Prime Video di Demon Slayer 2 (qui potete recuperare la nostra recensione di Demon Slayer 2), al momento solo in lingua originale e con sottotitoli in italiano.

La seconda stagione adatta gli archi del Treno Mugen e del Quartiere a Luci Rosse. Nel primo, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke devono indagare su alcuni inspiegabili avvenimenti a bordo di un treno infestato da demoni; ma non saranno da soli, perché verranno aiutati da Rengoku, il Pilastro della Fiamma.



Nel secondo arco narrativo, invece, i protagonisti, affiancati da Tengen, il Pilastro del Suono, devono affrontare i demoni che minacciano la quiete nel distretto a luci rosse.



Gintama (17 febbraio)



Nel pieno del periodo Edo, gli alienihanno invaso la capitale del Giappone ed hanno imposto il divieto di portare katane in pubblico, eliminando definitivamente i samurai.Il protagonista è il samurai, che lavora come tuttofare, insieme all'aspirante samuraie alla giovane aliena. I tre accettano tutti gli incarichi che gli vengono affidati, con il giusto compenso: dal ritrovare animali smarriti, all'affrontare gli alieni.

Di recente, Dynit ha annunciato l'arrivo su Amazon Prime Video dei primi 99 episodi (doppiati in italiano) di Gintama, adattamento dell'omonimo manga comico di Hideaki Sorachi.



Inoltre, il 17 febbraio arriverà anche il primo film tratto dalla serie: Gintama The Movie: A New Translation - Capitolo di Benizakura. Mentre Gintoki viene ingaggiato da un fabbro per ritrovare la potente spada Benizakura, Shinpachi e Kagura indagano sulla scomparsa di un amico di vecchia data del loro capo.



Overlord - stagione 3 (27 febbraio)



A gennaio si è aggiunta al catalogo anime di Amazon Prime Video la seconda stagione di Overlord, ma non dovremmo attendere a lungo per vedere la terza: dal 27 febbraio, infatti, sarà disponibile, con doppiaggio italiano.I server del celebre MMORPG in realtà virtualestanno per essere chiusi. Per dare l'ultimo saluto al videogioco, il giocatore dietro, potente mago e signore della gilda, decide di restare connesso fino allo spegnimento.

Allo scoccare dell'ora fatidica, non effettua automaticamente il logout, ma rimane bloccato all'interno del videogioco con il suo avatar. Il protagonista scopre che gli NPC ora sono senzienti e provano emozioni. Momonga decide di conquistare il mondo, con la speranza di trovare qualcuno nella sua stessa situazione e per cercare di capire che cosa è successo.



Lupin Zero



A gran sorpresa, il 18 gennaio Anime Factory ha pubblicato in streaming su Amazon Prime Video la serie prequel, al momento solo in lingua originale e con sottotitoli in italiano.

L'anime è ambientato negli anni ‘60, e mostra quali sono state le origini del leggendario Lupin III, il ladro gentiluomo: da liceale discendente del ladro francese Arsene Lupin, al suo incontro con un giovane Jigen, che in un primo momento non vuole avere niente a che fare con lui.



Cowboy Bebop - Il Film

Spike Spiegel e Jet Black sono due cacciatori di taglie che viaggiano per lo sconfinato universo a bordo dell'astronave Bebop, per inseguire i criminali sulla cui testa pende una taglia proficua. Nel corso dei loro viaggi, ai due cacciatori di taglie si uniranno anche la truffatrice Faye Valentine, la giovane hacker Edward e il corgi Ein.

Cowboy Bebop è l'anime cult di Shinichiro Watanabe, che alla fine degli anni ‘90 ha conquistato sia la critica che il pubblico, cambiando la concezione che si ha degli anime.



Di recente, Netflix ha prodotto una serie live action che non ha riscontrato i favori dei fan, tanto da essere cancellata (ecco la nostra recensione del live action di Cowboy Bebop). Il 17 gennaio è arrivato in streaming su Amazon Prime Video Cowboy Bebop - Il Film, noto anche con il sottotitolo Knockin' on Heaven's Door.

Un attentato terroristico diffonde un virus ad Alba City, su Marte, infettando ed uccidendo i cittadini. A seguito di ciò, viene posta una taglia di 300 milioni di woolong sull'attentatore. Spike e i suoi compagni non possono lasciarsi sfuggire questa succulenta occasione: si dirigono sul pianeta rosso per catturare il criminale. Qui scoprono che intorno all'attentato si cela un complotto di insabbiamento.



