Amazon Prime Video: gli anime da recuperare a settembre 2021

Sicuramente ricorderemo agosto per il debutto su Amazon Prime Video di Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time, il tanto atteso finale della tetralogia di Rebuild of Evangelion (leggete qui la nostra recensione di Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time), ma anche dei tre precedenti film, così da avere a disposizione l'intera saga cinematografica. Anche se ad agosto i riflettori erano puntati tutti su Evangelion, nel corso del mese c'è stato comunque spazio per l'arrivo di altri anime su Amazon Prime Video. Infatti, oltre al prosieguo dei simulcast di Getter Robo Arc e di Re-Main (ecco i nostri pareri sul midseason di Re-Main), si sono aggiunti altri titoli: scopriamo quali sono, da Mobile Suit Gundam ad alcune indimenticabili e intramontabili glorie del passato.



Mobile Suit Gundam Unicorn



Nell'anno U.C. 0096, tre anni dopo la conclusione della guerra voluta da, la vita nelle colonie attorno all'orbita terrestre continua tranquilla. In un clima di pace, si vocifera che lamanipoli da dietro le quinte lae la

Lo scopo della Vist è di plasmare un nuovo universo e per farlo deve stringere un accordo con le Maniche, un gruppo di ribelli formato dai superstiti dell'esercito di Char Aznable, guidato da Full Frontal. Questo implica l'apertura dello Scrigno di Laplace, un misterioso artefatto di cui non si conosce il contenuto ed il potenziale, ma si dice che possa far cadere la Federazione Terrestre e plasmare il corso dell'intero universo. L'incontro tra la Fondazione Vist e le Maniche si tiene sulla colonia Industrial 7, dove vive il protagonista Banagher Links, un ragazzo di 16 anni con una vita abbastanza tranquilla.



Un giorno, Banagher salva Audrey Burne, una ragazza che ha raggiunto la colonia per rubare la chiave che apre lo Scrigno di Laplace ed evitare che questo possa finire nelle mani delle Maniche, altrimenti potrebbe scoppiare una nuova guerra. Quando la colonia viene attaccata, il giovane sale a bordo del nuovo Gundam Unicorn, per difendere le persone che ama. Banagher si trova così coinvolto in un conflitto per il destino del genere umano, legato a doppio filo al potere dello Scrigno di Laplace.

Nel 1979 debutta sulle emittenti televisive giapponesi Mobile Suit Gundam, anime di Yoshiyuki Tomino e dello staff creativo dello studio Sunrise. Con il tempo, Mobile Suit Gundam è diventato un cult dell'animazione giapponese, tanto che sono stati realizzati sequel e spin-off, tra anime, manga, e light novel.



Mobile Suit Gundam Unicorn è un OVA di 7 episodi, adattamento dell'omonima light novel, che ha visto la luce nel 2010; in Italia, invece, è arrivato nel 2012, distribuito da Dynit. A partire dal 4 agosto Mobile Suit Gundam Unicorn è disponibile in streaming su Amazon Prime Video con doppiaggio italiano, aggiungendosi alle altre incarnazioni di Mobile Suit Gundam già presenti, tra cui la prima serie del 1979.



Qui potete recuperare la nostra recensione di Mobile Suit Gundam Unicorn.



Tekkaman

A causa dell'esponenziale incremento dell'inquinamento e delle continue guerre, la vita sulla Terra è destinata a terminare nell'arco di tre anni. Per questo motivo, il Dr. Minami e suo figlio Joji (George nella versione italiana) intraprendono un viaggio alla ricerca di un nuovo pianeta che possa ospitare il genere umano, ma una volta arrivati nei pressi dell'orbita di Saturno vengono attaccati dai Waldaster, una razza aliena belligerante: il Dr. Minami viene ucciso sotto gli occhi del figlio. Questo spinge Joji a vendicare la morte del padre.

Nel frattempo, Dobrai, signore dei Waldaster, invia il suo fedele comandante Rambos a distruggere e conquistare la Terra. Il professor Amachi, amico di Minami, per scongiurare la minaccia aliena, ha costruito il Pegas, un robot che in realtà funge da camera di trasformazione: chiunque vi entri può indossare una particolare armatura che gli conferisce abilità sovrumane ed armi uniche, diventando così l'invincibile Tekkaman, il Cavaliere dello Spazio.



A bordo dell'astronave che trasporta il Pegas ci sono Joji, Hiromi Amachi, figlia del professore Amachi, e gli alieni Andro Umeda e Mutan: il gruppo prende il nome di Cavalieri dello Spazio. Joji è il prescelto che deve indossare l'armatura di Tekkaman per combattere i Waldaster che vogliono uccidere gli umani che vagano per lo spazio alla ricerca di una nuova casa.

Tekkaman è una serie originale del 1975 dello studio Tatsunoko, che è arrivata in Italia nel 1979 su alcune emittenti televisive locali. Dal 5 agosto, i 26 episodi di Tekkaman sono disponibili a tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video, sia con doppiaggio italiano, che in giapponese.



Hurricane Polimar



Un'altra indimenticabile serie sci-fi dello studio Tatsunoko è, andato in onda tra il 1974 e il 1975; in Italia, invece, è stato trasmesso nel 1979. Hurricane Polimar ottenne un discreto successo tra il pubblico, tanto che nel 1996 è stato realizzato il remake, un OVA di soli due episodi. Il 5 agosto Hurricane Polimar ha arricchito il catalogo anime di Amazon Prime Video, dove è disponibile sia in italiano che in giapponese.è un ragazzo allegro e a volte un po' ingenuo, che lavora in un piccolo e malconcio ufficio come assistente dello sfortunato investigatore privato, il quale si considera come il degno successore di Sherlock Holmes.

