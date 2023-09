Amazon Prime Video: gli anime di ottobre 2023 sono un tuffo nella nostalgia

Anche se al momento non ci sono più nuove produzioni original, il parco titoli anime di Amazon Prime Video non è affatto esiguo. Ciò è dovuto soprattutto a Yamato Video e Dynit, che hanno portato i loro titoli in streaming: Yamato ha aperto ANiME GENERATION, un canale tematico a pagamento dove sono presenti classici dell'animazione e simulcast; Dynit, invece, ha aggiunto on demand serie come Fullmetal Alchemist: Brotherhood e Bleach. Di recente hanno debuttato nuovi anime e sono stati annunciati nuovi simulcast in arrivo su Amazon Prime Video: tutti da vedere ad ottobre!



Goblin Slayer - stagione 2 (6 ottobre)



Dopo essere diventata un'avventuriera di Porcellana, la giovanedecide di unirsi ad un gruppo per eliminare un nido di goblin. Gli esploratori sottovalutano i mostriciattoli verdi, che sono astuti e feroci: in poco tempo cadono nella loro imboscata e vengono eliminati uno dietro l'altro. La Sacerdotessa, unica superstite, viene tratta in salvo da, un avventuriero che ha dedicato tutta la sua vita alla caccia e allo sterminio dei goblin.

Per dimostrare la sua riconoscenza, la giovane decide di accompagnarlo nelle sue imprese. In seguito, i due vengono avvicinati da un'Elfa Alta Ranger, un Nano Mago e un Uomo Lucertola Sacerdote per una richiesta di aiuto: un Signore dei Demoni è risorto, e a causa di ciò i goblin sono diventati più impavidi. L'unico che può eliminarli è Goblin Slayer.



Nel 2018 Dynit ha portato in simulcast su VVVVID la prima stagione di Goblin Slayer; nel 2021, invece, ha debuttato su Amazon Prime Video il doppiaggio italiano ed il film sequel Goblin's Crown. Negli scorsi giorni, l'editore emiliano ha annunciato l'arrivo in contemporanea con il Giappone della seconda stagione di Goblin Slayer.



In attesa di scoprire come proseguiranno le avventure dello Stermina Goblin, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Goblin Slayer: Goblin's Crown.



Lady Oscar



è stata cresciuta come un uomo, perché suo padre voleva un figlio che potesse ereditare il suo titolo di comandante della Guardia Reale. Per questo, Oscar si è arruolata e grazie alla sua determinazione è diventata comandante, venendo acclamata e ammirata sia dagli uomini che dalle donne.

Quando in Francia arriva la principessa d'Austria Maria Antonietta per sposare Luigi XVI, la protagonista è incaricata di proteggerla. Nel frattempo, la povertà del popolo inizia a dilagare e i risentimenti per la nobiltà che vive nel lusso crescono poco alla volta: nell'aria si respirano i primi accenni di una rivoluzione. Oscar ora non sa se continuare a seguire il suo dovere come Guardia Reale o se schierarsi al fianco dei cittadini più bisognosi.



Lady Oscar è la serie cult degli anni ‘80, che adatta il manga Le Rose di Versailles di Riyoko Ikeda. Dopo il debutto sul canale a pagamento ANiME GENERATION, di Yamato Video, dall'1 settembre l'anime di Lady Oscar è finalmente disponibile a tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video.



City Hunter - stagione 1 e 2



L'1 settembre si è aggiunto al catalogo anime di Amazon Prime Video un altro classico dell'animazione giapponese: sono infatti disponibili le prime due stagioni diè un formidabile tiratore scelto, che con la sua fedele Colt Python si occupa di portare a termine tutti gli incarichi che gli vengono affidati: dalla protezione di persone, allo smantellamento di organizzazioni criminali,

La sua inseparabile spalla è Kaori Makimura: i due sono conosciuti nell'ambiente come City Hunter. Se sul posto di lavoro Ryo è infallibile, durante il tempo libero non perde occasione di corteggiare le donne, ma Kaori riesce a tenerlo sotto controllo con il suo iconico martello da 100 tonnellate.



Yu Yu Hakusho - stagione 1



è un giovane teppista, che si sacrifica per salvare la vita di un bambino che altrimenti sarebbe stato investito da un'auto. Siccome la sua dipartita non era prevista, il figlio del signore degli Inferi gli offre la possibilità di ritornare in vita.

Dopo essere riuscito a riottenere il suo corpo, Yusuke viene nominato Detective degli Spiriti: il suo compito è quello di fermare i demoni che minacciano la vita nel mondo terreno. Nel corso della sua avventura, il protagonista troverà fedeli alleati in Kuwabara, suo rivale a scuola, Hiei e Kurama, due demoni, un tempo criminali.



Sebbene la serie completa al momento sia in esclusiva su ANiME GENERATION, dal 21 settembre è disponibile su Amazon Prime Video la prima stagione di Yu Yu Hakusho, adattamento del manga di Yoshihiro Togashi.



High Card



Dopo aver debuttato su Crunchyroll e sul canale a pagamento di Yamato Video, il 21 settembreè arrivato in chiaro a tutti gli abbonati Amazon Prime Video.A seguito della chiusura dell'orfanotrofio dove soggiornava,è alla ricerca di un casinò dove spera di poter fare fortuna, ma si ritrova a sua insaputa coinvolto in qualcosa di più grande di lui.

Il regno di Fourland custodiva 52 X-Playing Cards, particolari carte da gioco che consentono a chi ne entra in possesso di ottenere poteri unici, ma sono state rubate e sparse in tutto il mondo. Per recuperare le pericolose carte da gioco, il re ha affidato il compito di recuperarle ai giocatori High Card, che si nascondono agli occhi di tutti dietro la casa automobilistica Pinochle.



Finn diventerà un nuovo membro di High Card e dovrà combattere insieme ai suoi nuovi compagni contro altre fazioni rivali che vogliono impossessarsi delle X-Playing Cards.



Fairy Tail - stagione 3 e 4



Lo scorso luglio, Dynit ha annunciato che avrebbe portato in streaming l'intera saga di(adattamento del manga di Hiro Mashima), compresi i due film, con il doppiaggio italiano originale, dopo che nel 2016 la serializzazione è stata interrotta su Rai 4.

Non abbiamo dovuto attendere molto per vedere i primi episodi: il 30 agosto, infatti, hanno debuttato le prime due stagione di Fairy Tail. Dal 30 settembre, invece, è disponibile una nuova tornata di episodi.



Lucy Heartfilia intraprende un viaggio per realizzare il suo obiettivo di entrare a far parte della rinomata gilda di maghi Fairy Tail. La fortuna sembra essere dalla sua, perché incontra Natsu Dragneel e il suo inseparabile compagno di viaggio Happy: entrambi membri della gilda.

Dopo essere entrata a far parte dei Fairy Tail, Lucy affronterà le missioni al fianco di Natsu, Happy, Gray Fullbuster e Elsa Scarlett. Tra i numerosi pericoli che il gruppo dovrà combattere, ci saranno anche le creature dell'esercito del male del temuto mago oscuro Zeref.