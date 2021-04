Amazon Prime Video: le serie anime da recuperare a maggio 2021

Il catalogo anime di Amazon Prime Video diventa sempre più vasto con il passare del tempo: basti pensare alle varie produzioni arrivate in esclusiva sulla piattaforma, alla collaborazione con Dynit, che ha portato il simulcast ed il simuldub di Sword Art Online e de L'Attacco dei Giganti 4, e alle serie distribuite da Yamato Animation. Ad aprile sono approdati su Amazon Prime Video nuovi anime da poter recuperare a maggio: scopriamo quali sono.



Welcome to the NHK



Da quattro anni, ormai, il 22enneha abbandonato l'università per vivere isolato dal resto del mondo tra le mura di casa: non lascia l'appartamento neanche per lavorare, in quanto riceve i soldi dai genitori, motivo per il quale viene considerato un NEET.Vivendo lontano dalla società, Tatsuhiro ha iniziato ad elaborare complesse teorie complottistiche, come l'esistenza della(abbreviato in NHK): un'organizzazione oscura e segreta che vuole creare un mondo popolato da hikikomori.

Il protagonista vorrebbe lottare contro la NHK e liberarsi dalle sue grinfie, ma la paura di uscire di casa lo blocca. Un giorno bussa alla sua porta Misaki Nakahara, una ragazza che lo ha selezionato per un progetto che potrebbe aiutarlo a smettere di essere un hikikomori.



Trasposizione dell'omonimo romanzo semi-autobiografico di Tatsuhiko Takimoto, da cui è stato tratto anche un manga edito da J-POP, Welcome to the NHK è una commedia che affronta il dilagante problema in Giappone degli hikikomori e dei NEET e di come questi vengano visti dalla società. La serie Welcome to the NHK è arrivata per la prima volta in Italia nel 2011 su RAI 4, ma a partire dal 18 aprile è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video, anche se solo con doppiaggio italiano.



Speed Grapher



La serie originale del 2005 (in Italia ha debuttato nel 2009) dello studio Gonzo,, è ambientata 10 dopo la fine della, al termine della quale si è creata una netta disparità tra ricchi e poveri in tutto il mondo, compreso il Giappone: i benestanti cercano di soddisfare sempre di più la loro avarizia, a discapito dei più poveri.Il protagonista è, un tempo fotoreporter di guerra, che ora collabora con le forze dell'ordine nello stato capitalista di Tokyo.

Un giorno viene incaricato di infiltrarsi nel Roppongi Club, per scoprirne gli oscuri segreti, ma mentre assiste ad un rituale, viene catturato. È tratto in salvo da Kagura, una giovane designata per il rito, che con il suo tocco sblocca un potere latente in Taiga: la capacità di far esplodere tutto ciò che fotografa. Il fotografo dovrà collaborare con Kagura per scoprire che cosa si celi dietro il Roppongi Club.



Speed Grapher è arrivato il 18 aprile in streaming su Amazon Prime Video, unicamente con doppiaggio italiano.



Haikyu!! L'asso del volley - Stagione 1



Tratto dal manga spokon di Haruichi Furudate, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics,segue le vicende diche sin da quando era bambino è determinato a giocare a pallavolo, dopo aver visto una partita del giocatore noto come il. Similmente al suo idolo, Shoyo non è di statura molto alta, ma questo non lo ha fermato ed una volta iscrittosi alle medie si è unito alla squadra di pallavolo.

Il team da poco formato è riuscito a superare le qualificazioni per partecipare al torneo, ma la prima partita si rivela essere anche l'ultima. La squadra del protagonista perde contro quella di Tobio Kageyama, noto come il Re del Campo. Sonoramente sconfitto, Shoyo promette che sarebbe riuscito a sconfiggere Tobio.



Quando entra nel liceo Karasuno, lo stesso frequentato dal suo idolo, il Nostro trova difficoltà ad inserirsi nella squadra a causa della sua statura; come se non bastasse, del team fa parte anche il suo acerrimo rivale. Shoyo e Tobio dovranno imparare a collaborare per non essere espulsi dalla squadra, per poter diventare giocatori professionisti di volley.



Lo scorso novembre è arrivata su Amazon Prime Video la quarta stagione di Haikyuu!!, con sottotitoli in italiano, ma nei mesi successivi si è aggiunta anche la terza. Dal 25 aprile, invece, è disponibile la prima stagione: l'inizio della rivalità e dell'amicizia tra Shoyo e Tobio.



Lamù, la ragazza dello spazio - Stagione 6



A dicembre Yamato Animation ha portato su Amazon Prime Video; nel corso dei mesi precedenti sono state aggiunte anche le altre stagioni. A partire dal 25 aprile è disponibile la stagione 6 di Lamù, dall'episodio 128 al 149.Tratto dal celebre manga di Rumiko Takahashi, la serie vede come protagonista, uno studente donnaiolo, ma allo stesso tempo anche molto sfortunato. Un giorno, degli alieni decidono di invadere la Terra, ma vogliono comunque offrire un'opportunità di salvezza ai Terrestri: verrà scelto uno di loro che dovrà sconfiggere un invasore.

La sorte vuole che Ataru gareggi contro Lamù, la figlia del re degli alieni, ad un gioco simile ad "acchiapparella": deve semplicemente toccare le corna della principessa. Il giovane riesce a vincere solo privando Lamù del top del suo bikini. Benché sia riuscito a salvare il genere umano, Ataru viene colpito dalla sfortuna: a causa di un malinteso, Lamù è convinta che voglia sposarla e per questo si trasferisce a casa sua.



Ora, il protagonista deve convivere con le conseguenze del suo carattere: deve sia riuscire a rendere felice Lamù, sia continuare a mantenere la fiducia di Shinobu Miyake, la compagna che vorrebbe sposare, sia cercare di conquistare il cuore di altre donne.