Amazon Prime Video: gli anime da seguire e recuperare a maggio 2022

Quasi ogni mese, il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce con nuovi titoli anime: questo ci fa capire come il colosso americano stia puntando sempre di più sulle produzioni giapponesi. A questo si devono aggiungere le collaborazioni con Dynit e Yamato Video che hanno portato in streaming alcuni titoli del passato ed altri più recenti o persino a lungo inediti in Italia, come Bleach o Hunter X Hunter ( a tal proposito, vi consigliamo di leggere il nostro recente speciale su Hunter X Hunter). Senza indugi, diamo uno sguardo a quali sono gli anime da recuperare e da vedere a maggio su Amazon Prime Video: le sorprese non sono poche!



Naruto - Stagione 1 e 2 (1 maggio)



Inizialmente prevista per marzo sia su Amazon Prime Video, che su, il canale a pagamento di Yamato Video sulla piattaforma streaming, la serie di Naruto è stata posticipata a maggio. Finalmente Amazon Prime Video ha annunciato la data di debutto: a partire dall'1 maggio, saranno disponibili le prime due stagioni di, anche con doppiaggio italiano.Anni prima dell'inizio degli eventi, il Villaggio della Foglia ha rischiato di essere distrutto dall'attacco del demone della Volpe a Nove Code; l'allora Hokage (la carica più alta del villaggio) ha sconfitto la creatura e l'ha imprigionata nel corpo di un neonato:

A causa di quanto subito, l'eroe è cresciuto circondato da persone che avevano paura del potere distruttivo che albergava in lui, tanto che spesso veniva tenuto in disparte anche dagli altri coetanei; nonostante ciò, il giovane non ha mai perso il sorriso, la testardaggine e l'irruenza, e non ha messo da parte il sogno di diventare Hokage. Per raggiungere i suoi obiettivi, Naruto deve partire dal basso ed entra così a far parte del Team 7, sotto la guida del mentore Kakashi, insieme a Sakura e Sasuke, con cui stringe un particolare legame: con loro imparerà a lavorare in squadra, a controllare il chakra, e a padroneggiare numerose tecniche ninja.



Tuttavia, la strada per diventare Hokage sarà costellata da numerose difficoltà: in diverse situazioni Naruto e gli altri ninja dovranno difendere il Villaggio della Foglia da temibili avversari che vogliono distruggerlo, tra cui Orochimaru.



I Cavalieri dello Zodiaco su ANiME GENERATION



Alla fine dello scorso anno, Yamato Video ha lanciato ANiME GENERATION: un canale a pagamento su Amazon Prime Video dedicato interamente all'animazione "Made in Japan". Il catalogo viene aggiornato con frequenza con serie storiche e titoli del momento, sia in simulcast che con un inedito doppiaggio italiano.

Tra le varie produzioni annunciate da Yamato Video che si aggiungono al palinsesto, ve n'è una che ha fatto felice migliaia di appassionati e che debutterà a maggio, anche se al momento non abbiamo ancora una data ufficiale: I Cavalieri dello Zodiaco, adattamento del celebre manga di Masami Kurumada.



Si dice che in tempi remoti, un gruppo di giovani guerrieri prescelti fosse pronto a sacrificare la propria vita per proteggere la dea Atena e la Terra da malvagie e pericolose divinità: i Saint. Questi affrontavano il pericolo a mani nude, indossando sfavillanti armature ed usando il potere del Cosmo.

Gli eventi si svolgono nei tempi moderni: sono stati nominati altri coraggiosi paladini chiamati a difendere Saori Kido (Lady Isabel nell'adattamento italiano), la reincarnazione di Atena. I giovani che ambiscono ad indossare un'armatura devono sottoporsi ad un difficile ed estenuante allenamento che dura diversi anni. Seiya è uno dei pochi prescelti che è riuscito a completare il complicato percorso di addestramento e a diventare Saint, riuscendo ad ottenere l'armatura di Pegasus. Seiya non è da solo a proteggere Atena: al suo fianco ci sono Shiryu del Dragone, Hyoga del Cigno, e Shun di Andromeda.



Saiyuki Reload - Zeroin



Saiyuki è la trasposizione dell'omonimo manga di Kazuya Minekura, liberamente ispirato al classico della letteratura orientale Il viaggio in Occidente. Centinaia di anni prima degli eventi principali, venne instaurata una pace tra demoni ed esseri umani, che iniziarono a convivere.

La quiete è durata fino a quando il crudele demone Gyumao non si è ribellato ed ha iniziato a sterminare gli umani; solo il dio della guerra riuscì a fermarlo e a riportare la pace. Tuttavia, dopo anni dalla sconfitta del demone, qualcuno sta cercando di riportarlo in vita: i continui esperimenti, che mescolano scienza e arti magiche, hanno causato delle anomale onde energetiche che hanno fatto perdere il senno ai demoni, i quali hanno iniziato ad attaccare gli esseri umani che consideravano amici.



Il monaco buddhista Genjo Sanzo viene incaricato di intraprendere un viaggio verso Occidente, luogo dove giace il corpo inerme di Gyumao, per scoprire cosa sta accadendo e risolvere il problema. Ad accompagnare il monaco ci sono tre demoni, nonché amici di lunga data, scelti per il loro animo umano, motivo per il quale probabilmente non hanno perso il controllo: Cho Hakkai, Sha Gojo, e Son Goku. Nel corso dell'avventura, i quattro visiteranno nuove città ed affronteranno pericolosi demoni, come Kogaiji, il figlio di Gyumao.

Saiyuki Reload è il seguito delle avventure di Genjo, Hakkai, Gojo e Goku. Tra gennaio e marzo 2022 è andato in onda Saiyuki Reload - Zeroin: una serie di 13 episodi che adatta gli eventi dell'arco Even a Worm di Saiyuki Reload, che in passato sono stati solo parzialmente trasposti in Saiyuki Reload Gunlock, perché il manga era ancora in fase di serializzazione. Saiyuki Reload - Zeroin si è aggiunto al catalogo Amazon Prime Video lo scorso 7 aprile, al momento solo in giapponese e con sottotitoli in italiano, ma non sappiamo se in futuro Dynit porterà un doppiaggio italiano, similmente a quanto accaduto con la prima serie.