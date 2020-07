Amazon Prime Video: gli anime da seguire e recuperare a luglio 2020

Sin da quando è arrivato anche in Italia, la piattaforma on demand di Amazon è riuscita a conquistare il pubblico, offrendo produzioni che potessero accontentare i gusti degli abbonati. Nel corso degli anni, per avvicinarsi sempre di più alle esigenze degli utenti, Prime Video ha iniziato a produrre e distribuire sempre più serie, tra cui non potevano mancare gli anime.



Il vasto catalogo dedicato all'animazione nipponica si rinfoltisce di mese in mese, sia con produzioni originali, che con titoli in esclusiva. Vediamo più nel dettaglio quali sono le serie ed i film da vedere in streaming nel corso di luglio su Prime Video.



Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (11 luglio)

Dopo essere sopravvissuto ai traumatici eventi del VRMMORPG Sword Art Online, Kazuto Kirigaya, noto come Kirito, inizia a lavorare part-time come tester per l'azienda Rath. Al momento la società sta sviluppando un nuovo prototipo di FullDive, il Soul Translator: una tecnologia che si collega direttamente alla memoria e alle emozioni dei videogiocatori, per permettergli di ambientarsi meglio nel mondo virtuale di Underworld.



In quanto tester, Kazuto può esplorare il nuovo mondo digitale della Rath, ma ogni qual volta effettua il log out, i ricordi delle esperienze che ha avuto vengono del tutto cancellati. Tuttavia, Kirito non dimentica il nome Alice.

Sebbene la nuova stagione di Sword Art Online arrivi l'11 luglio su VVVVID, lo stesso giorno approda anche su Prime Video. Come annunciato da Dynit, sulla piattaforma statunitense sarà disponibile anche in simuldub: dopo una settimana arriverà il doppiaggio italiano dell'episodio precedente. Il ritorno dell'adattamento delle avventure scritte e disegnate da Reki Kawahara ed ABEC cade in concomitanza con la release del videogioco Bandai Namco Sword Art Online: Alicization Lycoris.



Le situazioni di Lui & Lei



La studentessaè la prima della classe ed è molto popolare a scuola: non solo perché è portata per lo studio e per lo sport, ma anche perché è elegante e socievole. Tuttavia, Yukino è vanitosa, ed ha lavorato sodo per raggiungere i suoi traguardi e per essere al centro dell'attenzione. La sua popolarità potrebbe vacillare a causa del compagno di classe, migliore di lei in tutto. Sin dal primo giorno di scuola, la studentessa ha lottato per vincere la fama di Soichiro.Un giorno, al termine dell'esame di fine semestre, Yukino scopre di aver superato il suo rivale, ma con meraviglia lui le fa i complimenti per aver ottenuto il massimo dei voti. Quando Soichiro si dichiara, la protagonista lo respinge e torna a casa gongolante per quanto accaduto, anche se con un po' di rammarico.

Alcuni giorni dopo, Soichiro le consegna alcuni CD, scoprendo la vera natura della compagna di classe: la minaccia di rivelare quanto visto, costringendola a completare i suoi doveri in quanto membro del consiglio studentesco. Costretta a trascorrere le giornate in compagnia del suo rivale, Yukino si rende conto che non è l'unica ad avere dei segreti. Quella che inizialmente è nata come una rivalità, poco alla volta diventerà ben più di una semplice amicizia.



Le situazioni di lui e lei, adattamento del manga di Masami Tsuda, ha debuttato per la prima volta in Italia nel 2002, su MTV. Lo scorso 5 luglio la serie si è aggiunta alla libreria anime di Prime Video.



Onara Goro



La vita è piena di problemi e alcuni sono più invalicabili degli altri. Quando non si riescono ad affrontare le difficoltà, possiamo rivolgerci a, una flatulenza molto saggia, che saprà aiutare nel momento del bisogno. In 13 episodi della durata di circa 3 minuti l'uno, Goro affronterà i vari problemi della vita.

L'anime nonsense Onara Goro è diretto da Takashi Taniguchi, per lo studio d'animazione ILCA, lo stesso che ha realizzato la raccolta horror Yami Shibai. Dopo aver debuttato su VVVVID, Onara Goro è approdato il 5 luglio su Prime Video.



Ride Your Wave



Lo scorso dicembre,aveva annunciato che, pellicola diretta daper lo studio(Devilman: Crybaby e Japan Sinks: 2020 ) sarebbe arrivato nei nostri cinema dal 20 al 22 aprile. A causa degli avvenimenti degli ultimi mesi, l'uscita nelle sale cinematografiche è stata annullata, ma il distributore, per non deludere gli appassionati di animazione nipponica, ha deciso di distribuire la pellicola direttamente in streaming su Prime Video:

Hinako Mukaimizu vive in una città costiera, dove coltiva la sua passione per il surf. Un giorno la sua vita cambia quando un fuoco d'artificio ancora acceso le incendia l'appartamento: giunge a salvarla il vigile del fuoco Minato Hinageshi. Dopo quel fortuito incontro, i due continueranno a frequentarsi, conoscendosi sempre di più: Hinako rimane affascinata dal comportamento affidabile e dalla bontà d'animo del compagno, pronto a sacrificare la propria vita pur di salvare quella degli altri.



Minato, dal canto suo, cerca di avvicinarsi a lei imparando a surfare. Di lezione in lezione, il loro rapporto si consolida sempre di più, fino ad innamorarsi. Il surf che li ha fatti avvicinare, però, sarà anche la causa del loro drastico allontanamento.



Harmony

Tratto dall'omonimo romanzo di Project Itoh, pseudonimo di Satoshi Itoh, il film è ambientato in un futuro all'apparenza ideale, in cui si è raggiunta la serenità grazie allo sviluppo della nanotecnologia medica e ad un miglioramento della vita sociale e dell'apprezzamento reciproco.



Tuttavia, tre ragazze sono consapevoli che questa è solo un'apparente utopia, e decidono di protestare contro la gentilezza indotta e l'evoluzione medica togliendosi la vita per inedia; ma il loro piano non va a buon fine.

Tuan Kirie, una delle tre che ha provato ad uccidersi, diventa membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e con l'aiuto di una vecchia compagna dovrà trovare una cura ad un male che sta lentamente uccidendo il mondo.

Harmony ha debuttato su Prime Video, con doppiaggio italiano, l'8 luglio.



L'impero dei cadaveri



Nel XIX secolo, il genere umano ha sviluppato una tecnologia in grado di riportare in vita i cadaveri, per poterli utilizzare come braccianti per ogni tipo di lavoro. Tuttavia, questa tecnologia rivoluzionaria ha dei limiti: i morti resuscitati sono solo in grado di camminare, privi di coscienza ed emozioni. Il dottorè riuscito a far risorgere un cadavere con l'anima, ma è scomparso subito dopo aver portato a termine i suoi studi.

Lo studente di medicina John Watson viene contattato da un'agenzia governativa e si mette alla ricerca degli appunti di Frankenstein, che dovrebbero contenere i segreti per impiantare un'anima in un non morto. Nel corso delle sue indagini, Watson scoprirà la verità che si cela dietro la tecnologia per riportare in vita i morti.



Anche L'impero dei cadaveri è un lungometraggio tratto da un romanzo di Satoshi Itoh, ed insieme ad Harmony e Genocidal Organ (ancora inedito in Italia) compone la trilogia di Project Itoh. Sebbene L'impero dei cadaveri uscirà in home video e in digital download il 16 luglio, Yamato Video e Anime Factory l'hanno reso disponibile in anteprima, doppiato in italiano, su Prime Video a partire dall'8 luglio.