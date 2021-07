Amazon Prime Video: gli anime da recuperare e le novità di agosto 2021

A luglio abbiamo potuto vedere in streaming su Amazon Prime Video il film Demon Slayer The Movie: Il treno Mugen (ecco la nostra recensione di Demon Slayer The Movie: Il treno Mugen), sequel della serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Basta solo questo per capire come il colosso dello streaming americano voglia fare sempre più leva sull'industria dell'animazione giapponese: questo ha comportato l'arrivo di varie produzioni in esclusiva e la collaborazione con i distributori italiani Yamato Video e Dynit, che hanno portato e continuano a portare sia i loro titoli di punta, che nuovi simulcast.



È proprio in virtù dell'intento di Amazon di dare più rilievo agli anime, se nel corso di agosto potremo vedere Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, ultimo film della tetralogia del reboot di Neon Genesis Evangelion. Questo è solo uno dei titoli di agosto: senza indugi, vediamo quali sono gli anime in arrivo ad agosto e quali quelli da recuperare su Amazon Prime Video.



Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time (13 agosto)



, non solo giapponese, ma mondiale. Nel 1995 (anno del debutto in Giappone), con Neon Genesis Evangelion il regista ed autore Hideaki Anno è riuscito a portare un significativo cambiamento nell'industria dell'animazione.

La serie di Neon Genesis Evangelion si è conclusa nel 1997 con i film Death & Rebirth e The End of Evangelion. Tuttavia, nel 2007 viene proiettato nei cinema giapponesi Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, che segna l'inizio della tetralogia Rebuild of Evangelion, un reboot di Neon Genesis Evangelion: la storia si sviluppa in maniera diversa rispetto alla serie principale e vengono introdotti nuovi personaggi.



Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, terza pellicola, ha debuttato nel 2012. A lungo i fan hanno atteso di scoprire come si sarebbe conclusa la nuova iterazione di Anno, ma lo scorso marzo, dopo 9 anni dalla pubblicazione del precedente lungometraggio, è arrivato nelle sale cinematografiche giapponesi l'ultimo capitolo Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, sbancando i botteghini dei cinema giapponesi.

A maggio è trapelata la notizia che in Italia i film di Neon Genesis Evangelion sarebbero passati da Netflix ad Amazon Prime Video, avendo quest'ultimo acquisito i diritti, e che Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time sarebbe arrivato direttamente sulla piattaforma streaming della compagnia di Jeff Bezos.



Non dovremo più aspettare: dal 13 agosto, potremo vedere finalmente Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, che sarà disponibile anche con doppiaggio italiano. Per prepararsi al meglio in vista dell'ultimo capitolo, lo stesso giorno debutteranno anche gli altri film di Rebuild of Evangelion.



In un futuro post apocalittico in cui la Terra è stata sconvolta da una catastrofe, gli umani sopravvissuti in Giappone si sono rifugiati nella città fortificata di Neo Tokyo-3. Il 14enne Shinji Ikari è da poco arrivato in città e viene subito portato al quartier generale della NERV, un'organizzazione paramilitare guidata da suo padre Gendo, il cui compito è quello di difendere la Terra dall'attacco degli Angeli, minacciose creature aliene.

Gendo ordina al figlio di salire a bordo dell'Evangelion, un mastodontico mecha, per affrontare gli Angeli. Shinji accetta il suo incarico, convinto che questo possa creare un qualche tipo di legame che lo aiuti ad avvicinarsi ad un padre che è sempre stato assente nella sua vita.



Bleach - Stagione 5 (30 agosto)



all'apparenza è un liceale come tanti, ma ha la capacità di vedere creature ultraterrene. Una di queste entità, più precisamente un mostruoso Hollow che si nutre di anime, mette in pericolo lui e la sua famiglia; in loro soccorso arriva la shinigami, che ha il compito di dare la caccia e di eliminare gli Hollow, ma non riesce a sconfiggerlo.

