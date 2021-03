Amazon Prime Video: gli anime da vedere ad aprile, arriva Bleach!

Amazon cerca di avvicinarsi sempre di più alle richieste del pubblico: per questo motivo si impegna ad accontentare i gusti dei vari abbonati alla piattaforma streaming Amazon Prime Video, con film, documentari, serie TV ed anime. Negli ultimi anni, il colosso americano ha prodotto e distribuito numerose serie animate giapponesi; inoltre editori italiani come Yamato Video e Dynit stanno portando cult e titoli del momento, anche in simulcast e in simuldub, come la quarta stagione de L'attacco dei Giganti.



Eppure, quello che ha scosso gli appassionati di anime è stato l'annuncio fatto proprio dall'editore emiliano: l'arrivo di Bleach. Finalmente l'attesa è finita, perché a partire da aprile possiamo vedere per la prima volta in Italia e in streaming l'adattamento dell'opera di Tite Kubo. Vediamo, dunque, quali sono gli anime da seguire e recuperare ad aprile su Amazon Prime Video.



Conan il ragazzo del futuro (1 aprile)



Inizialmente previsto per il 29 marzo,, seconda serie realizzata da Hayao Miyazaki, è stato posticipato all'1 aprile.è l'unica persona ad essere nata e cresciuta sull', un luogo costruito da un gruppo di rifugiati che è riuscito a mettersi in salvo dalle terrificanti onde provocate da bombe elettromagnetiche: queste sono state la causa della fine del genere umano.

Dopo 20 anni, la maggior parte degli abitanti dell'isola è morta, tranne Conan e l'anziano saggio che lo ha cresciuto. Il ragazzo, vivendo unicamente in quell'isolata zolla di terra, si è convinto che sia l'unico luogo ancora abitato e di essere l'unico superstite sulla Terra.



Un giorno vede sulla spiaggia Lana, una ragazza che è riuscita a fuggire dall'esercito di Indastria, che la vuole catturare per costringere suo nonno, lo scienziato Rao, ad avviare le macchine che hanno causato la fine del mondo. Improvvisamente, un aereo di Indastria, pilotato da Monsley, rapisce Lana. Conan, allora, decide di abbandonare l'Isola Perduta per salvare la giovane: un viaggio che potrebbe determinare le sorti della Terra.



Bleach (26 aprile)



Solo lo scorso febbraio, Dynit ha fatto un annuncio a dir poco esplosivo: avrebbe portato per la prima volta in Italia e con doppiaggio italiano Bleach, in esclusiva su Amazon Prime Video. A distanza di un mese abbiamo finalmente la conferma: l'adattamento dell'acclamato manga di Tite Kubo arriva on demand il 26 aprile Inoltre, lo scorso anno, nel corso di un evento streaming, sono stati annunciati i progetti per il 20esimo anniversario di Bleach, ma quello che ha incuriosito i fan è l'arrivo dell'adattamento dell'ultimo arco,; al momento, però, non abbiamo alcuna informazione sulla produzione.

Ichigo Kurosaki è uno studente dotato della capacità di vedere gli spiriti. Un giorno, nota una misteriosa e minacciosa creatura, un Hollow, attaccare la sua famiglia; in loro soccorso arriva la shinigami Rukia Kuchiki, la quale, però, rimane ferita durante lo scontro. Rukia, allora, decide di trasferire i suoi poteri al giovane: in questo modo, Ichigo diventa uno shinigami in grado di sconfiggere il nemico.



Come effetto collaterale per il suo sacrificio, Rukia non riesce a riottenere i poteri ed è costretta a vivere come un'umana. Spetterà ad Ichigo eliminare gli Hollow che infestano la città, ma non sarà da solo, perché al suo fianco ci sono Orihime Inoue, Yasutora Sado, e Uryuu Ishida.

Tuttavia, Ichigo e gli altri si renderanno conto che le creature dell'al di là non sono le uniche minacce ultraterrene: alcuni shinigami sono arrivati nel mondo dei vivi per riportare indietro Rukia e condannarla a morte per le sue azioni.



Chrno Crusade



Gli anni ‘20 furono un'epoca di grandi cambiamenti, ma anche di disordini. La causa principale dei problemi di quel periodo erano i minacciosi demoni che infestavano le vie degli Stati Uniti. Per far fronte a questa minaccia, è stata istituita una sacra organizzazione nota con il nome di

Nella sede di New York, operano l'incauta esorcista Rosette Christopher ed il demone Chrono, i quali portano sempre a termine i loro incarichi, anche se il più delle volte causano ingenti danni. Rosette e Chrono sono mossi dal desiderio di scoprire di più sul loro passato: la Sorella spera di trovare qualche informazione che la possa aiutare a ritrovare suo fratello Joshua, rapito dal Peccatore e demone Aion; Chrono, invece, sembra avere un particolare legame con il pericoloso demone.



Chrno Crusade, noto anche con il titolo di Chrono Crusade, è la trasposizione del manga di Daisuke Moriyama (pubblicato in Italia da Panini Comics); l'anime ha debuttato per la prima volta in Italia nel 2007 in formato home-video, edito da Yamato Video, successivamente è approdato sul canale a pagamento Hiro e in versione integrale su Man-Ga. A partire da marzo, Chrno Crusade è disponibile a tutti gli abbonati di Amazon Prime Video in HD ed esclusivamente con doppiaggio italiano.



Ufo Soldier Daiapolon



è un orfano di 16 anni che ha formato una squadra di football nell'orfanotrofio. Un giorno, durante una partita, un'intensa luce squarcia il cielo e colpisce il protagonista: Takashi scopre di essere il figlio del re del pianetae di essere stato spedito dasulla Terra, poco prima che gli invasoridistruggessero il mondo.

Ora, Takeshi ha il potere di pilotare il possente mecha Ufo Soldier Daiapolon, con il quale è chiamato a difendere i suoi amici e la Terra dall'invasione dei Dazaan.



Ufo Soldier Daiapolon è una serie cult del 1976, arrivata in Italia solo nel 1981 su alcune emittenti televisive locali. Dal 13 marzo, le avventure di Takeshi e del Daiapolon si sono aggiunte al catalogo anime di Amazon Prime Video, solo con doppiaggio italiano.