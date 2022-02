Amazon Prime Video: le serie anime da vedere a marzo 2022

Negli ultimi anni, il colosso Amazon si è affacciato con maggiore frequenza sul mondo dell'animazione giapponese, con interessanti iniziative: da un lato ha pubblicato anime in esclusiva come Vinland Saga; dall'altro ha stretto una collaborazione con gli editori italiani Yamato Video e Dynit, che hanno portato grandi classici, i loro titoli di punta più recenti, e produzioni a lungo inedite. A questo si deve aggiungere che nel mese di dicembre Yamato ha lanciato sulla piattaforma streaming il canale a pagamento ANiME GENERATION (recuperate qui il nostro speciale su ANiME GENERATION), dove poco alla volta vengono aggiunte nuove serie. Oltre ai titoli arrivati in streaming nel corso di febbraio, vediamo anche quali sono le serie in arrivo a marzo su Amazon Prime Video: un mese ricco di sorprese.



Haikyuu - Stagione 1 doppiata (18 marzo)

Quando era alle elementari, Shoyo Hinata vide una partita di pallavolo del liceo Karasuno e rimase particolarmente colpito dal giocatore noto come il Piccolo Gigante: di bassa statura, ma con un'elevazione ed una schiacciata formidabili da far invidia ai migliori giocatori. Questo lo ha spinto ad allenarsi duramente per diventare bravo come il suo idolo.

Alle medie, con non poche difficoltà, Shoyo riesce a formare una squadra con giocatori che non condividono la sua stessa passione, ma questo gli permette di partecipare al primo torneo tra scuole, anche se solo all'ultimo anno di scuola. Purtroppo, al primo match deve giocare contro la squadra di Tobio Kageyama, il Re del campo: la disfatta è inevitabile. Shoyo non si abbatte, ma decide di continuare a dare sempre il massimo, spronato dall'obiettivo di superare Tobio.



Il protagonista entra al liceo Karasuno e si unisce al club di volley, pronto a dimostrare agli altri giocatori la sua bravura, ma con sorpresa scopre che anche Tobio Kageyama si è iscritto al club. Shoyo e Tobio sono dei formidabili giocatori di pallavolo, tanto che potrebbero riportare alla ribalta la squadra del liceo, ma la loro rivalità potrebbe essere un ostacolo: i due dovranno imparare a mettere da parte gli asti e giocare nella stessa squadra.



Nei giorni scorsi, Yamato Video ha stuzzicato i fan dello spokon pallavolistico con l'annuncio di essere a lavoro su un doppiaggio italiano, ma l'attesa è quasi finita: il 18 marzo debutta la prima stagione di Haikyuu - L'asso del volley interamente doppiata in italiano.

Con un recente comunicato, l'editore ha lasciato intendere che lo spokon sarà disponibile sia a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al canale tematico ANiME GENERATION, sia a chi ha un account Amazon Prime Video. Questa potrebbe essere una buona occasione per recuperare Haikyuu, in attesa di avere qualche informazione in più sulla tanto attesa stagione 5.





Bleach - Stagione 10 e 11 (25 marzo)



non è un 15enne come tanti, perché è in grado di vedere gli spiriti ed altre entità soprannaturali: come gli, mostruose creature dell'al di là che si nutrono delle anime di esseri umani (sia vivi che trapassati), e gli, dèi della morte che hanno il compito di eliminarli. Quando un Hollow porta il caos in città e mette in pericolo la famiglia del protagonista, interviene la shinigami, la quale, però, rimane gravemente ferita durante lo scontro. L'unica soluzione è trasferire i poteri al giovane:

Tuttavia, durante il processo, Rukia perde gran parte delle sue abilità da shinigami, così ora deve vivere come un'umana finché non recupera le forze. In questo lasso di tempo, Ichigo dovrà fare le sue veci e combattere contro i minacciosi esseri del mondo spirituale, in quanto shinigami momentaneo. L'eroe, però, non sarà affatto da solo, perché molto presto trova fidati compagni in Orihime Inoue, Yasutora Sado, e Uryu Ishida, anch'essi dotati di poteri con cui affrontare le creature dell'al di là.