La loro attività è praticamente fallimentare, perché sono pochi i clienti che li ingaggiano, ma spiano il quartier generale dell'Interpol, che si trova dall'altra parte della strada, con la speranza di riuscire a trovare qualche caso interessante da risolvere. A volte, Takeshi e Jo ricevono la visita di Teru Nanba, figlia del proprietario dell'edificio, che per puro divertimento si intromette nei loro affari minacciandoli di farli sfrattare, a causa dei loro continui ritardi con i pagamenti.



Ciò che Jo e Teru non sanno è che il loro amico è il figlio del direttore dell'Interpol e possiede il casco Polimet. Quando Takeshi indossa l'elmetto, ottiene superforza, supervelocità, agilità sovrumana, immunità a proiettili, calore e gas velenosi: diventa così l'inarrestabile supereroe in rosso Hurricane Polimar.

La tuta che l'eroe indossa per combattere è realizzata con un particolare polimero a memoria, che gli permette di assumere le sembianze di vari veicoli terrestri, volanti e acquatici. Con l'identità di Hurricane Polimar, Takeshi combatte contro criminali, gang, mutanti, ed altri nemici che minacciano la vita dei cittadini di Washinkyo.



Kyashan - Il ragazzo androide



In un futuro prossimo, la Terra ed il genere umano sono vicini alla rovina a causa dell'inquinamento. Lo scienziatoha costruito quattro robot rivoluzionari che potrebbero aiutare gli umani:, e. Una sera, durante un temporale, un fulmine si abbatte sul laboratorio causando un improvviso cortocircuito: l'androide BK-1 si risveglia. Questi prende piena consapevolezza di sé e decide di farsi chiamareOra il suo obiettivo non è più di servire gli esseri umani, ma di sottometterli e schiavizzarli. Bryking Boss riporta dunque in vita gli altri tre robot e li nomina generali del suo esercito di androidi.

Per sconfiggere Bryking Boss e riportare la pace sulla Terra, Tetsuya, figlio di Azuma, chiede al padre di renderlo un androide indistruttibile; anche se a malincuore, perché l'operazione potrebbe essere irreversibile, lo scienziato accetta di trasformare il figlio. Tetsuya diventa così Kyashan, il ragazzo androide. In seguito, l'antagonista principale rapisce il professor Azuma e sua moglie. Kyashan intraprende un viaggio attorno al mondo, per ritrovare i genitori e fermare una volta per tutte l'esercito di Bryking Boss.



Ad accompagnare il giovane nella sua missione di salvezza del genere umano ci sono l'amata Luna, una ragazza armata di pistola in grado di mettere fuori uso gli androidi, e il cane-robot Flender, che può trasformarsi in diversi mezzi di trasporto.

Kyashan - Il ragazzo androide è forse la serie più celebre dello studio Tatsunoko, che ha riscosso un discreto successo tra il pubblico, tanto da diventare un cult degli anni ‘70. Nel 1993, è stato realizzato l'OVA Kyashan - Il mito, che ripropone la storia in chiave moderna. Nel 2004, il regista Kazuaki Kiriya dirige il live action Kyashan - La Rinascita. Invece, nel 2008, lo studio Madhouse produce il reboot Kyashan Sins (per maggiori informazioni, recuperate qui la nostra recensione di Kyashan Sins). Kyashan - Il ragazzo androide è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video a partire dal 5 agosto, in italiano e in giapponese.



Noein

Noein è un anime originale dello studio Satelight e diretto da Kazuki Akane, salito alla ribalta per I cieli di Escaflowne (ecco la nostra recensione de I cieli di Escaflowne). La serie ha debuttato in Giappone nel 2005, mentre in Italia è arrivata l'anno seguente, distribuita da Dynit. Il 24 agosto, Noein si è aggiunto alla vasta libreria anime di Amazon Prime Video, sia con doppiaggio italiano, che giapponese.

Durante le vacanze estive, Haruka Kaminogi ed i suoi amici decidono di affrontare una prova di coraggio, dando la caccia ad un fantasma che infesta la città. Nel corso della sfida, la giovane protagonista vede cadere della neve blu e successivamente assiste all'apparizione di un misterioso uomo dai capelli argentati. In seguito, anche tutti i membri del gruppo vivono la stessa visione, e scappano spaventati, convinti di aver visto dei fantasmi.



In realtà, gli spettri sono Cavalieri del Drago della dimensione di La'cryma, che devono recuperare la Catena del Drago, un'entità che potrebbe aiutarli a fermare i folli piani degli abitanti della dimensione di Shangri La.

In un futuro scientificamente evoluto, è scoppiata una sanguinosa guerra tra gli eserciti di Shangri La, che vogliono annientare lo spazio-tempo, e di La'cryma, che, invece, si ergono a difensori del genere umano. L'unica speranza per riportare la pace risiede nella Catena del Drago. La vita di Haruka cambia quando il Cavaliere Karasu, il misterioso uomo dai capelli argentati, cerca di rapirla perché convinto che lei sia la Catena del Drago.