Amazon Prime Video: il catalogo anime di gennaio, da Hunter x Hunter a Lamù

La partnership stretta con i distributori italiani Dynit e Yamato Video ha dimostrato che Amazon Prime Video sta puntando sempre di più sull'animazione giapponese. Tuttavia, se da un lato gli editori nostrani hanno portato sulla piattaforma streaming i loro titoli di punta, qualche classico, e nuove serie, dall'altro, invece, sono poche le produzioni originali. Nonostante ciò, quasi ogni mese il catalogo di Amazon Prime Video si aggiorna con nuove serie o film anime: nel corso di gennaio, infatti, debutteranno nuovi e interessanti titoli. Ecco quali sono.



Sfondamento dei cieli Gurren Lagann (15 gennaio)



è un ragazzo timido e senza alcuna aspirazione;, invece, vuole farsi un nome. Entrambi vivono in un piccolo villaggio sotterraneo, isolato dal resto del mondo. Un giorno, Simon trova un misterioso oggetto, che scopre essere la chiave di accensione di un'arma che chiama

Insieme a Kamina e Yoko Littner, una ragazza armata di fucile da precisione che vaga per il mondo, il giovane riesce a fermare un attacco dalla superficie. Ora che il cielo è ben visibile, Simon e Kamina decidono di esplorare il mondo insieme a Yoko: in poco tempo i tre si ritrovano ad affrontare i Gunmen, i mecha pilotati dagli uomini-bestia che hanno soggiogato il genere umano.



Sfondamento dei cieli Gurren Lagann è la prima serie ad essere diretta interamente da Hiroyuki Imaishi. Anche se l'anime è realizzato dallo studio Gainax, da molti viene considerato come il primo vero esempio della "follia" di Trigger.



Sfondamento dei cieli Gurren Lagann è arrivato in Italia nel 2009, distribuito da Dynit, ma a partire dal 15 gennaio si aggiungerà al catalogo anime di Amazon Prime Video. Oltre alla serie principale, il 15 gennaio arrivano anche i due film riassuntivi Childhood's End e The Lights in the Sky are Stars.



Lupin III vs. Occhi di Gatto (27 gennaio)



Il crossover tra, creato da Monkey Punch, e, creato da Tsukasa Hojo, vede il celebre ladro gentiluomo mettere gli occhi su tre dipinti che un tempo erano appartenuti al padre di, e

Annunciato lo scorso settembre, Lupin III vs. Occhi di Gatto arriva in esclusiva su Amazon Prime Video.



Overlord - stagione 2 (27 gennaio)



è un celebre MMORPG in realtà virtuale, i cui server stanno per essere chiusi definitivamente. Il potente mago, signore della gilda Ainz Ooal Gown, decide di dare un ultimo saluto al videogioco, restando all'interno del mondo virtuale fino allo spegnimento dei server.

Allo scoccare della mezzanotte, però, il protagonista non effettua il log-out, ma rimane bloccato all'interno del gioco, che è diventato reale: gli NPC ora sono senzienti e provano emozioni. Con l'aiuto dei suoi sudditi, Momonga decide di prendere il controllo del mondo, con la speranza di trovare qualcuno nella sua stessa situazione.



Overlord è l'adattamento della light novel di Kugane Maruyama e so-bin, che è arrivato in Italia nel 2015 sul canale Youtube di Yamato Video; le stagioni successive hanno debuttato in simulcast. Il 27 dicembre si è aggiunto al catalogo anime di Amazon Prime Video il doppiaggio italiano della prima stagione, ma a partire dal 27 gennaio sarà disponibile anche la seconda tornata di episodi di Overlord, sempre doppiata in italiano.



Hunter x Hunter: Phantom Rouge e The Last Mission



Tra il 2021 e il 2022 è arrivato su Amazon Prime Video l'adattamento del 2011 di Hunter x Hunter, anche con doppiaggio italiano, manga di Yoshihiro Togashi. Lo scorso 10 dicembre, invece, hanno debuttato i film

Phantom Rouge si svolge dopo gli eventi dell'arco di Yorknew City. Kurapika e Leorio investigano sull'avvistamento di un ragazzo con gli occhi rossi: una caratteristica tipica dell'ormai scomparso clan Kuruta, lo stesso di cui faceva parte Kurapika.



Il giovane Hunter, sperando di non essere l'unico sopravvissuto, si mette alla ricerca del misterioso individuo, ma quella strada lo porta ad affrontare qualcuno che si considera amico d'infanzia e gli ruba gli occhi.



Mentre Leorio cura le ferite del compagno, Gon e Killua si mettono in viaggio per recuperare i bulbi oculari rubati, ma nel corso della loro ricerca si imbatteranno nella Brigata Fantasma, lo stesso gruppo che in passato ha sterminato il clan Kuruta per impossessarsi degli occhi scarlatti.

Il secondo film, The Last Mission, invece vede gli Hunter protagonisti affrontare un antico e potente nemico. Anni prima dell'inizio degli eventi principali, Isaac Netero, presidente dell'associazione Hunter, sconfisse e imprigionò Jed, un "cacciatore" che era riuscito a padroneggiare l'On: potere opposto al Nen, che si basa sul puro odio del suo possessore.



Ora, Gon e Killua decidono di prendersi una pausa dalle loro avventura, andando all'Arena Celeste per fare il tifo per l'amico Zushi, che sta partecipando al torneo Battle Olympia. Molto presto i due dovranno affrontare delle misteriose figure che hanno invaso la torre per eliminare tutti gli Hunter.



