Amazon Prime Video: gli anime di marzo 2023 nel segno di Lupin III

Febbraio è stato un mese a dir poco interessante per gli appassionati di animazione giapponese abbonati ad Amazon Prime Video: infatti, abbiamo potuto vedere la seconda stagione di Demon Slayer (anche se solo in lingua originale e con sottotitoli in italiano) e i primi 99 episodi di Gintama, doppiati in italiano. Eppure, nel corso del mese si sono aggiunti alla libreria streaming altri interessanti anime, benché pochi: ecco quali!



Lupin III - Parte 6 (doppiaggio italiano)



Dopo essere arrivato in simulcast in esclusiva su Amazon Prime Video nel 2021, dal 14 febbraio è disponibile anche il doppiaggio italiano di(noto con il sottotitolo), la serie più recente del celebre ladro creato da Monkey Punch.Lupin III - Parte 6 si aggiunge agli altri titoli dedicati al ladro gentiluomo già presenti in catalogo, tra cui il recente film crossover(per maggiori informazioni, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Lupin III VS Occhi di Gatto ).

Lupin ed i suoi compagni hanno raggiunto l'Inghilterra per cercare di rubare il tesoro nascosto della Raven, un'organizzazione che dall'ombra tira i fili di tutto il regno. A dare la caccia al ladro gentiluomo ci saranno l'immancabile ispettore dell'Interpol Zenigata, l'agenzia di spionaggio MI6, e il celebre consulente investigativo Sherlock Holmes. Questi è infatti convinto che Lupin abbia ucciso il suo collega e amico, il dottor Watson.



Oltre ai 24 episodi che compongono la Parte 6, è disponibile anche il doppiaggio italiano dell'episodio 0, in cui Jigen deve fare i conti con il cambiamento: tra armi da fuoco di plastica, droni ed altri gadget in dotazione alle forze dell'ordine, il pistolero trova difficoltà a stare al passo con i tempi. Episodio 0 è l'ultimo in cui Kiyoshi Kobayashi presta la voce a Jigen.



Lupin Zero (doppiaggio italiano)



Ambientato nel Giappone degli anni ‘60,si focalizza su un giovane, ancora studente delle medie, che un giorno decide di seguire il compagno di scuola, affascinato dal suo carisma e dalla sua abilità con la pistola, nonostante la giovane età.

Anche se in un primo momento Jigen non vuole avere niente a che fare con lui, perché lo considera uno a cui piace vivere nell'agio, in seguito i due diventeranno inseparabili e vivranno una serie di avventure che rafforzeranno il loro legame. Nel corso degli episodi vedremo il futuro ladro gentiluomo interagire anche con alcuni membri della famiglia, come suo padre e il nonno, il celebre ladro Arsene Lupin.



La serie prequel Lupin Zero è liberamente ispirata alle informazioni che vengono fornite sul passato del protagonista nel manga di Monkey Punch. L'anime è scritto da Ichiro Okochi, uno degli autori di Code Geass, che in passato ha curato la sceneggiatura di Lupin III - Parte 5.



Solo lo scorso gennaio Anime Factory ha portato Lupin Zero in streaming su Amazon Prime Video, in lingua originale e con sottotitoli in italiano; ma a gran sorpresa, il 13 febbraio, a distanza di un mese, ha debuttato anche il doppiaggio italiano.