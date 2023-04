Amazon Prime Video: gli anime da non perdere ad aprile

Anche se al momento non ci sono nuove produzioni originali, il catalogo anime di Amazon Prime Video non è affatto scarno. Dopo la collaborazione con gli editori italiani Yamato Video e Dynit, infatti, sono arrivati sulla piattaforma streaming classici dell'animazione giapponese e nuovi titoli in esclusiva. A fronte di ciò, quasi ogni mese la libreria di Amazon Prime Video si rinfoltisce con nuovi anime: nel mese di marzo sono arrivate nuove serie, che dovreste recuperare ad aprile. Ecco quali sono!



Urusei Yatsura - Lamù e i casinisti planetari (doppiaggio italiano)



Quando gli alieniinvadono la Terra, offrono comunque al genere umano una salvezza: uno di loro, scelto casualmente, dovrà vincere una competizione contro, la figlia del signore degli invasori. L'umano prescelto è, uno studente alquanto sfortunato e dongiovanni: avrà a disposizione 10 giorni di tempo per riuscire a toccare le piccole corna di Lamù e salvare così l'umanità.

Un'impresa più ardua del previsto, perché l'aliena è dotata di superpoteri. Il protagonista trova la giusta motivazione quando Shinobu Miyake, amica d'infanzia, gli promette di sposarlo se dovesse vincere. Ataru sfrutta la sua astuzia e perversione per toccare le corna della giovane aliena. Tuttavia, a causa di un'incomprensione, Lamù è convinta che lui voglia sposarlo, trasferendosi così a casa sua. Questo è l'evento scatenante che porterà Ataru a vivere una serie di disavventure uniche ed indimenticabili.



Lo scorso anno ha debuttato Urusei Yatsura - Lamù e i casinisti planetari: reboot realizzato da David Production dell'anime cult degli anni ‘80, adattamento del celebre manga di Rumiko Takahashi.

Yamato Video ha distribuito la nuova iterazione in lingua originale e con sottotitoli in italiano sul canale tematico ANiME GENERATION. A partire dal 6 marzo, è disponibile in streaming e senza costi aggiuntivi il doppiaggio italiano dei primi 12 episodi di Urusei Yatsura - Lamù e i casinisti planetari.



Call of the Night (doppiaggio italiano)



Tratto dal manga di Kotoyama (edito in Italia da J-POP),segue le vicende di, uno studente che non comprende ancora il significato dell'amore e che è annoiato dalla sua vita alquanto ordinaria, tanto da non voler frequentare più la scuola.Affetto da insonnia, il giovane vaga di sera per le vie della città. Durante una delle sue esplorazioni, Ko incontra, una ragazza che gli offre una cura per l'insonnia, invitandolo a dormire da lei.

Di notte, Nazuna prova a mordere il collo del suo ospite, rivelando di essere un vampiro. Ko è elettrizzato all'idea di dare finalmente una svolta alla propria vita, diventando lui stesso un vampiro, ma molto presto si rende conto che la trasformazione avviene solo se è morso da qualcuno di cui è innamorato veramente. Ko è disposto ad amare Nazuna, pur di diventare un vampiro.



Arrivata inizialmente sul canale a pagamento di Yamato Video, in lingua originale e sottotitolata in italiano, la prima stagione di Call of the Night è disponibile dal 6 marzo su Amazon Prime Video con doppiaggio in italiano.



Tenken - Reincarnato in una spada (doppiaggio italiano)



Già disponibile su ANiME GENERATION, il 6 marzo si è aggiunta al catalogo anime di Amazon Prime Video laDopo la sua morte, il protagonista rinasce in un mondo fantasy con le sembianze di una spada con capacità telecinetiche. Inizia così a girovagare per il mondo, ottenendo varie abilità, in attesa che qualcuno possa brandirla al meglio.

Un giorno, la spada viene usata da Fran, per sconfiggere dei mostri che la stanno aggredendo. La giovane è membro della tribù dei Gatti Neri: esseri dall'aspetto umanoide che nonostante i duri allenamenti non riescono a diventare più potenti e che vengono ridotti in schiavitù.



