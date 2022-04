Amazon Prime Video: gli anime da seguire ad aprile 2022

La partnership con gli editori italiani Yamato Video e Dynit ha segnato un punto di svolta per Amazon, in quanto garantisce l'arrivo di numerosi anime che spaziano tra vecchie glorie e nuovi titoli, alcuni dei quali sia in simulcast che in simuldub; a questi vanno aggiunte anche le altre produzioni in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. Inoltre, lo scorso dicembre, Yamato Video ha aperto il canale tematico ANiME GENERATION (a pagamento) che arricchisce poco alla volta con sempre più anime, sia in contemporanea con il Giappone che serie per la prima volta doppiate: basti pensare alla prima stagione di Haikyuu - L'asso del volley. Ad aprile arriveranno su Amazon Prime Video nuovi titoli: scopriamo quali sono, dando anche uno sguardo a quelli di marzo da recuperare.



Bleach - Stagione 12 e 13 (25 aprile)

A lungo la serie di Bleach (adattamento del manga più celebre di Tite Kubo) è stata inedita in Italia, ma a partire dallo scorso anno è arrivata in streaming su Amazon Prime Video, grazie all'editore Dynit, che l'ha portata sia in lingua originale che con doppiaggio italiano.

Il protagonista è Ichigo Kurosaki, un liceale con la capacità di vedere le entità ultraterrene. Un giorno Ichigo assiste ad un Hollow, una mostruosa creatura dell'al di là che si nutre delle anime di esseri viventi, che cerca di aggredire la sua famiglia. In loro soccorso giunge la shinigami Rukia Kuchiki, venuta direttamente dalla Soul Society (il mondo spiritico) per purificarlo. Rukia non riesce a sconfiggere il mostro, per questo è costretta a trasferire parte dei suoi poteri ad Ichigo: questi vince senza troppe difficoltà.



Tuttavia, la shinigami ha ceduto la maggior parte dei suoi poteri al ragazzo, senza rendersene conto, così ora è costretta a vivere come un'umana, finché non ritorna in forze; nel frattempo, Ichigo dovrà continuare ad essere uno shinigami temporaneo ed eliminare gli Hollow che infestano la città, ma non sarà da solo, perché ad affiancarlo ci saranno Orihime Inoue, Yasutora Sado e Uryu Ishida, tutti dotati di abilità uniche.



L'avventura entra nel vivo quando arrivano nel mondo terrestre altri due shinigami che vogliono riportare Rukia alla Soul Society, dove sarà giudicata e condannata a morte per le sue azioni: Ichigo e gli altri dovranno entrare nel regno spirituale per salvare l'amica in pericolo, affrontando tutti coloro che si parano davanti.

Ad aprile arrivano l'arco della Saga di Arrancar: Battaglia decisiva a Karakura, in cui viene mostrato come prosegue lo scontro tra gli shinigami e l'esercito di Sosuke Aizen (a tal proposito, leggete perché gli Arrancar sono i villain definitivi di Bleach), e la Saga della storia alternativa delle Zanpakuto, quest'ultima interamente filler.



Doraemon: Il film - Nobita e il Nuovo Dinosauro



Nato dalla matita del duo di mangaka noto come Fujiko Fujio, Doraemon segue le vicende di, un bambino pigro, perennemente sfortunato, e il cui andamento scolastico non è certo dei migliori. Un giorno Nobita incontra, un gatto robot venuto direttamente dal futuro con il solo scopo di aiutarlo, utilizzando una vasta gamma di gadget futuristici.

Nobita e Doraemon il più delle volte si ritrovano a complicare situazioni semplici, coinvolgendo anche i loro amici (Shizuka Minamoto, Takeshi Goda e Suneo Honekawa). Le disavventure di Doraemon hanno segnato intere generazioni, e continuano a farlo: nel 2005 ha debuttato la nuova serie, che si pone come un riavvio delle peripezie del gatto robot e dello sfortunato bambino.



Il 5 marzo è arrivato in streaming su Amazon Prime Video il film Nobita e il Nuovo Dinosauro, realizzato per celebrare i 50 anni di Doraemon e distribuito nel 2020 nelle sale cinematografiche giapponesi. Nobita trova un uovo di dinosauro fossile, che ripulisce accuratamente, così da riportarlo allo stato originario.

Poco dopo, l'uovo si schiude: ne esce un piccolo dinosauro non facente parte di nessuna delle specie conosciute. Questo dà il via alla nuova avventura di Nobita, Doraemon, e di tutti gli altri che si ritroveranno a viaggiare indietro nel tempo di 66 milioni di anni, nel Cretaceo.