Amazon Prime Video: gli anime da recuperare a giugno 2022

Maggio è stato a dir poco clamoroso per gli amanti dell'animazione giapponese, abbonati ad Amazon Prime Video: hanno debuttato le prime due stagioni di Naruto e de I Cavalieri dello Zodiaco, quest'ultimo sul canale tematico di Yamato Video ANiME GENERATION. Tuttavia, nel corso del mese si sono aggiunte altre produzioni che potrebbero essere passate un po' in sordina, a causa dell'attesa dei suddetti titoli. Vediamo, dunque, quali sono gli anime di maggio da recuperare a giugno su Amazon Prime Video.



Naruto - Stagione 3 (1 giugno)



Il mese di giugno inizia in maniera esplosiva: arriva su Amazon Prime Video (al momento non sappiamo se solo su ANiME GENERATION) la. Dopo aver sventato l'attacco di, i ninja delsono senza un leader, perché il terzo Hokage è morto durante il combattimento contro il ninja traditore.

I ninja più anziani chiedono al leggendario Jiraya di prendere il comando, perché un tempo era allievo del defunto Hokage, ma lui rifiuta affermando che Tsunade sarebbe un'ottima candidata. Il ninja leggendario intraprende un viaggio alla ricerca della donna, facendosi accompagnare da Naruto, che lo ha convinto con la scusa che gli avrebbe insegnato una nuova tecnica.



Tuttavia, anche Orochimaru è interessato a trovare Tsunade perché è l'unica che può guarire le gravi ferite subite durante l'assedio al villaggio.

Nel frattempo, al villaggio arrivano due temibili avversari: i ninja traditori Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki, dell'Organizzazione Alba, che vogliono impossessarsi del demone della Volpe a Nove Code imprigionato nel corpo del giovane protagonista. Nel corso del viaggio alla ricerca del successore del terzo Hokage, Jiraiya inizia ad insegnare a Naruto come utilizzare la nuova tecnica: il Rasengan.



Shin-Chan spin-off



, il manga più celebre di Yoshito Usui, è incentrato su, chiamato semplicemente Shin-chan: un bambino tutt'altro che tranquillo, che non perde occasione di tormentare gli adulti che gli sono vicino con scherzi perversi e di cattivo gusto, tanto da farli piangere per l'imbarazzo.

Dal fumetto, nel 1992 lo studio Shin-Ei Animation ha tratto una serie animata (attualmente in corso), e svariati film. Per celebrare i 25 anni dell'anime, tra il 2016 e il 2017 sono andati in onda 4 serie spin-off. Solo lo scorso 5 maggio i 4 racconti costola si sono aggiunti alla libreria di Amazon Prime Video, ma al momento sono disponibili solo con doppiaggio giapponese e con sottotitoli in inglese.



Gli eventi di Shin-Chan Spin-off vol 1: Alien vs Shinnosuke si svolgono 100 anni nel futuro: dopo che Shin-chan e la sua famiglia si sono risvegliati da un lungo criosonno, si sono ritrovati a bordo di una navicella spaziale alla deriva. Nel corso della serie avremo modo di vedere le disavventure che i protagonisti affronteranno a bordo dell'astronave aliena.



La storia di Shin-Chan Spin-off vol 2: Toy Wars inizia quando il giocattolo di Oban, personaggio di una serie televisiva tokusatsu, perde tutta la sua popolarità, e molti articoli invenduti vengono gettati via. Un giorno, un fulmine colpisce un giocattolo di Oban, che prende vita e decide di vendicarsi degli umani che lo hanno bistrattato, insieme ad altri pupazzi che hanno subito il suo stesso destino e che si sono animati come lui.

Il fulmine ha portato in vita anche l'eroe Chukoken Kamen: un uomo di mezz'età, in sovrappeso, che si potenzia mangiando i noodle. Shin-chan dovrà combattere al fianco di Chukoken Kamen per salvare il mondo da Oban.



In Shin-Chan Spin-off vol 3: Lone Wolf and Family, lo spadaccino Hiroshinosuke Noara sta viaggiando con la sua famiglia, quando si imbatte nella misteriosa Hazumi e nel cane Shiro.