Mix: Meisei Story

Spin-off e sequel spirituale di Touch, spokon sul baseball, Mix: Meisei Story è incentrato sui fratellastri Toma e Soichiro Tachibana. I due vogliono riportare in auge la squadra di baseball del liceo Meisei, che negli ultimi 26 anni è caduta in disgrazia, non vincendo più nessuna competizione.

Anche se sono ancora alle medie, i fratelli si sono dimostrati abili giocatori: Soichiro è sia un ottimo ricevitore che battitore; Toma, invece, è un formidabile lanciatore. Dopo essere entrati al liceo, Toma e Soichiro sono determinati più che mai a vincere i campionati nazionali.



Mix: Meisei Story è arrivato in Italia nel 2019 in simulcast sul canale YouTube di Yamato Video, mentre lo scorso anno ha debuttato il doppiaggio italiano su ANiME GENERATION. Dal 5 gennaio, il primo episodio doppiato di Mix: Meisei Story è disponibile senza costi aggiuntivi su Amazon Prime Video.



Cyborg 009



e altre otto persone un tempo erano esseri umani, ma sono stati trasformati in cyborg dall'organizzazione criminale, ottenendo capacità uniche: dalla super forza, alla possibilità di respirare sott'acqua, al volo. Benché i nove siano stati modificati per essere delle armi umanoidi, si ribellano e fuggono. I cyborg vengono soccorsi dal dottor, che li userà per fermare una volta per tutte la Black Ghost.

Cyborg 009 è la trasposizione del manga di Shotaro Ishinomori. A partire dal 5 gennaio è possibile vedere su Amazon Prime Video solo il primo episodio di Cyborg 009; gli altri sono disponibili sul canale tematico a pagamento di Yamato Video.



Rocky Joe

Rocky Joe (Joe Yabuki nella versione giapponese) è un orfano irascibile, che cerca di risolvere ogni problema menando le mani. Un giorno, Joe raggiunge i bassifondi di Tokyo, dove viene aggredito da alcuni teppisti locali, ma riesce a liberarsi di loro a suon di pugni.

Danpei Tange, ex coach di pugilato ormai dedito all'alcool, rimane colpito dalle sue capacità combattive, anche se rozze, tanto che vorrebbe allenarlo per renderlo un campione di boxe. Se in un primo momento Joe è un allievo irruento e irrispettoso, con il tempo inizierà a fidarsi del suo mentore, che lo renderà il pugile più famoso di tutto il mondo.



Rocky Joe è sicuramente il manga più celebre di Asao Takamori e Tetsuya Chiba, da cui negli anni ‘70 è stato tratto un anime che in poco tempo è diventato una pietra miliare dell'animazione giapponese. Il 5 gennaio, il primo episodio di Rocky Joe si è aggiunto al catalogo anime di Amazon Prime Video; purtroppo, gli altri sono in esclusiva su ANiME GENERATION.



Love Flops



Serie originale dello studio Passione (lo stesso di Interspecies Reviewers), arrivata in Italia lo scorso novembre su ANiME GENERATION,è ambientato in un futuro non molto lontano. Un giorno, prima di andare a scuola,vede in TV una cartomante che prevede come andrà la sua giornata in maniera estremamente dettagliata.

Quel giorno, il protagonista incontra Aoi Izumisawa, Bai Mongfa, Karin Istel, Amelia Irving, e Ilya Ilyukhin: cinque studentesse che non ha mai conosciuto prima, ma che alla fine della giornata gli dichiarano il loro amore. In realtà, le cinque sono state convocate dal padre di Asahi, affinché scelga una futura sposa. Dovendo convivere con loro, il giovane imparerà a conoscerle poco alla volta, vivendo situazioni altamente equivoche.



Il primo episodio di Love Flops è disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 5 gennaio, in lingua originale e con sottotitoli in italiano.



Carletto, il principe dei mostri



, principe di Mostrilandia, decide di trasferirsi sulla Terra per vivere una vita tranquilla, insieme ai suoi fedeli compagni il, l', e, il mostro di Frankenstein.

Nel mondo terreno, Carletto diventa amico di Hiroshi, che lo aiuterà a risolvere vari problemi e ad affrontare i mostri che infestano la Terra.



Carletto, il principe dei mostri è un manga creato dal duo noto come Fujiko Fujio (autore del ben più celebre Doraemon), da cui lo studio Shin-Ei Animation ha tratto una serie anime, andata in onda negli anni ‘80. Dallo scorso 5 gennaio è possibile recuperare il primo episodio di Carletto, il principe dei mostri su Amazon Prime Video.