Call of the Night



è uno studente che non riesce a comprendere ancora il significato dell'amore e che non si sente affatto gratificato dalla sua vita troppo ordinaria; questo gli provoca un'insonnia che cerca di curare vagando per la città di notte.

Una sera, durante una delle sue passeggiate, incontra Nazuna Nanakusa che lo invita a dormire da lei per aiutarlo a curare la sua insonnia. A casa sua, la ragazza approfitta di un momento in cui l'ospite è distratto per mordergli il collo: Nazuna è in realtà un vampiro.



Il Nostro è emozionato all'idea di diventare un vampiro anche lui, ma scopre a malincuore che la trasformazione non è semplice e istantanea come pensava, perché, per diventare un signore della notte, deve essere morso da qualcuno che ama. Desideroso di dare una svolta alla propria vita, rinunciando alla sua mortalità, Ko decide di innamorarsi di Nazuna, con la speranza di diventare anche lui un vampiro.



Call of the Night è la trasposizione del manga di Kotoyama (pubblicato in Italia da J-POP a partire dallo scorso maggio), che è andata in onda sulle emittenti televisive giapponesi a luglio.

Solo a novembre Call of the Night è arrivato sul canale a pagamento ANiME GENERATION di Yamato Video, con un episodio a settimana. Tuttavia, dal 18 dicembre Call of the Night è disponibile in chiaro a tutti gli iscritti ad Amazon Prime Video.



Tenken - Reincarnato in una spada



Diversamente dagli altri isekai, il protagonista disi reincarna in un mondo fantasy con le fattezze di una spada. Con le sue capacità telecinetiche, la spada esplora il mondo, fino a ritrovarsi nel cuore di una foresta infestata da creature fameliche. Qui salva, una ragazza gatto che per anni ha vissuto come schiava.

Per ricambiare il favore, la giovane decide di dargli un nome: Shishou. I due intraprendono un viaggio attorno al mondo, per liberare gli oppressi e per realizzare il sogno di Fran: riuscire a diventare più forte.



Tenken - Reincarnato in una spada è l'adattamento della light novel di LLO e Yuu Tanaka, da cui è stato tratto anche un manga, edito in Italia da Panini Comics.

Lo scorso ottobre è andata in onda sulle emittenti televisive giapponesi la prima stagione di Tenken - Reincarnato in una spada; ma è arrivata in Italia solo a novembre, sul canale a pagamento ANiME GENERATION (Yamato Video ha annunciato anche di essere a lavoro sul doppiaggio italiano), con un episodio a settimana.



A partire dal 20 dicembre, invece, Tenken - Reincarnato in una spada ha arricchito la libreria anime della piattaforma streaming.



Urusei Yatsura - Lamù e i casinisti planetari



Annunciato lo scorso anno,e i casinisti planetari è il remake del manga cult di Rumiko Takahashi, a cura di David Production. La serie ha debuttato in Giappone a partire dal 14 ottobre; in Italia, invece, è arrivato sul canale tematico ANiME GENERATION il 4 novembre. Dal 21 dicembre, i primi episodi di Urusei Yatsura - Lamù e i casinisti planetari sono disponibili a tutti gli abbonati Amazon Prime Video.

Ataru Moroboshi è un liceale sfortunato e dongiovanni, che viene scelto per salvare la Terra. Quando gli alieni Oni invadono il pianeta, promettono di andarsene pacificamente ad una sola condizione: un umano scelto a caso deve riuscire a toccare le corna di Lamù, figlia del loro leader.



Ataru ha 10 giorni di tempo per portare a termine la sfida, ma sa che è a dir poco impossibile, perché Lamù è dotata di superpoteri. Ciò che spinge il giovane a non arrendersi è la promessa fatta a Shinobu Miyake, amica d'infanzia: se dovesse vincere, si sposeranno.



Usando tutta la sua astuzia e depravazione, Ataru riesce a vincere la sfida, ma a causa di un'incomprensione, l'aliena è convinta che voglia sposarlo. Lamù, dunque, si trasferisce a casa sua. A seguito di ciò, Ataru vivrà una serie di assurde disavventure, che coinvolgeranno anche altre razze aliene.



Detective Conan: Episode One - Il detective rimpicciolito



Trasmesso sulle emittenti televisive giapponesi nel 2016, lo special televisivoè stato realizzato per celebrare i 20 anni della messa in onda della serie Detective Conan.

Lo speciale è un remake del primo episodio della serie, con materiale inedito, in cui Shinichi Kudo ha un incontro con l'Organizzazione Nera che lo trasformerà in un bambino. Detective Conan: Episode One - Il detective rimpicciolito è stato a lungo inedito in Italia, ma a partire dal 31 dicembre è disponibile a tutti gli abbonati Amazon Prime Video, con doppiaggio italiano, distribuito da Yamato Video.



Lupin III vs Detective Conan: Il Film



Quandocerca di sventare l'ennesima rapina di, si rende conto che è in realtà il celebre ladro gentiluomo, il quale è stato costretto a rubare loper salvare. Nel frattempo, in Giappone arriva il cantante italiano Emilio Baretti, ma una misteriosa lettera minatoria lo invita a non esibirsi.

Conan dovrà risolvere il caso, rendendosi così conto che è in qualche modo legato al tentativo di furto di Lupin III.



Lupin III vs Detective Conan: Il Film (qui la nostra recensione di Lupin III vs Detective Conan: Il Film) è il secondo crossover tra Lupin III e Detective Conan, dopo lo special TV. Il lungometraggio è arrivato in Italia nel 2015, ma a partire dal 31 dicembre è disponibile in streaming anche su Amazon Prime Video.