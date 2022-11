Amazon Prime Video: gli anime di novembre 2022, torna Attack on Titan!

Il catalogo anime di Amazon Prime Video non sfigura affatto davanti a quello di Netflix, avendo titoli da far gola a molti appassionati: basti pensare che negli ultimi tempi sono arrivati Naruto e Bleach (quest'ultimo in esclusiva italiana), frutti delle partnership strette con gli editori Yamato Video e Dynit. Purtroppo, la piattaforma streaming non rivela quasi mai con largo anticipo gli anime in arrivo nel corso dei mesi, eccezion fatta per pochi: per questo, quando vengono pubblicati passano il più delle volte in sordina. Ad ottobre, si sono aggiunte nuove produzioni alla libreria Amazon Prime Video e ne sono state annunciate altre che arriveranno a novembre: vediamo più nel dettaglio quali sono, perché le sorprese non sono poche!



Heidi (1 novembre)

Dopo essere rimasta orfana di entrambi i genitori, Heidi è costretta a vivere in una piccola casa nel cuore delle Alpi con il nonno, un uomo rude.

Con il tempo, la bambina riuscirà ad addolcire il carattere del nonno ed incontrerà nuovi amici: Peter, un giovane pastore, e Clara, una ragazza affetta da poliomielite che è costretta su una sedia a rotelle.



Heidi (adattamento del romanzo di Johanna Spyri) è un cult dell'animazione giapponese degli anni ‘70, diretto da Isao Takahata. Tra i vari annunci fatti durante il Lucca Comics & Games 2022, Dynit ha presentato anche la versione rimasterizzata di Heidi, che arriverà sia in DVD che in Blu-ray, ma a partire dall'1 novembre sarà disponibile anche a tutti gli abbonati di Amazon Prime Video.



L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 (7 novembre)



Lo scorso gennaio ha debuttato su Crunchyroll la seconda parte della stagione finale de L'attacco dei Giganti: notizia che ha deluso non poco i fan italiani che aspettavano di vedere tutta la serie doppiata.Eppure, con grande sorpresa, nel corso dell'ultimo Lucca Comics & Games, Dynit ha fatto un annuncio a dir poco clamoroso: a partire dal. Recuperare la seconda tornata di episodi potrebbe essere un buon modo per prepararsi al meglio in vista dell'ultima parte che dovrebbe debuttare il prossimo anno.

A causa dei Giganti, titaniche creature umanoidi che hanno portato il genere umano all'estinzione, i pochi superstiti si sono asserragliati in città concentriche protette da spesse ed alte mura. Un giorno, dopo più di 100 anni di pace, un Gigante apre una breccia nella barriera più esterna, permettendo ai suoi simili di invadere la città. In quell'occasione Eren perde la madre.



Questo evento è il fattore scatenante che lo porta a prendere una decisione che cambierà per sempre la sua vita e delle persone a lui care: Eren decide di arruolarsi nell'esercito per poter eliminare una volta per tutte la minaccia dei Giganti; al suo fianco ci saranno gli amici Mikasa e Armin.



Naruto Shippuden - Il Film: La Torre Perduta



, Sakura, e Sai, guidati da Yamato, vengono incaricati di catturare il ninja traditore, che vuole impadronirsi dell'antico e potente chakra di, sigillato anni prima dal Quarto Hokage nelle profondità della città di

Nonostante i tentativi di Naruto e degli altri di impedire il peggio, Mukade riesce a spezzare i sigilli che contengono il chakra, causando un'esplosione che investe il giovane ninja del Villaggio della Foglia. Quando riprende i sensi, Naruto scopre di essere nella Roran di 20 anni nel passato, dove incontra la giovane regina Sara e tre ninja del Villaggio della Foglia in missione segreta.



Nel frattempo, Mukade, che ha viaggiato anche lui indietro nel tempo, si è infiltrato a corte, diventando primo ministro. Naruto dovrà collaborare con i tre ninja per salvare la regina Sara e per impedire che Mukade possa fare ritorno al presente.



Naruto Shippuden - Il Film: La Torre Perduta è il settimo lungometraggio tratto dall'acclamato battle shonen di Masashi Kishimoto, nonché il quarto di Naruto Shippuden. La pellicola è arrivata per la prima volta in Italia nel 2015, distribuita da Lucky Red, ma a partire dal 24 ottobre è possibile recuperarla in streaming su Amazon Prime Video.



Dragon Ball Super: Broly



Mentre Dragon Ball Super: Super Hero continua a far parlare di sé a distanza di mesi dall'uscita (vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Dragon Ball Super: Super Hero ), lo scorso 15 ottobre è arrivato su Amazon Prime Video, anche se troppo silenziosamente,Circa 40 anni prima degli eventi principali, sul pianeta dei Saiyan, re Vegeta è spaventato da, un bambino la cui potenza supera persino quella di suo figlio.

Temendo che un giorno il guerriero possa essere più forte del futuro principe dei Saiyan, il re decide di spedirlo sul desolato ed inospitale pianeta Vampa; Paragas, il padre del bambino, lo segue, covando un profondo odio per la dinastia del re dei Saiyan, plasmando così la mente di Broly.



Anni dopo, Goku e Vegeta si stanno allenando duramente, quando vengono interrotti dall'arrivo di Freezer, giunto sulla Terra per recuperare le Sfere del Drago, con al seguito due nuovi guerrieri: Paragas e Broly. Questo dà inizio allo scontro tra Goku e Vegeta, contro Broly, il potente Saiyan dimenticato, fomentato da una rabbia pronta ad esplodere.



Made in Abyss - Stagione 2 (Doppiaggio italiano)



A fine settembre, si è conclusa la seconda stagione di, arrivata in simulcast su Amazon Prime Video (se volete scoprire che cosa ne pensiamo, potete leggere la nostra recensione di Made in Abyss 2 ). A distanza di poche settimane, il 17 ottobre, ha debuttato il doppiaggio italiano, anche se al momento sono disponibili solo i primi 6 episodi.

Riko desidera seguire le orme di sua madre Lyza e diventare un Fischietto Bianco per esplorare i piani più bassi dell'Abisso. L'Abisso è una profonda voragine nel terreno, che pullula di pericolose creature e che è ricca di reliquie di antiche civiltà, ma di cui nessuno sa quale sia l'origine e cosa si celi nel fondo.



Visti i pericoli che vi si trovano all'interno, solo i Fischietti Bianchi hanno le capacità e l'esperienza necessarie per addentrarsi nelle profondità più remote, ma solo pochi riescono a fare ritorno per raccontare ciò che hanno visto. Nonostante si stia impegnando a diventare una di loro, Riko è al momento una semplice Fischietto Rosso, per cui può visitare solo i livelli superiori (i più sicuri) e recuperare ciò che trova.

Durante una delle sue esplorazioni, la protagonista incontra un robot dalle fattezze di un ragazzo normale, che soprannomina Rig: questi ha perso la memoria di tutto ciò che gli è successo prima di arrivare in superficie.



Quando riceve una misteriosa lettera che la invita ad esplorare le profondità della voragine, Riko decide di addentrarsi nell'Abisso, convinta che sia un messaggio della madre scomparsa anni prima; in questa avventura, sarà accompagnata da Rig, che vuole invece scoprire le sue origini.