La ragazza è costretta a cedere parte dei suoi poteri ad Ichigo che, divenuto uno shinigami temporaneo, riesce a sconfiggere il pericoloso nemico. Tuttavia, Rukia ha perso quasi tutte le sue abilità ed ora è costretta a vivere come un'umana, almeno fino a quando non riuscirà a riottenerle: toccherà ad Ichigo sbarazzarsi delle creature spettrali che appaiono in città e che cercano di uccidere gli umani. Nel corso della sua missione, l'eroe incontra Orihime Inoue, Yasutora Sado, e Uryu Ishida, che lo aiuteranno a combattere contro gli Hollow.



Nel momento in cui Rukia ha iniziato a prendere confidenza con il mondo degli umani, arrivano altri due shinigami che vogliono riportarla indietro nella Soul Society (luogo dell'al di là dove risiedono gli shinigami), per essere condannata a morte per aver infranto le loro leggi. Ichigo ed i suoi compagni faranno di tutto per salvarla da morte certa.

Nel 2001 è apparso sugli scaffali delle fumetterie giapponesi il primo volume di Bleach (in Italia nel 2006), manga di Tite Kubo, che con gli anni ha conquistato i lettori di tutto il mondo, tanto da diventare uno dei Big Three, insieme a Naruto e ONE PIECE.



Visto il successo riscosso, nel 2004 lo studio Pierrot realizza un adattamento animato, ma non presenta il finale, siccome il manga era ancora in corso. Durante una diretta tenutasi in occasione dei 20 anni dell'opera, l'editore ha annunciato che è in produzione l'adattamento dell'ultimo arco narrativo.

Per anni l'anime di Bleach è stato inedito in Italia, ma lo scorso febbraio Dynit ha sorpreso tutti annunciando che da aprile avrebbe debuttato la prima stagione su Amazon Prime Video, anche con doppiaggio italiano, mentre le altre sarebbero state aggiunte una al mese, per un totale di 5.



L'arrivo in streaming di Bleach 5 (che ricordiamo essere una saga filler) è previsto nel corso del mese di agosto. Al momento non sappiamo ancora quali saranno i piani futuri di Dynit per le successive saghe di Bleach.



La forma della voce



Quando era alle elementari,era un bullo, insieme ad altri suoi compagni di classe. Un giorno si trasferisce a scuola, una bambina affetta da sordità, che viene subito presa di mira sia da Shoya che dagli altri studenti, che la deridono o discriminano perché sorda: arrivavano persino a giocare con il suo apparecchio acustico e a romperglielo.La madre di Shoko, preoccupata per le condizioni della figlia, è costretta a segnalare al preside i continui atti di bullismo perpetrati verso di lei: le colpe ricadano tutte su Shoya, nonostante non fosse il solo a prendersi gioco di lei. Da quel momento, il bambino ha cambiato atteggiamento, sentendosi lui stesso allontanato dagli altri compagni e tradito anche dalle persone che considerava amiche.

Purtroppo, quanto accaduto lo ha perseguitato per anni: al liceo, viene riconosciuto dagli altri studenti per il suo passato da bullo ed allontanato da tutti. Questo lo ha spinto persino a meditare di suicidarsi. Dopo anni dalla fine delle elementari, il liceale riesce a rintracciare Shoko, con la speranza di potersi redimere per il suo comportamento e di ottenere il suo perdono. Trascorrendo le giornate insieme, il rapporto tra Shoko e Shoya si consolida sempre di più.



La forma della voce, film tratto dal manga A silent voice di Yoshitoki Oima, è una toccante commedia romantica che affronta una tematica attuale come quella del bullismo, e che riuscirà a commuovervi in diverse situazioni. La forma della voce è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dall'1 luglio.



Se volete approfondire la pellicola, vi rimandiamo alla nostra recensione de La forma della voce.



Re-Main



Nel corso di luglio, l'editore italianoha annunciato che avrebbe portato in simulcast due nuove serie sia su Amazon Prime Video, che sul canale YouTube. Il primo anime ad essere approdato sulla piattaforma streaming, il 3 luglio, è lo spokon, nuova produzione originale dello studio MAPPA.

