Amazon Prime Video: gli anime da seguire in streaming a luglio 2022

L'arrivo di Naruto e Bleach in streaming costituisce solo una piccola parte delle iniziative che Amazon Prime Video ha intrapreso per avvicinarsi sempre di più al mondo degli anime. Nel corso degli anni, il colosso dello streaming ha puntato sull'animazione giapponese per poter soddisfare gli abbonati appassionati di anime: infatti, ha portato serie in esclusiva come Dororo e Vinland Saga. Sebbene il catalogo anime di Amazon Prime Video non sia vasto come quello di Netflix (anche perché il colosso non rilascia molte dichiarazioni su eventuali titoli in esclusiva in produzione), non sfigura affatto, poiché sono presenti anche alcuni classici che hanno segnato intere generazioni.



A questo si deve aggiungere che Amazon Prime Video ha stretto una partnership con Dynit e Yamato Video, che hanno portato i loro titoli più importanti, tra vecchi e nuovi; inoltre, Yamato Video ha aperto un canale tematico a pagamento (ANiME GENERATION), che di mese in mese si arricchisce con serie e film: di recente, infatti, ha debuttato I Cavalieri dello Zodiaco. Nel corso di giugno sono arrivati nuovi anime in streaming su Amazon Prime Video, che dovreste recuperare a luglio: ecco quali.



Haikyuu - Stagione 3 (1 luglio)

Nel mese di luglio torna la squadra di pallavolo del liceo Karasuno: a partire dall'1 luglio, infatti, sarà disponibile la terza stagione di Haikyuu.

Quando era alle elementari, Shoyo Hinata rimase particolarmente colpito da una partita di pallavolo della squadra della scuola Karasuno, dove giocava il Piccolo Gigante, un giocatore di bassa statura, ma il migliore in campo. Una volta entrato alle medie, Shoyo ha iniziato a praticare la pallavolo, ma non con poche difficoltà.

All'ultimo anno di scuola, finalmente il giovane riesce a partecipare al primo ed unico torneo, ma perde alla prima partita, contro la squadra dove gioca Tobio Kageyama: il giovane trova la motivazione a dare il massimo di sé per migliorarsi e battere un giorno Tobio. Dopo essere riuscito ad entrare nel liceo Karasuno, Shoyo finalmente è ad un passo dal realizzare il suo sogno di entrare nella stessa squadra del suo idolo, ma scopre che il team non è più forte come un tempo e che dovrà giocare al fianco di Tobio.



I due dovranno riuscire a mettere da parte i rancori se vogliono riportare la Karasuno alla gloria di un tempo. Nella terza stagione, la squadra della Karasuno è ad un passo dalla qualificazione per le nazionali, ma dovrà competere contro la Shiratorizawa, dove gioca Wakatoshi Ushijima, tra i primi tre giocatori più forti del Giappone.



Made in Abyss: Dawn Of The Deep Soul e Stagione 2 (1 luglio e 8 luglio)



L'Abisso è un'enorme voragine di cui non si vede il fondo, ma è ricca di creature pericolose e di reliquie di epoche remote. Non tutti possono addentrarsi nelle profondità più oscure dell'Abisso, solo gli esploratori esperti, noti come

La protagonista è Riko, figlia del fischietto bianco Lyza, che vorrebbe seguire le orme materne e riuscire ad esplorare gli angoli più oscuri della voragine, ma al momento è un fischietto Rosso, e si può solo addentrare nei piani superiori. Durante una delle sue avventure, Riko incontra un robot dalle sembianze umane, a cui dà il nome di Reg, con cui stringe subito un particolare legame.



Un giorno, la protagonista riceve una misteriosa lettera proveniente dalle profondità dell'Abisso: convinta che sia un messaggio della madre, Riko decide di avventurarsi nelle profondità della voragine, insieme al nuovo amico Reg.

Dopo due pellicole recap, nel 2020 è uscito il film sequel Dawn of The Deep Soul (distribuito in Italia lo scorso anno grazie a Dynit), in cui Riko e Rag raggiungono il quinto livello dell'Abisso: il Mare di Cadaveri.

Inoltre, a partire dall'8 luglio ogni settimana verrà pubblicato un episodio della seconda stagione di Made in Abyss, che si colloca dopo gli eventi narrati nel film Dawn of The Deep Soul.



Naruto - Stagione 5 (18 luglio)



Con gran clamore, a maggio ha debuttato su Amazon Prime Video(adattamento del manga di Masashi Kishimoto), anche se solo con doppiaggio italiano.

Ad inizi di giugno, si è aggiunta la stagione 3, ma non abbiamo dovuto aspettare molto per vedere la stagione 4, che si è aggiunta il 26 giugno: Missione di recupero di Sasuke, in cui Sasuke prende la decisione di lasciare il Villaggio della Foglia per unirsi ad Orochimaru, così da diventare abbastanza forte da sconfiggere il fratello Itachi. Invece, a partire dal 18 luglio sarà disponibile la stagione 5, che è caratterizzata da eventi del tutto originali.



Tra varie puntate filler, la stagione 5 segna la fine della prima parte di Naruto: il Nostro, dopo aver portato a termine una serie di missioni ed aiutato nuovi compagni, prende la decisione di lasciare i suoi cari ed il Villaggio della Foglia per allenarsi con Jiraiya, con la speranza di poter ritrovare Sasuke e convincerlo a ritornare a casa.



