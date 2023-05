Amazon Prime Video: un maggio 2023 scarno per gli anime?

La partnership stretta tra Amazon Prime Video e gli editori italiani Dynit e Yamato Video ha portato sulla piattaforma streaming vecchi e nuovi anime (alcuni anche in simulcast), compensando in questo modo alla mancanza di nuove produzioni originali. La collaborazione permette l'arrivo di anime quasi ogni mese (qui potete scoprire gli anime su Amazon Prime Video di aprile 2023), come nel caso di aprile, nel corso del quale si sono aggiunte nuove produzioni, anche se poche, da recuperare a maggio.



Gintama - stagione 2 e 3



Lo scorso febbraio, Dynit ha portato in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, trasposizione dell'acclamato manga parodistico di Hideaki Sorachi, con un nuovo doppiaggio. Nel mese di aprile, sono arrivate altre due stagioni e il filmLa serie si svolge in un Giappone alternativo, dopo la conquista degli alieni Amanto, che hanno vietato di portare katane, eliminando in questo modo i samurai. Il protagonista è, un guerriero con i capelli argentati e una spada di legno al fianco, che gestisce un negozio da tuttofare.

Insieme a lui ci sono Shinpachi Shimura, un ragazzo che vuole apprendere l'arte del samurai, e Kagura, una ragazza dotata di superforza: i tre accettano ogni tipo di incarico, per il giusto compenso, ma a volte si trovano ad affrontare risvolti al limite dell'assurdo.



La seconda stagione si svolge un anno dopo gli eventi della prima. Dopo essere ritornato in città, Shinpachi scopre che il mentore Gintoki e Kagura sono completamente cambiati, e che sua sorella si è sposata con il comandante della Shinsengumi.

Il giovane samurai dovrà riportare l'ordine in città. Nella terza stagione, invece, Gintoki, dopo un periodo di assenza, viene sostituito nel negozio da tuttofare da Kintoki, un sosia dai capelli biondi. Il protagonista dovrà chiedere aiuto alle persone che lo circondano, ma nessuno si ricorda di lui.



Il lungometraggio Capitolo Finale - Tuttofare per sempre vede Gintoki catturare un pirata di film, ma, dopo aver controllato il filmato, si ritrova catapultato in un mondo post-apocalittico devastato da un misterioso virus.

Nella nuova realtà, Gintoki è scomparso, portando Kagura e Shinpachi ad allontanarsi sempre di più, diventando giustizieri solitari. Il protagonista dovrà riunire il vecchio gruppo per scoprire che cosa è successo al se stesso alternativo e quali sono le origini del virus che ha devastato il mondo.



Overlord - stagione 4 (doppiaggio italiano)



I server del gioco multiplayer in realtà aumentatastanno per essere chiusi. Per dare un ultimo saluto al videogioco che gli ha tenuto compagnia, il potente mago, signore di, decide di trascorrere l'ultima ora connesso.

Tuttavia, allo scoccare della mezzanotte, il protagonista non effettua il log out, ma rimane bloccato all'interno del gioco; inoltre, gli NPC sono diventati vivi, avendo piena consapevolezza di sé. Momonga decide di scoprire cosa sia accaduto: il suo primo obiettivo è di conquistare il mondo, con la speranza di poter trovare qualche altro giocatore nella sua stessa situazione.



Il 25 aprile è arrivata su Amazon Prime Video la stagione 4 di Overlord, anche con doppiaggio italiano.