Maestro, questo il nome dato alla spada, accetta di aiutare la compagna a raggiungere l'obiettivo di diventare più forte. Nel corso della loro avventura, i due libereranno gli oppressi.



The Eminence in Shadow (doppiaggio italiano)



Per anni,si è allenato per diventare più forte, per poter affrontare il crimine di notte, come un vero supereroe. Un giorno, però, viene investito da un camion, ma invece di morire si reincarna in un mondo fantasy governato dalla magia, con le sembianze di, il secondogenito della famiglia Kageno.

Qui, il protagonista, con il soprannome di Shadow, fonda la Garden Shadow, un'organizzazione segreta formata da persone che ha salvato, che deve fermare il Culto di Diablos. Cid è convinto che entrambi i gruppi siano solo frutto della sua immaginazione, ma senza rendersene conto si ritrova al centro di una guerra per il dominio assoluto.



L'adattamento di The Eminence in Shadow (il manga è distribuito da Magic Press) è arrivato in simulcast su ANiME GENERATION. A partire dal 6 marzo, i primi 13 episodi sono disponibili in chiaro, anche con doppiaggio italiano.



DanMachi - stagione 4 (doppiaggio italiano)



Nella città divive, un giovane che sogna di diventare un grande avventuriero: per questo ha stretto un patto con la divinità, diventando il primo ed unico membro della sua Familia.

In quanto avventuriero, il Nostro può ottenere esperienza addentrandosi nel dungeon della città, ma non riesce a superare il livello 1, essendo dunque costretto ad esplorare solo i piani più semplici. Un giorno, viene tratto in salvo dall'attacco di un pericoloso minotauro da Ais Wallenstein, membro della prestigiosa Familia Loki, di cui si innamora a prima vista.



Bell vuole fare colpo su di lei, anche se il suo livello è troppo basso, ma la determinazione lo porta a sbloccare un'abilità che gli permette di crescere rapidamente.

Nel corso delle varie avventure che vivrà nel dungeon per salire di livello, Bell incontrerà altri alleati che lo aiuteranno e si uniranno alla Familia Hestia: il fabbro Welf Crozzo e il supporto Liliruca Arde.



La stagione 4 di DanMachi è arrivata in simulcast su ANiME GENERATION, ma dal 6 marzo è possibile recuperare i primi 11 episodi, senza costi aggiuntivi, anche con doppiaggio italiano.



ONE PIECE Film: Red



L'8 marzo ha debuttato su, l'ultimo lungometraggio tratto dal manga di Eiichiro Oda, proiettato nei cinema italiani a dicembre.e i Mugiwara raggiungono l'isola di, dove assistono al concerto di Uta, celebre cantante del Nuovo Mondo.è amica d'infanzia del protagonista, che un giorno è sparita misteriosamente.

Quando Luffy la ritrova, si rende conto che è cambiata: accusa i pirati di aver portato il male nel mondo. Questo dà il via ad uno scontro tra la cantante e varie ciurme di pirati, tra cui anche quella di Cappello di Paglia. Nel corso della battaglia, verranno a galla i segreti di Uta e la verità sul suo misterioso rapporto con l'Imperatore Shanks il Rosso.



Per approfondire meglio l'ultima avventura di Luffy e gli altri Mugiwara, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di ONE PIECE Film: Red.



Gintama - Nuovi episodi



Il 17 febbraio sono arrivati in streaming i primi 99 episodi di(adattamento del celebre manga parodistico di Hideaki Sorachi), che è ritornato dopo 13 anni con un nuovo doppiaggio italiano. Lo scorso 23 marzo, si sono aggiunti al catalogo gli episodi dal 100 al 200, sempre disponibili con doppiaggio in italiano.

Gli Amanto sono una razza aliena che ha invaso la Terra e vietato l'utilizzo della katana, bandendo definitivamente i samurai. In questo contesto vive Gintoki Sakata, un uomo che vaga per la città portando al fianco una spada di legno.



Gintoki gestisce un negozio da tuttofare, insieme a Shinpachi Shimura, un giovane che sta apprendendo l'arte del samurai, e a Kagura, una ragazza dotata di superforza. Il gruppo porta a termine gli incarichi che gli vengono affidati, anche se spesso prendono una piega inaspettata e comica, persino quelli più semplici.