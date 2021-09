Amazon Prime Video: gli anime che non dovete perdervi a ottobre 2021

Il catalogo anime di Amazon Prime Video diventa sempre più ricco con il passare del tempo. Un contributo notevole lo hanno portato gli editori italiani Dynit e Yamato Video, che quasi mensilmente aggiungono i loro titoli di punta, tra novità, esclusive e vecchie glorie. Infatti, nel catalogo sono disponibili anime come Demon Slayer e Lupin III. Settembre sembra essere stato il mese dedicato al ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, in quanto sono stati aggiunti film e special, alcuni dei quali arrivati per la prima volta in Italia, con tanto di doppiaggio. Eppure, ottobre non sarà affatto privo di sorprese: vediamo, dunque, quali sono i nuovi anime in arrivo ad ottobre e quali quelli da recuperare in streaming su Amazon Prime Video.



Holly & Benji - Due Fuoriclasse - stagione 1 (11 ottobre)

Ad ottobre arriva in streaming Holly & Benji - Due Fuoriclasse, la storica serie del 1983, tratta dal noto manga spokon Capitan Tsubasa di Yoichi Takahashi.



Ad 11 anni, Tsubasa Ozora (Oliver Hutton, nella versione italiana) sognava di diventare un grande calciatore: mentre per i suoi amici il calcio era un semplice sport ricreativo, per lui era una vera e propria ossessione. Per inseguire il suo sogno, il protagonista si trasferisce insieme alla madre nella città di Nankatsu, nota per i club calcistici delle scuole elementari.

Anche se nella sua vecchia città Tsubasa era il miglior calciatore, nella nuova deve competere con altri studenti ben più abili ed agguerriti di lui: il giovane dovrà usare tutte le sue capacità per distinguersi dagli altri.



Lungo la strada per diventare un campione di calcio, Tsubasa conoscerà nuovi compagni che lo aiuteranno a raggiungere il suo sogno, come Genzo Wakabayashi (Benjamin Price nell'adattamento italiano), un formidabile portiere.



Lupin III: film e special



I vari film e special su Lupin e la sua banda sono stati resi disponibili a tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video a partire dal 13 settembre.In La pietra della saggezza (leggete la nostra recensione de La pietra della Saggezza , Lupin viene condannato a morte, ma allo stesso tempo è ancora vivo e vegeto e continua rubare come sempre.

Un mistero intricato, ma che il Nostro ed i suoi colleghi devono mettere da parte per raggiungere l'Egitto, dove si trova una misteriosa pietra magica. Ovviamente, sulle loro tracce si mette l'ispettore Zenigata, che vuole scoprire il segreto dietro l'apparente morte del ladro. Fujiko come suo solito fa il doppio gioco, convinta dallo scienziato Mamo che l'artefatto le possa donare giovinezza e bellezza eterne. Questo darà il via ad una serie di eventi che porterà Lupin a scoprire i folli piani di Mamo per dominare il mondo.



Con La leggenda dell'oro di Babilonia ritroviamo Lupin pronto a rubare un antico tesoro appartenente alla civiltà di Babilonia, con l'aiuto dei suoi compagni di avventure, di una donna di nome Rosetta, e di una tavola in pietra.

Il ladro, però, dovrà competere con i mafiosi Marciano e Kowalski, che vogliono impossessarsi anche loro dell'antico tesoro.



Verde contro Rosso è un OVA realizzato per celebrare i 40 anni del personaggio creato da Monkey Punch (qui potete leggere la nostra recensione di Lupin III: Verde contro Rosso). Yasuo lavora in un ristorante di ramen, ha una ragazza che lo ama, Yukiko, ma ha problemi finanziari. Quando un cliente dimentica una giacca verde molto simile a quella di Lupin, Yasuo la indossa ed inizia a derubare le persone dei loro portafogli, così da poter comprare un anello alla fidanzata.

Con il tempo, Yasuo si sente sempre più vicino a Lupin, tanto da riuscire persino a lavorare con Jigen. Il giovane, però, decide di affrontare il vero ladro in una gara di abilità: se dovesse riuscire a rubare il diamante Cubo di Ghiaccio, dimostrerebbe di essere l'unico e vero Lupin.



Lo special La partita italiana è arrivato direttamente in streaming su Amazon Prime Video, con doppiaggio italiano. Lupin viene a sapere che è stata rapita Rebecca Rossellini (personaggio introdotto in Lupin III - L'avventura italiana), appartenente ad un'importante casata di San Marino e proprietaria di una nota catena di alberghi in Italia.

Dietro al rapimento c'è il misterioso Conte Mascherato, che sfida il Nostro a rubare per primo l'eredità del Conte di Cagliostro. Disponibile in esclusiva su Amazon e doppiato in italiano, nello special Addio, Amico mio Zenigata viene arrestato con l'accusa di aver aiutato in diverse situazioni Lupin. Nel frattempo, il ladro protagonista cerca di rubare un preziosissimo diamante, ma viene tradito da Jigen. Ora il celebre ladro ed il samurai Goemon saranno costretti a combattere contro un loro amico.



L'ultimo titolo approdato in esclusiva è Prigioniero del passato: Lupin e la sua banda raggiungono il Regno di Dorente per liberare Finnegan, un ladro noto per aver dato ai poveri le sue refurtive. Nel frattempo, anche altri noti ladri si riuniscono a Dorente. Nel corso dell'avventura per salvare il collega dalla prigionia, Lupin scoprirà il segreto che si cela dietro il Regno di Dorente.