Il protagonista è Minato Kiyomizu, un ragazzo che alle medie era uno dei migliori giocatori di pallanuoto della sua scuola, ma all'ultimo anno, dopo aver vinto un torneo, rimane vittima di un incidente stradale, finendo in coma. Minato si risveglia dopo 6 mesi, ma ha perso la memoria degli ultimi 3 anni della sua vita, compresa la sua passione per la pallanuoto.



Nonostante ciò, sente ardere dentro di sé il desiderio di praticare lo sport acquatico: per questo, quando si iscrive al liceo decide di far parte della squadra della scuola. Insieme ai nuovi compagni di gioco, Minato dovrà allenarsi nuovamente ed affrontare numerose difficoltà.



Getter Robo Arc



si svolge alcuni anni dopo gli eventi di Getter Robot Go. Gli abitanti della Terra si stanno ancora riprendendo dall'ultima guerra affrontata., pilota del primo, è ormai un anziano scienziato, ma è riuscito comunque a portare a termine l'ultimo grande capolavoro del professor Saotome: il nuovo mecha assemblabile

A pilotare il mastodontico robot questa volta ci sono Takuma Nagare, figlio di Ryoma (pilota del primo Getter), il ragazzo-dinosauro Sho Kamui, e Baku Yamagishi, fratello di Tayel (ultimo membro del team che ha guidato il primo modello del mecha): i tre dovranno combattere contro gli alieni insettoidi di Andromeda che hanno viaggiato per lo spazio per conquistare e distruggere la Terra.



Getter Robot è un manga ideato da Go Nagai e Ken Ishikawa nel 1974, in concomitanza con la messa in onda dell'omonimo anime. La serie riuscì a conquistare il pubblico, tanto che vennero realizzati sequel e vari spin-off, sia in versione cartacea, che come produzioni audiovisive.

Getter Robo Arc è un manga del 2002, che avrebbe dovuto porsi come finale delle vicende legate al Getter Robo, ma a causa della prematura morte di Ken Ishikawa è rimasto incompiuto, interrompendosi dopo il terzo volume. Similmente a Re-Main, Yamato video ha acquisito i diritti per Getter Robo Arc, il cui simulcast è iniziato il 4 luglio, sia su Youtube che su Amazon Prime Video.



Lupin III - Il castello di Cagliostro



Dopo un colpo al casinò di Monte Carlo,si rendono conto che i soldi sono dei falsi di ottima fattura stampati nell'Arciducato di Cagliostro, un piccolo stato indipendente.Una volta raggiunto il regno, Lupin e Jigen si ritrovano a salvare una giovane fanciulla braccata da minacciosi uomini: questa è, ultima discendente della nobile casata di Cagliostro, che è costretta a sposare il Conte di Cagliostro, il quale vuole impadronirsi dei tesori della famiglia.

Lupin non può restare impassibile dinanzi ad una fanciulla in pericolo, così decide di salvare Clarisse dalle grinfie del Conte, grazie anche all'aiuto della banda al completo: Jigen Daisuke, Goemon Ishikawa, e Fujiko Mine. Il perfido Conte di Cagliostro, invece, fa affidamento sulle sue guardie del corpo e sugli agenti dell'Interpol, guidati da Koichi Zenigata.



Lupin III - Il castello di Cagliostro è il secondo lungometraggio dedicato al ladro gentiluomo, e rappresenta il primo film diretto da Hayao Miyazaki, che fino ad allora aveva lavorato come animatore e regista alle prime due serie di Lupin III e a Conan il ragazzo del futuro.

A giugno, Yamato Video e Anime Factory hanno pubblicato l'edizione home video in 4K HDR di Lupin III - Il castello di Cagliostro, ma a partire dal 27 luglio è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, con il doppiaggio del 2007.



Ecco la nostra recensione di Lupin III - Il castello di Cagliostro.