La vera avventura inizia quando arrivano in città due shinigami, che vogliono riportare Rukia alla Soul Society, il mondo spiritico, per essere giudicata e condannata a morte per le sue azioni: Ichigo e gli altri dovranno trovare un modo per entrare nella Soul Society e salvare l'amica, affrontando tutti coloro che cercheranno di fermarli.

Uno degli annunci più clamorosi dello scorso anno è stato l'arrivo in Italia e con doppiaggio in italiano dell'anime di Bleach, grazie a Dynit che lo ha portato in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Dopo una lunga pausa iniziata ad agosto, a gennaio ha ripreso la serializzazione dell'adattamento del manga di Tite Kubo con le stagioni 6 e 7 (ovvero quella dell'Infiltrazione nel Hueco Mundo); il 25 marzo, invece, il catalogo anime si arricchisce con la saga degli Arrancar contro gli Shinigami e con l'arco del Passato.



Naruto - Stagione 1 e 2 (26 marzo)

Nelle ultime ore, Yamato Video ha fatto un annuncio a dir poco sensazionale: l'arrivo delle prime due stagioni di Naruto interamente doppiate in italiano, su Amazon Prime Video. Similmente come con Haikyuu, anche l'adattamento del manga di Masashi Kishimoto dovrebbe essere disponibile sia su ANiME GENERATION, sia semplicemente su Amazon Prime Video.



Naruto Uzumaki è un giovane turbolento ninja del Villaggio della Foglia, che ha avuto un'infanzia difficile, perché al suo interno è intrappolato il pericoloso demone della Volpe a Nove code, che anni prima ha quasi distrutto il villaggio. Nonostante ciò, il giovane ha affrontato la solitudine sempre con il sorriso e non ha mai messo da parte il sogno di diventare Hokage, la carica più alta del villaggio.

Tuttavia, per perseguire il suo obiettivo Naruto deve partire dal basso, come tutti i ninja: per questo viene assegnato al maestro Kakashi, che gli insegna a controllare il chakra e a padroneggiare le basilari tecniche ninja. Insieme a lui, ci sono anche Sakura e Sasuke, con cui stringe un particolare legame. In diverse occasioni, Naruto ed i suoi alleati dovranno difendere il Villaggio della Foglia dall'attacco di temibili ninja che cercano di distruggerlo, come il pericoloso Orochimaru.



Hunter x Hunter - Stagione 3 (30 marzo)

L'editore Dynit non ha portato in streaming solo Bleach, ma anche un'altra serie: l'adattamento del 2011 di Hunter x Hunter (manga di Yoshihiro Togashi) arrivato prima su VVVVID, e in seguito su Amazon Prime Video, sia in lingua originale, che con doppiaggio italiano. Il 30 marzo arriva in streaming una nuova tornata di episodi di Hunter x Hunter.

Gli eventi si svolgono in un mondo in cui gli hunter sono avventurieri che portano a termine pericolose missioni, dal catturare criminali, al cacciare creature minacciose, all'esplorare territori sconosciuti per trovare tesori perduti. Gon Freecss è un bambino di 12 anni che vuole seguire le orme paterne e diventare il miglior hunter del mondo, convinto che quel percorso lo possa portare a ritrovare il padre scomparso anni prima.



Per diventare hunter, però, il giovane deve superare l'apposito esame, che è noto per avere un basso tasso di successo e per essere altamente mortale. In questa circostanza, Gon incontra i suoi compagni: l'aspirante medico Leorio, il vendicativo Kurapika, e l'ex assassino Killua.