Bleach - Stagione 16 (25 luglio)

Il 25 giugno la libreria anime di Amazon Prime Video si è arricchita con la stagione 15 di Bleach: la saga filler dell'esercito invasore delle tredici Brigate. Invece, a partire dal 25 luglio sarà disponibile l'arco del Sostituto Shinigami Scomparso.



Sono trascorsi 17 mesi dalla sconfitta di Sosuke Aizen: Ichigo ha perso tutti i suoi poteri da Shinigami. Tuttavia, quando l'amico di tante battaglie è in difficoltà, il giovane protagonista è costretto a chiedere aiuto ai Fullbringers e all'organizzazione Xcution per riottenere i suoi poteri.

La saga del Sostituto Shinigami Scomparso segna la fine della serie animata del 2004, ma a partire dal prossimo ottobre andrà in onda l'arco della Guerra Millenaria (sempre a cura di studio Pierrot), che adatterà gli ultimi capitoli del celebre manga di Tite Kubo. Al momento, però, non sappiamo se arriverà in Italia in contemporanea con il Giappone.



Shin Getter Robo Re: Model (25 luglio)

Getter Robot (arrivato in Italia anche con il titolo di Space Robot) è una serie anime ed un manga ideati dal papà dei mecha Go Nagai e da Ken Ishikawa. Il 25 luglio arriva in streaming su Amazon Prime Video l'ultima serie OVA, che è un remake dell'opera originale: Shin Getter Robo Re: Model.



Il genere umano è sotto il giogo di temibili creature chiamate Oni. L'unica speranza di salvezza è la nuova creazione del Dr. Saotome: potenti mecha alimentati dai misteriosi raggi Getter, che gli conferisce la forza necessaria per sconfiggere la minaccia.

Il "robottone" più potente è Getter Robo, che deve essere pilotato da tre differenti piloti, scelti da Saotome stesso: Ryoma Nagare, esperto in arti marziali; Benkei Musashibo, un monaco; Hayato Jin, capo di una banda criminale. I tre dovranno unire le forze per sconfiggere una volta per tutte gli Oni.



Change!! Shin Getter Robot - L'ultimo giorno del mondo



Ingiustamente accusato della morte del, scienziato che ha scoperto i potenti raggie creatore dei mecha Getter,viene rilasciato per salire nuovamente a bordo del suo robottone, al fianco dei vecchi compagni di battaglia, per affrontare una nuova minaccia: il professor Saotome che è tornato dall'al di là ed è pronto a distruggere la Terra utilizzando la sua nuova creazione, il

Nonostante i tentativi di Ryoma e dei suoi commilitoni di evitare una catastrofe, un'esplosione nucleare colpisce il Shin Dragon, provocando così una dispersione dei raggi Getter che si diffondono su tutto il pianeta. Da quell'incidente sono trascorsi 13 anni: l'umanità continua a sopravvivere contro gli Invasori, creature che si credevano sconfitte per sempre, grazie al pilota androide Go e al nuovo mecha Shin Getter.



Change!! Shin Getter Robot - L'ultimo giorno del mondo è la prima serie OVA tratta dal celebre anime mecha. Lo scorso 23 giugno, Change!! Shin Getter Robot - L'ultimo giorno del mondo si è aggiunto al catalogo anime di Amazon Prime Video.



My Hero Academia: World Heroes' Mission



Il gruppo terroristico, guidato da, è convinto che gli esseri umani dotati di quirk siano malati e per questo debbano essere eliminati. Per restituire il mondo agli umani, gli estremisti hanno disseminato nelle maggiori città del mondo le, dispositivi che fanno perdere il controllo ai possessori dei quirk, fino a portarli alla morte.

Per far fronte alla nuova minaccia, vengono inviati i supereroi affiancati dagli studenti tirocinanti della Yuei, che devono dare manforte ai colleghi sparsi in tutto il mondo. Izuku Midoriya, Shoto Todoroki e Katsuki Bakugo sono sotto l'ala protettrice di Endeavor, il nuovo Number One Hero dopo la caduta di All Might, e vengono incaricati di indagare nella città di Otheon.

Qui, Izuku viene accusato ingiustamente di un crimine che lo rende un ricercato mondiale. Durante la fuga, Midoriya coinvolge anche Roddy Soul, un cittadino di Otheon: i due dovranno cercare un modo per scagionarsi e per smantellare una volta per tutte la Humarise.



My Hero Academia: World Heroes' Mission è il terzo film tratto dal celebre battle shonen di Kohei Horikoshi. La pellicola è arrivata nelle sale cinematografiche italiane lo scorso anno, ma a partire dal 26 giugno è possibile recuperarla in streaming su Amazon Prime Video.



Se siete curiosi di sapere se è all'altezza la nuova avventura di Deku, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di My Hero Academia: World Heroes' Mission.



Shin Getter Robo vs Neo Getter Robo



Oltre a L'ultimo giorno del mondo, il 30 giugno è arrivato in streaming su Amazon Prime Video il secondo OVA ambientato nell'universo di Getter Robot:Anni dopo la sconfitta dell'Impero dei, la squadra Getter ha ripreso ad addestrarsi per poter pilotare un nuovo modello di mecha: il. Nel mentre, però, dalle ceneri della battaglia risorgono le creature rettiliane, pronte ad ottenere la loro vendetta e a distruggere la Terra.

L'unica speranza per il genere umano sembra essere Go Ichimonji, un giovane che dopo essere rimasto orfano per colpa dei Dinosauri ha iniziato a dedicarsi alle lotte clandestine: Go è stato scelto come nuovo pilota del Shin Getter Robo.