Getter Robot



Il 5 gennaio è arrivato su Amazon Prime Video anche il primo episodio di un altro classico dell'animazione giapponese:, serie ideata da Go Nagai e Ken Ishikawa.Dalle profondità della Terra emergono i guerrieri del, che vogliono soggiogare l'umanità utilizzando i dinosauri meccanici.

Per contrastare la minaccia, lo scienziato Saotome, scopritore della nuova fonte di energia chiamata Raggi Getter, costruisce il mecha componibile Getter Robot, e sceglie tre abili piloti: Ryoma Nagare, Hayato Jin e Musashi Tomoe. I tre sono l'ultima speranza per il genere umano.



City Hunter - stagione 1



, noti come City Hunter, prendono in carico ogni missione che gli viene affidata: dalla protezione di persone, ai semplici furti, allo smantellamento di organizzazioni criminali.

Ryo affronta i casi con professionalità, utilizzando la sua infallibile colt phyton, ma durante il tempo libero non perde occasione di fare il dongiovanni con le belle ragazze. Kaori lo tiene costantemente sotto controllo utilizzando il suo iconico martello da 100 tonnellate.



City Hunter è un manga di Tsukasa Hojo (autore di Occhi di Gatto), da cui lo studio Sunrise ha tratto una serie anime, che è arrivata in Italia tra il 1997 e il 2005. Lo scorso 5 gennaio, il primo episodio della prima stagione di City Hunter si è aggiunto alla libreria anime di Amazon Prime Video.



Tokyo Mew Mew - New



Reboot della storica serie del 2002 di studio Pierrot,vede come protagonista, una studentessa elettrizzata all'idea di iniziare il liceo. Qui si innamora di Masaya Aoyama, e gli chiede subito di uscire.

Durante il loro appuntamento, Ichigo vede una misteriosa luce e perde i sensi; quando si risveglia, scopre che il compagno è in pericolo, e lo salva risvegliando un potere che le permette di trasformarsi in una paladina dotata di abilità da gatto.



A seguito di questo evento, Ichigo viene avvicinata da alcuni ricercatori che le spiegano che è stata scelta per far parte del Progetto Mew: cinque ragazze il cui DNA si è fuso con quello di creature in via d'estinzione. Ichigo intraprende un'avventura per trovare le restanti ragazze, con cui affrontare la minaccia dei Chimeri, esseri che vogliono conquistare il mondo.



Il primo episodio di Tokyo Mew Mew - New è disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 5 gennaio, mentre gli altri sono in esclusiva sul canale tematico di Yamato Video.



Arte

Tratto dal manga di Kei Okubo (pubblicato da Panini Comics), Arte si svolge nella Firenze del XVI secolo, in pieno Rinascimento. Arte, figlia di un nobile, vuole diventare un'artista, differenziandosi dalle sue coetanee che studiano per essere mogli e madri ideali.

Alla morte del padre, l'unico membro della famiglia che la incoraggiava ad inseguire il suo sogno, la protagonista rifiuta una vita di infelicità. Arte gira le varie botteghe degli artigiani di Firenze, con la speranza di trovare qualcuno pronto a prenderla come allieva, ma molto presto deve fare i conti con il fatto di essere donna, motivo per cui nessuno è disposta ad accettarla.



La protagonista non demorde e riesce finalmente a trovare chi può aiutarla: Leo, un giovane artista che non ha mai avuto un allievo.



Dopo essere arrivato in simulcast sul canale YouTube di Yamato Video nel 2020, nel 2021 ha debuttato il doppiaggio italiano di Arte, sulle piattaforme streaming di Sky. A partire dal 5 gennaio è possibile recuperare il primo episodio di Arte su Amazon Prime Video, anche se solo con doppiaggio italiano.



Nanà supergirl



A seguito di un esperimento non andato a buon fine,(Nanako, nella versione originale) ottiene dei superpoteri, ma perde la memoria. L'aspirante scienziato(Tomoshige Yotsuya) decide di aiutarla a ritrovare i ricordi, a patto che faccia parte della sua agenzia investigativa; ma in realtà vuole solo usare i suoi poteri a proprio vantaggio.

Nanà supergirl, noto anche come Nanako SOS, è un manga del compianto Hideo Azuma, autore del ben più celebre Pollon. Negli anni ‘80 è stato realizzato un adattamento animato, arrivato anche in Italia. Il 5 gennaio, il primo episodio di Nanà supergirl si è aggiunto alla libreria di Amazon Prime Video.



Starzinger

Scritto da Leiji Matsumoto e ispirato al classico della letteratura orientale Viaggio in Occidente, Starzinger ruota attorno ai potenti cyborg Jan Kogo, Sa Jogo, e Don Hakka, che devono scortare in un lungo e impervio viaggio Aurora, la Principessa della Luna.

