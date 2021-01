Amazon Prime Video: gli anime da recuperare e le novità a febbraio

Di volta in volta il catalogo anime di Amazon Prime Video diventa sempre più grande, grazie a produzioni in esclusiva, grandi titoli, simulcast e vecchie glorie. Sicuramente, un contributo lo hanno dato Dynit, che ha portato serie in contemporanea come Sword Art Online e L'attacco dei giganti, e Yamato Video, che tra i vari anime recenti ha proposto anche qualche vecchio classico da riscoprire.



Sono varie le produzioni in arrivo quasi ogni mese sulla piattaforma e gennaio non delude affatto: dopo il debutto della versione doppiata di Made in Abyss e di Goblin Slayer, sono arrivati anche altri titoli, ma noi vorremmo parlarvi anche delle novità di febbraio: scopriamo, dunque, cosa recuperare e cosa vedere a febbraio.



Goblin Slayer The Movie: Goblin's Crown



Tratto dalla light novel di, l'anime di(per conoscere meglio le vicende dell'assassino di goblin, vi rimandiamo alla nostra recensione di Goblin Slayer ) è diventato uno dei più apprezzati del 2019. Dal 1 gennaio, Dynit ha pubblicato sia su VVVVID che su Amazon Prime Video la versione doppiata della serie. A febbraio, invece, debutta unicamente sulla piattaforma streaming statunitense, ma al momento non conosciamo ancora la data di lancio.

Una giovane Sacerdotessa è diventata da poco avventuriera ed ha accettato di unirsi ad altri compagni in una missione per eliminare dei goblin. Quello che gli esploratori non sanno è che i goblin sono creature infide e scaltre, anche se sono facili da eliminare: si nascondono, attaccano in gruppo ed uccidono con estrema brutalità. A causa della loro impreparazione, gli avventurieri vengono eliminati; l'unica superstite è proprio la Sacerdotessa, che è stata salvata da Goblin Slayer.



Questi ha trascorso gran parte della sua vita a studiare le creaturine verdi, diventando uno spietato ed impassibile sterminatore di goblin, ed è per questo motivo che accetta solo incarichi in cui bisogna eliminarli.

A differenza degli altri colleghi, Goblin Slayer agisce sempre in solitaria, ma dopo aver incontrato la Sacerdotessa si imbarca in numerose missioni con lei. Più avanti si uniscono anche altri guerrieri: un'Elfa Alta, un Nano ed un Uomo Lucertola.



Goblin's Crown è un sequel e vede Goblin Slayer e gli altri accettare la quest della Fanciulla della Spada di salvare una nobile spadaccina ed i suoi compagni, che si sono avventurati tra le montagne innevate per distruggere un nido di goblin, senza fare più ritorno. Ciò che gli avventurieri devono affrontare una volta arrivati a destinazione è ben più di quello che si sarebbero aspettati.



Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions



Nel 1996 il mangakadiede il via ad uno dei media franchise più noti e diffusi in tutto il mondo: in quell'anno, infatti, venne pubblicato per la prima voltaè un ragazzo timido e che viene spesso preso di mira dai bulli, il quale un giorno trova un misterioso pendente dalla forma di piramide capovolta: ilIncuriosito, il giovane riesce a risolvere l'enigma per sbloccare l'oggetto e in questo modo libera il potere di: questi, 3000 anni prima, era un faraone che è stato imprigionato all'interno della reliquia, dopo aver salvato il suo regno dall'invasione di un esercito nemico.

Tuttavia, dopo essere stato rinchiuso all'interno del Puzzle del Millennio, il sovrano ha perso la memoria della sua vita precedente. Nel momento del bisogno, Yami si manifesta come alter ego di Yugi, aiutandolo a risolvere i suoi problemi e a trovare nuovi amici su cui fare affidamento; dal canto suo, il protagonista decide di aiutarlo a ritrovare i suoi ricordi, recuperando altre reliquie dell'antico Egitto. Questo, però, lo porterà ad affrontare al gioco di carte Duel Monsters agguerriti avversari che bramano il potere del Puzzle del Millennio.



Il film The Dark Side of Dimensions è ambientato sei mesi dopo la conclusione degli eventi principali: Yugi Muto ed i suoi amici stanno per diplomarsi e devono pensare al futuro; ma il Nostro non riesce ancora a capacitarsi di essersi dovuto separare dal suo alter ego, dopo aver adempiuto ai suoi doveri.

Nel frattempo, Seto Kaiba ha finanziato degli scavi per recuperare le parti disperse del Puzzle del Millennio, per affrontare nuovamente Yami Yugi, non avendo accettato la sconfitta. Tuttavia, due frammenti del puzzle vengono rubati da Aigami, una persona che possiede il potere di altre dimensioni.



Lupin The Third - prima e seconda serie



Finalmente sono arrivate su Amazon Prime Video le prima due storiche stagioni di Lupin The Third, in versione integrale e in alta definizione. Inoltre,nel corso di gennaio ha pubblicato sulla piattaforma streaming 17 special TV. L: quando i due registi subentrarono alla produzione, apportarono una notevole modifica all'intera serie e al personaggio di Lupin, rendendola più spensierata, ma allo stesso tempo adulta.

Arsenio Lupin III è il nipote del celebre ladro francese Arsenio Lupin, e non è meno noto del suo antenato: tra travestimenti e vari sotterfugi, cerca di rubare le ricchezze più allettanti del mondo. A causa della sua fama, Lupin III è costantemente inseguito dall'ispettore dell'Interpol Koichi Zenigata, che non riesce mai ad arrestarlo.



Il ladro gentiluomo, questo il nome con cui viene riconosciuto per il suo temperamento, non agisce mai da solo: ad accompagnarlo ci sono il tiratore scelto Daisuke Jigen e l'infallibile samurai Goemon Ishikawa; infine, Fujiko Mine, compagna di Lupin, la quale non perde mai occasione di fare il doppiogioco, tradendo e rubando i tesori direttamente dalle mani del suo amato per un proprio tornaconto.

Lupin III è nato dalla matita del compianto Monkey Punch e in breve tempo è diventato uno dei personaggi più iconici degli anime, grazie alle numerose serie, film, spin-off, e crossover a lui dedicati.