Il gruppo decide di continuare il viaggio insieme, ma viene attaccato dal clan del demone toro. Spetterà a Hiroshinosuke e a suo figlio Shinnosuke risolvere la situazione.



L'ultima serie è Shin-Chan Spin-off vol 4: O-O-O-No Shinnosuke: in una piccola cittadina si stanno verificando degli inspiegabili eventi.

Un giovane yokai e suo padre sono arrivati in città per cercare la madre che è fuggita di casa. Quando Fumie Sakura viene aggredita da un demone, Shin-chan la salva: inizia così l'avventura nella piccola cittadina.



Haikyuu!! - Stagione 2 (doppiaggio italiano)



Quando era alle elementari,vide una partita di pallavolo dove giocava il Piccolo Gigante, un giocatore di bassa statura, nonché il migliore in campo. Shoyo rimase particolarmente colpito, tanto che ha deciso di iniziare a giocare a volley. Alle medie, nonostante le difficoltà iniziali, il giovane riesce a partecipare al suo primo torneo tra scuole, anche se all'ultimo anno.

L'esperienza è breve ma intensa, perché perde contro la squadra di Tobio Kageyama. Nonostante la disfatta, Shoyo non si abbatte e decide di continuare ad allenarsi per diventare sempre più forte e un giorno riuscire a sconfiggere Tobio. Dopo aver terminato la scuola media, il protagonista si iscrive al liceo Karasuno, lo stesso frequentato dal Piccolo Gigante, e entra nella stessa squadra di pallavolo del suo idolo; tuttavia, scopre con rammarico che anche Tobio Kageyama fa parte del team.



I due sono ottimi giocatori, ma la loro rivalità non aiuta la squadra: Shoyo e Tobio dovranno imparare a collaborare per portare lontano il team e vedere realizzati i propri sogni.

Haikyuu!! è l'adattamento per opera di Production I.G dell'omonimo spokon di successo di Haruichi Furudate. La serie è arrivata in Italia nel 2016, grazie a Yamato Video che lo ha portato in lingua originale e con sottotitoli in italiano sul canale Sky Man-ga.



Lo scorso anno, l'editore ha annunciato il doppiaggio italiano, che ha debuttato lo scorso marzo in esclusiva su Amazon Prime Video. L'11 maggio, invece, si è aggiunta al catalogo streaming la seconda stagione di Haikyuu!!, con doppiaggio italiano.



Bleach - Stagione 14



è un liceale in grado di vedere le entità ultraterrene: grazie alla sua capacità, riesce a vedere la shinigamicombattere contro un, una creatura dell'al di là che si nutre di anime umane, che esse siano vive o morte.

La guerriera non riesce a sconfiggere l'essere che sta mettendo a repentaglio la vita dei cittadini, tra cui anche la famiglia del protagonista, così è costretta a donare al giovane parte dei suoi poteri: Ichigo diventa in questo modo uno shinigami temporaneo e riesce ad avere la meglio sull'Hollow. Purtroppo, Rukia ha ceduto quasi tutti i suoi poteri ed ora è costretta a vivere come un'umana, finché non li recupera.



Spetterà ad Ichigo affrontare le altre creature che minacciano la quiete in città, affiancato dai compagni di classe Orihime Inoue, Yasutora Sado, e Uryu Ishida, tutti dotati di abilità uniche.

Quando in città arrivano altri due shinigami per riportare Rukia nella Soul Society (il mondo ultraterreno), dove sarà giudicata e condannata a morte per le sue azioni, Ichigo e gli altri si apprestano a raggiungerla per salvarla, affrontando chiunque tenti di fermarli. Nel corso dell'avventura, Ichigo e gli altri dovranno combattere anche contro potenti nemici intenti a portare scompiglio alla Soul Society.



Il 25 maggio è arrivato su Amazon Prime Video un altro arco di Bleach, sia con doppiaggio italiano che giapponese: la Saga degli Arrancar: la caduta. Gli shinigami stanno ancora combattendo contro l'esercito di Aizen, mentre Ichigo e gli altri sono alle prese con gli Arrancar ad Hueco Mundo per salvare un'amica in difficoltà.