Questa deve raggiungere il Grande Pianeta e sostituirsi alla morente Regina, prima che l'intero universo smetta di esistere.



Sebbene Starzinger sia in esclusiva su ANiME GENERATION, dal 5 gennaio è possibile vedere il primo episodio su Amazon Prime Video, senza costi aggiuntivi.



La principessa bibliofila



, membro di una casata nobiliare dedita alla lettura dei libri, è nota come la Principessa Bibliofila. Quattro anni prima dell'inizio degli eventi, il principe ereditariole offrì la possibilità di leggere i libri rari custoditi negli archivi reali, se fosse diventata la sua fidanzata: Elianna accettò senza indugio.

Sebbene in un primo momento la principessa sia convinta che si tratti di un fidanzamento di facciata, con il tempo i suoi sentimenti per il principe cambiano.



Lo scorso novembre ha debuttato sul canale a pagamento ANiME GENERATION (in lingua originale e con sottotitoli in italiano) la commedia romantica La principessa bibliofila, ma a partire dal 5 gennaio è possibile recuperare il primo episodio anche su Amazon Prime Video.



Cells at Work! - stagione 2



(adattamento del manga di Akane Shimizu), con doppiaggio italiano; mentre gli altri sono disponibili sul canale a pagamento di Yamato Video.I protagonisti di Cells at Work! sono unae un. Dopo aver completato il suo addestramento, l'allegra Eritrocita è pronta a far parte delle 37,2 trilioni di cellule del corpo umano: il suo compito è quello di trasportare ossigeno.

Invece, il Leucocita, in quanto globulo bianco, deve affrontare i batteri che provano ad insediarsi nel corpo umano.



Yu Yu Hakusho - Ghost Files

Yusuke Urameshi è un 14enne che non rispetta la legge, che un giorno sacrifica la propria vita per salvare un bambino che rischia di essere investito da un'auto. Siccome la sua inaspettata morte crea disordine nell'aldilà, Koenma, erede del Mondo degli Spiriti, gli offre l'opportunità di ritornare in vita: deve dimostrare di avere un animo puro.

In questa situazione, il protagonista viene affiancato da Botan, la traghettatrice di anime. Dopo essere ritornato in vita, il Nostro viene nominato Detective del Mondo degli Spiriti: deve risolvere i casi che gli vengono affidati da Koenma.



Nel corso delle sue missioni, Yusuke si alleerà con Kuwabara, suo rivale nel mondo reale, e i demoni Kurama e Hiei, con i quali affronterà gli altri demoni che minacciano sia il mondo terreno che il Mondo degli Spiriti.



Yu Yu Hakusho è il manga che ha decretato il successo di Yoshihiro Togashi (autore di Hunter x Hunter, ancora in fase di serializzazione), da cui negli anni ‘90 lo studio Pierrot ha tratto una serie animata. Lo scorso 5 gennaio, il primo episodio di Yu Yu Hakusho è disponibile a tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video.



Un oceano di avventure per Tico e Nancy

Dal 5 gennaio è possibile recuperare in streaming su Amazon Prime Video anche il primo episodio di Un oceano di avventure per Tico e Nancy, serie degli anni ‘90 di Nippon Animation.



Dopo la morte della madre, Nancy Simpson (Nanami in giapponese) si imbarca con il padre Scott sulla nave da ricerca Peperoncino: il padre è un biologo marino che è alla ricerca della misteriosa Balena Luminosa.

Nel corso del suo soggiorno sull'imbarcazione, Nancy diventa amica di un'orca, che chiama Tico, con cui esplora i fondali marini e con cui affronta gli uomini di un'organizzazione che vuole catturare la Balena Luminosa per estrarre un minerale raro dalle sue ossa.



Peter Pan



e i suoi fratelli vengono trasportati da, un ragazzo che ha deciso di non crescere, sull'Isola che Non C'è.

Qui Wendy dovrà fare da madre non solo ai suoi fratelli, ma anche ai Bambini Sperduti, amici di Peter Pan. Wendy e gli altri vivranno avventure fantastiche, nel corso delle quali incontreranno indiani, sirene ed altre creature, e affronteranno i pirati di Capitan Uncino.



Peter Pan, serie degli anni ‘90, fa parte del World Masterpiece Theatre: progetto di Nippon Animation di adattare i classici della letteratura per ragazzi. Il 5 gennaio è arrivato il primo episodio di Peter Pan in streaming su Amazon Prime Video.