Lupin III - Il Castello di Cagliostro



Sicuramente, tra i vari titoli dedicati al ladro gentiluomo che sono arrivati a settembre, quello che ha attirato le attenzioni di molti è: primo film diretto da Hayao Miyazaki, regista che ha lasciato un'impronta evidente nell'immaginario comune del ladro (recuperate qui il nostro speciale su Lupin III il Castello di Cagliostro e su come Miyazaki ha reinventato il ladro gentiluomo).

Lupin e Jigen stanno fuggendo dopo aver portato a termine l'ennesimo colpo, questa volta al casinò di Monte Carlo, ma quando controllano la refurtiva, si rendono conto che i soldi in realtà sono dei falsi di ottima fattura (difficili da distinguere dai veri), noti come Denaro del Capro. I due si recano dunque all'Arciducato di Cagliostro, dove vengono stampati i soldi falsi. Appena arrivati, vedono una fanciulla inseguita da un gruppo di loschi uomini.



Dopo averla salvata, Lupin e Jigen scoprono che in realtà è Clarisse, la duchessa di Cagliostro, ultima discendente della sua casata, promessa in sposa al conte di Cagliostro, il quale vuole solo impossessarsi del tesoro della sua famiglia.

Lupin non può certo tirarsi indietro dinanzi ad una donna in difficoltà, e decide così di liberarla dalle grinfie di un uomo crudele: oltre al già presente Jigen, ad aiutarlo ci sono Goemon e Fujiko. Il conte, invece, può fare affidamento sulle sue guardie del corpo e sulle forze dell'Interpol, guidate da Zenigata.



Mao Dante



è sicuramente ricordato per aver creato personaggi indimenticabili dei manga e dell'animazione giapponese: ad esempio,. Tra i più iconici vi è Devilman, ma ancor prima dedicarsi alla storia die di, Go Nagai aveva realizzato il fumetto, che affronta le stesse tematiche, ma senza mai portarlo a termine; eppure è stato molto acclamato.

Solo nel 2002, il mangaka ritorna sulla sua opera con Mao Dante - Nuova Serie, un remake-sequel. Nello stesso anno, va in onda l'adattamento animato per opera di Magic Bus, per un totale di 13 episodi, arrivato in Italia nel 2009 sul canale di Sky Cooltoon; ma dal 22 settembre è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, sia in italiano che in giapponese.



Una notte, Ryo Utsugi fa strani incubi su un demone che cerca di aggredirlo. Anche se è ben consapevole che sia stato solo un sogno, da quel giorno attorno a lui iniziano ad accadere strani fenomeni. Nel frattempo, un gruppo di occultisti sta cercando di riportare in vita il demone Dante.



Doraemon - il Film: Nobita e l'Isola del Tesoro



salpano a bordo di un veliero per solcare i mari dei Caraibi, alla ricerca di un tesoro. Il viaggio, però, non sarà affatto privo di pericoli ed imprevisti: un gruppo di pirati rapisce per sbaglio Shizuka; nel frattempo, si scatena una tempesta che rallenta il viaggio.

Quando possono riprendere la traversata, Nobita, Doraemon e tutti gli altri raggiungono la misteriosa Isola del Tesoro, dove è stata portata la loro amica, ma si rendono conto che quella non è affatto un'isola come le altre.



Era il 1969 quando il duo di mangaka noto come Fujiko Fujio pubblica Doraemon: il racconto di un gatto robotico arrivato dal futuro per aiutare Nobita con numerosi gadget.

In poco tempo, le disparate disavventure che vivono Doraemon, Nobita ed i loro amici sono entrate nel cuore di molti: a distanza di anni, Doraemon è ancora uno dei personaggi più amati. Il 24 settembre, Doraemon - il Film: Nobita e l'Isola del Tesoro si è aggiunto alla libreria anime di Amazon Prime Video.



Per approfondire le avventure piratesche di Doraemon, vi rimandiamo alla nostra recensione di Doraemon - il Film: Nobita e l'Isola del Tesoro.



La leggenda di Hei



Prequel della serie anime web che porta lo stesso nome, al momento inedita in Italia, il filmsegue le vicende di un piccolo mostro.è un giovane mostro mutaforma, che il più delle volte assume le sembianze di un gatto nero, e che vive liberamente nella foresta.

A causa del progresso tecnologico e del disboscamento sempre più dilagante, il protagonista è costretto ad abbandonare la sua dimora e a vagare in lungo e in largo, per cercare una nuova casa, lottando per sopravvivere ogni giorno. Finché un giorno non incontra Feng Xi, una creatura che lo porta su un'isola abbandonata, dove vivono altri loro simili.



Contento di aver trovato una nuova casa, Hei inizia ad ambientarsi poco alla volta, ma in breve tempo la pace viene scossa quando arriva sull'isola Wuxian, un uomo membro della Gilda degli Esecutori, che sta dando la caccia a Feng Xi; dopo la fuga di quest'ultimo e dei suoi compagni, Hei rimane da solo sull'isola, in balia dell'umano.

Il protagonista si rifiuta di collaborare con Wuxian, ma questi lo costringe ad accompagnarlo alla Gilda. Nel corso del viaggio, Hei comprende che i rapporti tra umani e mostri stanno cambiando.



La leggenda di Hei è arrivato in streaming su Amazon Prime Video il 25 dicembre, anche con doppiaggio italiano.