Amazon Prime Video: le serie e i film anime da recuperare a dicembre 2022

Ormai è risaputo che Amazon Prime Video stia puntando sempre più sull'animazione giapponese: basti pensare che nell'ultimo anno Yamato Video ha aperto il canale tematico a pagamento ANiME GENERATION, dove vengono pubblicati grandi classici e nuovi simulcast, e Dynit ha portato i suoi titoli di punta. Un catalogo anime che diventa sempre più ricco, anche se mancano nuove produzioni originali. Quasi ogni mese vengono aggiunti nuovi titoli: a novembre, ad esempio, è arrivato il doppiaggio italiano della seconda parte de L'Attacco dei Giganti. Benché le attenzioni siano state tutte focalizzate sull'adattamento del manga di Hajime Isayama, nel corso del mese la libreria si è arricchita con anime altrettanto interessanti: tra classici dell'animazione e produzioni più recenti che hanno lasciato un forte impatto nell'industria. Scopriamo quali sono i titoli da seguire a dicembre su Amazon Prime Video.



DanMachi - Stagione 4 (1 dicembre)



vuole diventare il miglior avventuriero di, per questo ha fondato una Familia con la dea. Gli dèi, dopo aver rinunciato ai loro poteri, sono discesi nel mondo umano ed hanno donato agli esseri umani la Grazia, con cui possono affrontare le varie creature.

Bell ora può addentrarsi nell'intricato e pericoloso dungeon di Orario, ma il suo livello non gli permette di affrontare ancora i mostri dei piani inferiori. Durante una delle sue esplorazioni, viene salvato dall'aggressione di un Minotauro da Ais Wellenstein, una delle avventuriere più abili della città, nonché membro della prestigiosa Familia di Loki: scatta il colpo di fulmine.



La determinazione di essere al suo livello porta Bell a sbloccare un'abilità che gli permette di salire rapidamente di livello. Nel corso della sua avventura per diventare più forte, il giovane incontrerà nuovi alleati che entreranno a far parte della Familia di Estia, tra cui il fabbro Welf Crozzo e la supporto Liliruca Arde.



DanMachi è l'adattamento della light novel di Fujino Omori e Suzuhito Yasuda (edita in Italia da J-Pop), che è arrivato in simulcast sul canale YouTube di Yamato Video.

A partire dallo scorso anno, l'editore italiano ha portato sul canale a pagamento ANiME GENERATION il doppiaggio italiano delle prime tre stagioni di DanMachi. L'1 dicembre, sarà disponibile in chiaro DanMachi 4: Bell dovrà cercare di scagionare uno dei suoi compagni, accusato di aver commesso una serie di omicidi.



ONE PIECE: Stampede - Il Film



Mentre stanno solcando i mari del Nuovo Mondo per raggiungere il One Piece, i Pirati di Cappello di Paglia ricevono un invito per partecipare al Festival dei Pirati: il più grande evento mondiale riservato unicamente ai bucanieri, organizzato da, capitano dei Pirati Festival.

Questi ha attirato i suoi "colleghi" mettendo in palio un misterioso tesoro che si dice essere appartenuto a Gol D. Roger, e che potrebbe condurre al fantomatico One Piece. Luffy e i suoi compagni dovranno combattere contro vecchie e nuove conoscenze, per poter vincere l'ambito tesoro.



ONE PIECE: Stampede - Il Film (per approfondire, recuperate la nostra recensione di ONE PIECE: Stampede - Il Film) è il 14esimo lungometraggio dedicato al celebre battle shonen di Eiichiro Oda, uscito nel 2019. A partire dal 12 novembre, ONE PIECE: Stampede - Il Film è disponibile su Amazon Prime Video: questa potrebbe essere una buona occasione per prepararsi in vista dell'imminente distribuzione nelle sale cinematografiche italiane dell'ultima pellicola ONE PIECE Film: Red.



Fullmetal Alchemist: Brotherhood



Nel corso del Lucca Comics & Games 2022, l'editore italiano Dynit ha annunciato l'arrivo su Amazon Prime Video di, trasposizione più fedele dell'acclamato manga di Hiromu Arakawa, trasmesso per la prima volta in Italia su MTV nel 2009.Il 15 novembre Fullmetal Alchemist: Brotherhood ha arricchito la libreria anime di Amazon Prime Video, anche con doppiaggio italiano,, che fino ad ora non era mai stato adattato.

Dopo aver perso la madre quando erano ancora bambini, i fratelli Edward e Alphonse Elric decidono di fare ricorso alla trasmutazione umana per riportarla in vita, nonostante sia un tabù dell'alchimia. Il rituale non va a buon fine: la madre non ritorna in vita, Edward perde una gamba e sacrifica un braccio per sigillare l'anima del fratello all'interno di un'armatura, per non perdere anche lui. I fratelli vengono salvati da Pinako e sua nipote Winry Rockbell, che costruiscono due automail (protesi di metallo) per Edward.



In seguito, i due decidono di diventare alchimisti di Stato, per trovare la Pietra Filosofale, che potrebbe aiutarli a riavere i loro corpi: si dice che questo sia l'unico oggetto in grado di ignorare il principio dello scambio equivalente alla base dell'alchimia.

Nel corso della loro ricerca, Edward e Alphonse incontreranno nuovi alleati, affronteranno altri alchimisti che bramano la Pietra Filosofale, e dovranno fare i conti con verità che metteranno in dubbio le loro certezze, ma che li aiuteranno a crescere, sia come alchimisti, che come persone.



Capitan Harlock



Nel 2977 l'umanità è diventata apatica e indifferente a tutto ciò che accade, preferendo oziare e lasciar lavorare i robot. Questo atteggiamento ha portato la Terra ad essere invasa dai Mazone, una razza aliena che ha assunto le fattezze di donne e che ha iniziato ad uccidere gli scienziati, tra cui il padre di

Il giovane, inorridito dall'indifferenza dell'umanità davanti alla minaccia, decide dunque di combattere contro gli alieni invasori arruolandosi nella ciurma della nave spaziale Arcadia, sotto il comando di Harlock, un pirata che si oppone alla mentalità insipida del genere umano.



Capitan Harlock è il manga più celebre di Leiji Matsumoto, da cui Toei Animation ha tratto una serie anime che è diventata un cult degli anni ‘70 e ‘80. L'1 novembre è arrivato su Amazon Prime Video Capitan Harlock, in versione restaurata, con la storica sigla italiana.