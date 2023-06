Amori, botte da orbi e distopie: gli anime in streaming su Netflix a luglio

Non possiamo dire che giugno sia stato privo di sorprese. Si è tenuta la quinta edizione dell'evento Netflix Tudum, nel corso della quale sono stati presentati nuovi titoli e sono stati mostrati i primi trailer delle prossime produzioni in uscita. Tra i vari annunci, quello che ha colpito gli appassionati di anime, tra speranze e scetticismi, è stato il primo teaser della serie live action di ONE PIECE, in arrivo il prossimo 31 agosto. Nel corso dell'evento non c'è stato spazio per il mondo dell'animazione orientale, ma il colosso dello streaming non sembra volerci lasciare del tutto a bocca asciutta: tra ritorni e nuove esclusive, ecco gli anime da vedere a luglio su Netflix.



L'Attacco dei Giganti: L'Urlo del Risveglio (1 luglio)



Lo scorso giugno si sono aggiunti al catalogo anime di Netflix, e: i primi due film de L'Attacco dei Giganti, che riassumono quanto accaduto nella prima stagione. A distanza di un mese arriva anche il terzo,, che adatta gli eventi narrati nella seconda stagione.

Dopo gli avvenimenti dei primi due film, Eren entra a far parte di un gruppo del Corpo di Ricognizione guidato dal capitano Levi, per essere protetto, vista la sua capacità di trasformarsi in Gigante. Tuttavia, i Titani sono ancora una minaccia: si stanno addentrando sempre di più in città. La squadra inviata in ricognizione in quei territori scopre la presenza del Gigante Bestia, in grado di parlare e di dare ordini ai suoi simili.



Il mio matrimonio felice (5 luglio)



La vita diviene stravolta dopo la morte della madre: il padre accoglie a casa l'amante e, la figlia che ha avuto da lei. Miyo viene trattata alla stregua di una serva, costantemente bistrattata e sminuita, perché non è riuscita ad ereditare le capacità psichiche della famiglia, a differenza della sorellastra.

Quando raggiunge l'età da matrimonio, contro la sua volontà è promessa in sposa a Kiyoka Kudou, un capitano dell'esercito noto per non avere emozioni e per aver respinto varie volte le potenziali mogli.



La giovane è ormai rassegnata, convinta che il matrimonio le porterà ulteriore infelicità, ma si ricrede quando conosce il futuro marito: scopre che è un uomo gentile ed affettuoso, a discapito delle voci che circolano. Finalmente, dopo anni di infelicità, Miyo vede un barlume di speranza.



Il 5 luglio arriva su Netflix, in contemporanea con la messa in onda giapponese, Il mio matrimonio felice, nuovo anime di Kinema Citrus (Made in Abyss), trasposizione della light novel di Akumi Agitogi, da cui è stato tratto anche un manga, che nel corso del mese di luglio verrà pubblicato da J-POP.



Record of Ragnarok 2 - Parte 2 (12 luglio)



Adattamento del fumetto di Takumi Fukui, Shinya Umemura e Chika Aji (pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics),si focalizza sugli scontri tra dèi e esseri umani. Ogni 1000 anni, le divinità di varie culture e tradizioni, come quelle greche, norrene e induiste, si riuniscono per decidere se risparmiare o eliminare il genere umano. Nell'ultimo concilio, i membri hanno decretato di sterminare l'umanità.

Tuttavia, Brunilde, una delle valchirie del Valhalla, propone di organizzare il Ragnarok, per decidere se gli umani siano degni di sopravvivere o meno: un torneo in cui 13 umani devono affrontare 13 divinità in scontri uno contro uno. La valchiria dovrà scegliere 13 tra i più valorosi e forti guerrieri della storia del genere umano.



Nella prima stagione di Record of Ragnarok, Lu Bu, Adamo e Kojiro Sasaki hanno affrontato rispettivamente Thor, Zeus e Poseidone. La seconda stagione, che ha debuttato lo scorso gennaio, si è aperta con lo scontro tra Jack lo Squartatore ed Ercole, per poi vedere Raiden Tameemon contro Shiva.

Il 12 luglio arriverà su Netflix una nuova tornata di episodi, in cui vedremo scendere sul campo di battaglia Buddha, che combatte per difendere gli umani, nonostante sia un dio.



In attesa di scoprire come si svolgerà il prossimo round, vi consigliamo di leggere le nostre impressioni sulla prima parte di Record of Ragnarok 2.



Baki Hanma 2 - Parte 1 (26 luglio)



è figlio di Yujiro, conosciuto con l'appellativo di, considerato da molti la creatura più forte del mondo: basti pensare che è riuscito ad uccidere da solo e a mani nude un elefante preistorico che stava seminando il panico.

Nel corso degli anni, Baki si è allenato strenuamente per poter diventare più forte di suo padre e sconfiggerlo una volta per tutte: dopo aver lottato e vinto contro una mantide religiosa di dimensioni umane, si sente pronto per la sfida finale.



Il giovane combattente vuole mettere alla prova i suoi allenamenti e scoprire se è effettivamente all'altezza di Yujiro, per questo riesce ad entrare nella famigerata prigione di Stato dell'Arizona, dove, tra i criminali più pericolosi, è detenuto Oliva Biscuit, l'uomo più forte degli Stati Uniti: l'ultima prova, prima dello scontro decisivo.



Nel 2021 è arrivato su Netflix Baki Hanma, trasposizione della terza serie del manga di lotta creato da Keisuke Itagaki, caratterizzata da uomini nerboruti e combattimenti estremi.

Dopo una lunga attesa, il 26 luglio la libreria di Netflix si arricchisce con la prima parte della seconda stagione di Baki Hanma; la seconda tornata di episodi, invece, sarà disponibile a tutti gli abbonati il prossimo 24 agosto.



Bastard!! - L'oscuro dio distruttore 2 (31 luglio)



Lo scorso anno, ha debuttato su Netflix(qui potete recuperare la nostra recensione della prima stagione di Bastard!! - L'oscuro dio distruttore ), secondo adattamento del manga di Kazushi Hagiwara. Il potente e scorretto magoper creare nuovamente disordine, con la seconda stagione.

Gli eventi si svolgono in un futuro post apocalittico in cui la civiltà è regredita ad una sorta di Medioevo dominato dalla magia. Il regno di Meta-Likana è sotto la minaccia di un gruppo di persone che vuole riportare in vita un'entità che in passato ha distrutto l'intero mondo.



Per far fronte a questa minaccia, Tiara Nort Yoko, figlia del Gran Sacerdote, libera il potente mago Dark Schneider, che è stato imprigionato nel corpo di un bambino dopo aver tentato di conquistare il mondo. Una volta libero, lo stregone accetta di aiutare la giovane, ma senza mettere da parte il suo obiettivo di conquistare il mondo e di avere un harem di sole donne.