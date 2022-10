Amazon Prime Video: le interessanti novità anime di ottobre

Nel corso del mese di settembre, sono arrivati in "chiaro" su Amazon Prime Video Assassination Classroom e Fire Force, con doppiaggio italiano: due serie a lungo riservate solo agli abbonati al canale tematico di Yamato Video ANiME GENERATION. Questo è un chiaro esempio di come Amazon stia cercando di abbracciare i gusti dei suoi abbonati, avvicinandosi anche agli appassionati di anime: non sono poche le iniziative che ha intrapreso su questo fronte nel corso degli anni, stringendo accordi con i più importanti editori italiani e producendo titoli in esclusiva. A fronte di quanto detto, basti pensare che negli ultimi mesi sono arrivate tutte le stagioni di Bleach e di Naruto (al momento non abbiamo notizie su Naruto Shippuden), e il simulcast di Made in Abyss 2. Nonostante ciò, Amazon Prime Video non rilascia molte dichiarazioni sugli anime che debutteranno nei mesi successivi, costringendoci a scoprirli di volta in volta, ma di recente ha annunciato i primi titoli di ottobre: ecco quali sono.



Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night (1 ottobre)



è ricca ed intelligente, eccellendo tanto nello studio, quanto nelle relazioni sociali, ma è oppressa da una madre che esige il massimo da lei. L'amicale consiglia di prendersi una pausa dagli studi e a distrarsi, invitandola ad unirsi a lei al lancio di: un nuovo videogioco online in realtà virtuale.

Tuttavia, Asuna rimane bloccata insieme ad altri partecipanti all'interno del gioco: tutti vittime del folle piano dello sviluppatore Kayaba Akihiko. L'unico modo per riuscire a scappare da Sword Art Online è sconfiggere il boss dell'ultimo piano (il centesimo) di Aincrad, il castello fluttuante, ma chiunque dovesse perdere la vita nel mondo virtuale, morirebbe anche nella realtà. Nel corso dell'avventura, Asuna incontrerà il giocatore solitario Kirito, con cui stringerà un'alleanza per sopravvivere insieme ai pericoli di Sword Art Online.



Il film Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night è l'adattamento della light novel del 2012 di Reki Kawahara e Abec (attualmente al lavoro sul nuovo arco Unital Ring), che non si pone come remake o reboot degli eventi principali, ma ne approfondisce la mitologia. La pellicola è arrivata in Italia lo scorso aprile, solo per tre giorni, distribuita da Dynit e Nexo Digital. A partire dall'1 ottobre sarà possibile recuperare Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night su Amazon Prime Video.



DanMachi - Stagione 1-3 (1 ottobre)



Trasposizione della light novel di Fujino Omori e Suzuhito Yasuda (pubblicata in Italia da J-Pop),è un fantasy ambientato in un mondo in cui le divinità sono discese dal cielo per formare con gli umani delle, donando loro la Grazia, ovvero la capacità di affrontare i mostri.

Nella città di Orario vive Bell Cranel, un giovane che sogna di diventare un grande avventuriero ed è l'unico membro della Familia della dea Estia. Bell ha ancora statistiche basse, ma questo non gli impedisce di addentrarsi nell'intricato e pericoloso dungeon della città per affrontare i mostri che lo popolano.



Un giorno, mentre sta esplorando uno dei piani iniziali del labirinto, l'eroe viene tratto in salvo dall'attacco di un Minotauro da Aiz Wallenstein: questa è nota come Principessa della Spada ed è uno dei membri più abili della prestigiosa Familia Loki.

Bell si innamora a prima vista ed il desiderio di riuscire a diventare abbastanza forte da potersi avvicinare a lei gli permette di sbloccare un'abilità di crescita rapida.



Inizia così l'avventura di Bell Cranel che lo porterà ad affrontare i mostri più pericolosi del dungeon e a trovare nuovi membri della Familia: tra cui, il supporto Liliruca Arde, che ha il compito di raccogliere tutti gli oggetti rilasciati dalle creature sconfitte, e il fabbro Welf Crozzo, che forgia, ripara e migliora l'equipaggiamento da battaglia del giovane avventuriero.



L'anime di DanMachi è arrivato in simulcast nel 2015 sul canale YouTube di Yamato Video; invece, lo scorso anno ha debuttato la versione doppiata sul canale a pagamento ANiME GENERATION. Nel mese di ottobre si conclude la quarta stagione (arrivata in contemporanea sul canale tematico di Yamato Video), ma dall'1 si aggiungono alla libreria di Amazon Prime Video le prime tre stagioni di DanMachi, senza costi aggiuntivi.



Your Name (2 ottobre)



, uscito nelle sale cinematografiche giapponesi nel 2016 e arrivato in Italia un anno dopo, solo in cinema selezionati. Il 2 ottobre, Your Name sarà disponibile a tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video.

Questa potrebbe essere un'ottima occasione per riscoprire uno dei capolavori di Makoto Shinkai, in vista dell'uscita del nuovo lavoro Suzume no Tojimari, che il prossimo anno verrà distribuito in Italia da Crunchyroll.



Mitsuha Miyamizu è una liceale stanca della sua vita in un piccolo paesino di campagna del Giappone, che vorrebbe tanto vivere nella caotica Tokyo. Taki Tachibana è uno studente di Tokyo che lavora part-time in un ristorante. Un giorno, Mitsuha sogna di vivere una giornata nel corpo di Taki, senza rendersi conto di cosa sta accadendo.

In realtà, la sera i due si scambiano di corpo: così, decidono di comunicare lasciandosi dei messaggi e dei promemoria su ciò che hanno fatto durante lo scambio. In questo modo, Taki e Mitsuha si conosceranno poco alla volta e creeranno un legame indissolubile.