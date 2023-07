Gli anime Netflix di agosto 2023: pochi ma buoni!

A luglio hanno debuttato su Netflix nuove esclusive ed abbiamo potuto vedere il ritorno di alcune amate serie, come Record of Ragnarok 2. Inoltre, il colosso dello streaming statunitense ha partecipato all'Anime Expo 2023 e al Comic-Con di San Diego, nel corso dei quali ha mostrato i trailer di alcuni dei titoli in arrivo prossimamente. Tra i pochi annunci fatti, sicuramente, hanno attirato le attenzioni di molti Pluto (adattamento del fumetto omonimo di Naoki Urasawa), in arrivo ad ottobre, e la trasposizione di Dungeon Food, prodotto dallo studio Trigger, previsto per il prossimo gennaio. Mancano ancora dei mesi prima di poter scoprire i titoli in esclusiva, ma per allietare l'attesa scopriamo quali sono i nuovi anime da vedere ad agosto su Netflix.



Paprika - Sognando un sogno (1 agosto)



Capolavoro del compianto, regista tra gli altri della serie(ecco la nostra recensione di Paranoia Agent ), Paprika è ambientato in un futuro in cui è possibile esplorare i sogni delle persone attraverso la tecnologia

Siccome il dispositivo è ancora in fase sperimentale, il governo non ne ha approvato l'utilizzo in campo scientifico, anche perché, viste le sue potenzialità, potrebbe essere un pericolo se dovesse finire nelle mani sbagliate. Nonostante ciò, la dottoressa Atsuko Chiba, inventrice del DC Mini, lo utilizza per curare i problemi psicologici dei suoi pazienti, entrando nei loro sogni.



Quando tre prototipi vengono rubati ed usati per alterare le menti delle persone e farle agire in modo insensato, Atsuko Chiba collabora con l'agente di polizia Konakawa per rintracciare il ladro, esplorando i sogni delle vittime.



The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh - parte 2 (8 agosto)



Grudge of Edinburgh si svolge 14 anni dopo le epiche gesta che hanno visto protagonisti i Sette Peccati Capitali di

Tristan, figlio di Elizabeth e Meliodas, ha ereditato i poteri di entrambi i genitori: se da un lato ha il pieno controllo delle capacità della madre con cui può curare le ferite delle persone, dall'altro, non riesce a controllare del tutto la forza distruttiva del Clan dei Demoni del padre.



Quando a causa delle sue capacità la vita della madre è in pericolo, il principe di Liones intraprende un viaggio per raggiungere il castello di Edinburgh, dove spera di trovare delle risposte.

Nel corso della sua avventura, Tristan incontrerà nuovi alleati, che lo aiuteranno ad affrontare le minacce che cercheranno di rallentare il suo cammino, tra cui anche un ex Cavaliere Sacro. Un evento che potrebbe portare i Sette Peccati Capitali a scendere sul campo di battaglia un'ultima volta.



Lo scorso dicembre ha debuttato in esclusiva su Netflix la parte 1 di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, film in 3D CGI tratto dal manga di Nakaba Suzuki; ad agosto, invece, sarà possibile vedere la seconda ed ultima parte.



Il lungometraggio si pone come punto di congiunzione con Four Knights of the Apocalypse, sequel ufficiale di The Seven Deadly Sins, il cui anime è previsto per ottobre, almeno in Giappone.



Baki Hanma 2 - parte 2 (24 agosto)



Dopo anni trascorsi ad allenarsi duramente, affrontando nemici sempre più forti,è pronto alla sfida finale: sconfiggere suo padre, considerato da molti l'essere vivente più forte del mondo; tanto potente da essere riuscito ad uccidere a mani nude un elefante preistorico.

Prima dello scontro finale, il giovane lottatore vuole mettere alla prova le sue abilità, motivo per cui riesce ad entrare nella famigerata prigione Pentagono Nero, in Arizona, dove sono rinchiusi i criminali più pericolosi.



Qui è detenuto Oliva Biscuit, considerato da molti l'uomo più temuto degli Stati Uniti: lui è uno dei pochi carcerati che può entrare ed uscire liberamente di prigione. Se dovesse sconfiggere Oliva, Baki sarà a tutti gli effetti pronto a competere contro suo padre, ma prima dovrà affrontare altri pericolosi combattenti del Pentagono Nero.