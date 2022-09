Amazon Prime Video: le serie anime in streaming in arrivo a settembre 2022

Se si parla di Amazon Prime Video, il servizio streaming del colosso statunitense dell'e-commerce Jeff Bezos, nel mese di settembre 2022 i riflettori sono interamente puntati sul debutto de Gli Anelli del Potere, la serie TV live action basata sul celebre mondo fantasy de Il Signore degli Anelli. Non manca tuttavia l'arrivo di qualche produzione animata licenziata dagli editori nostrani, molto attenti negli ultimi anni a sfruttare le potenzialità e soprattutto l'enorme visibilità della piattaforma. Vediamo dunque quali sono le serie anime in arrivo su Amazon Prime Video nel corso delle prossime settimane, con tanto di data di uscita.



Assassination Classroom - Stagioni 1 e 2 (1° settembre)

Trasposizione dell'omonimo manga di successo di Yusei Matsui serializzato su Weekly Shonen Jump, Assassination Classroom è stato trasmesso in due stagioni di rispettivamente 22 e 25 episodi dal 2015 al 2016, realizzate dallo studio Lerche e dirette da Seiji Kishi. Nella scuola media Kunigigaoka un nuovo, bizzarro insegnante è pronto a entrare in scena. Dotato di tentacoli e di una testa rotonda proprio come un polpo, capace di muoversi 20 volte più veloce del suono e con il colore della pelle (normalmente giallo) che muta in base al suo stato d'animo, questo essere polverizza la Luna riducendola a una falce e dichiara al mondo intero che entro un anno distruggerà anche la Terra.

Tuttavia, per non si sa qualche misterioso motivo, nel frattempo decide di diventare un insegnante delle scuole medie giapponesi. Ribattezzato Korosensei dai suoi studenti, inizia così l'assurda ed emozionante storia della classe 3-E e del suo potentissimo e apparentemente invulnerabile insegnante, vittima costante di tentativi di assassinio per poter salvare il pianeta e intascare la taglia di 10 miliardi di yen che pende sulla sua testa. Licenziate da Yamato Video e trasmesse per la prima volta in Italia a partire dal 2015 sul canale satellitare Man-ga di Sky, entrambe le stagioni di Assassination Classroom arrivano su Amazon Prime Video dopo essere state ospitate su ANiME GENERATION, il canale tematico dell'editore, e aver ricevuto il doppiaggio in lingua italiana.



Fire Force - Stagioni 1 e 2 (15 settembre)

In maniera del tutto analoga, anche entrambe le stagioni di Fire Force arriveranno doppiate su Prime Video nel corso delle prossime settimane. Le due serie basate sull'omonimo manga di Atsushi Okubo (autore di Soul Eater) sono state trasmesse in simulcast da Yamato Video sul suo canale YouTube (Yamato Animation) a partire dal 2019. Lo scorso settembre invece è avvenuto su Italia 2 il debutto del doppiaggio italiano di Fire Force.

Nel Giappone del futuro, a Tokyo, esiste una forza speciale dei vigili del fuoco denominata Fire Force, impegnata a contrastare i crescenti fenomeni di combustione spontanea che trasforma gli esseri umani in pericolosi demoni infuocati denominati Incendiati. La Fire Force si affida ai cosiddetti Pirocineti, umani in grado di manipolare il fuoco mantenendo la propria forma e la propria mente.



Shinra Kusakabe, il protagonista della serie, è un giovane pirocineta di terza generazione che entra a far parte dell'ottava Brigata delle forze di Tokyo. Mentre conosce i suoi nuovi compagni e impara a combattere gli Incendiati, Shinra inizia a scoprire la verità sul devastante incendio che 12 anni prima ha ucciso la sua famiglia. Non dimenticate di leggere la nostra recensione di Fire Force per saperne di più su questo spettacolare e pirotecnico anime di combattimento.