Tutti uniti dall'ambizione di diventare hunter per poter vedere realizzati i propri sogni ed obiettivi. Nel corso dell'avventura, i quattro visiteranno nuovi luoghi, affronteranno temibili creature ed agguerriti avversari: tutte esperienze che li porteranno a capire qual è il vero significato di essere un hunter.



Rainbow



Nel 1955,viene arrestato e condotto nel riformatorio, per scontare la pena per i suoi reati; la medesima sorte è toccata ad altri cinque ragazzi. I sei prigionieri vengono stipati nella stessa cella, che condividono con, un ex pugile che è lì da prima di loro, con cui stringono un particolare legame, tanto da considerarlo come una guida che possa aiutarli a sopravvivere alla prigionia.

La vita nello Shonan è forse più complicata che nelle altre carceri: i sette devono stringere i denti dinanzi alle angherie della sadica guardia Ishihara, rancorosa nei confronti di Rokurota, e ai continui abusi sessuali di Gisuke Sasaki, il medico della prigione. I carcerati subiscono tutto senza batter ciglio, aggrappandosi alla speranza che presto o tardi saranno liberi e potranno ritrovarsi una volta fuori, anche se sono tormentati dal pensiero di come potrebbero essere le loro vite dopo aver scontato le condanne.



L'adattamento di Rainbow, manga di George Abe e Masasumi Kakizaki (edito in Italia da Panini Comics), è stato a lungo inedito in Italia, almeno fino allo scorso settembre, quando Dynit lo ha portato in streaming su VVVVID, con sottotitoli in italiano. A partire dal 10 febbraio, invece, i 26 episodi di Rainbow sono disponibili anche su Amazon Prime Video, sempre in lingua originale.



Megalo Box - Stagione 1 e 2



Nata per celebrare i 50 anni di(Rocky Joe), la serie Megalo Box è arrivata in simulcast su VVVVID nel 2018, e dopo essere approdata su Netflix, l'11 febbraio si è aggiunta anche al catalogo di Amazon Prime Video. In un futuro non molto lontano, il pugilato non è più come quello di un tempo: ora viene chiamatoe gli atleti salgono sul quadrato indossando i, esoscheletri sulle braccia che ne aumentano la velocità e la forza.

Il protagonista è un giovane pugile dei bassifondi, noto come JNK Dog, che combatte in incontri clandestini truccati: il più delle volte deve finire K.O, nonostante abbia la boxe nel sangue. Per questo, JNK Dog sente di non poter emergere nei bassifondi. La situazione cambia quando perde in un incontro illegale contro Yuri, il campione di Megalobox: questo lo spinge a dare il massimo e a partecipare al torneo Megalonia.



Tra non poche difficoltà, JNK Dog riesce ad iscriversi al campionato con il nome di Joe, ma la strada per la vittoria è ben lontana, perché i partecipanti sono molto agguerriti e dovrà allenarsi duramente con il suo coach Gansaku Nanbu. Molto presto Joe viene acclamato con il nome di Gearless Joe: dopo i primi incontri con un Gear di bassa lega, il giovane decide di combattere come si faceva in passato, senza esoscheletro e solo con i guantoni.



Oltre alla prima serie, è arrivata in streaming anche la seconda stagione Megalo Box 2: Nomad, ambientata 7 anni dopo la fine del Megalonia.

Joe è tornato a vivere nei bassifondi, tenendo un basso profilo, e assumendo antidolorifici per tenere a bada le allucinazioni che lo tormentano; a volte sale sui ring clandestini, lottando con il nome di Nomad. Un giorno Nomad vince un incontro con Chief, ma scopre che questi ha volutamente perso contro di lui per guadagnare qualche soldo extra.



Il protagonista apprende che l'avversario vive nella comunità di immigrati Casa e che sta mettendo da parte i soldi per riuscire a comprare una terra dove possa continuare a vivere in tranquillità con la sua famiglia. Anche se in un primo momento Joe è restio dal perorare la causa di Chief, in seguito decide di aiutare gli abitanti di Casa.