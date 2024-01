I nuovi anime su Netflix a gennaio 2024: non troppi, ma di qualità

Ormai il 2023 giunge a termine e se volessimo tirare brevemente le somme, Netflix è riuscita a regalarci più di qualche sorpresa (qui potete recuperare la nostra recensione di Pluto, uno degli ultimi anime dell'anno), ma anche alcune delusioni. Il 2024 della piattaforma on demand statunitense si apre alla grande: non solo ritorna Bleach con una nuova stagione, ma debutteranno anche la nuova serie dello studio Trigger, l'ultimo film di Mari Okada, e il sequel di The Seven Deadly Sins. Scopriamo dunque più nei dettagli che cosa vedere a gennaio su Netflix.



Bleach - stagione 10 (1 gennaio)



Lo scorso dicembre si è aggiunta al catalogo Netflix la Saga del nuovo capitano Shusuke Amagai di Bleach, una stagione filler che si pone come pausa della Saga degli Arrancar.

Il prossimo 1 gennaio, riprende lo scontro tra Ichigo ed i suoi compagni contro gli Espada, l'esercito di élite di Sosuke Aizen, per salvare Inoue Orihime.



Dungeon Food (4 gennaio)



Dopo che ilè sprofondato nel sottosuolo, il re è riuscito a riemergere per promettere tutti i suoi tesori a chiunque fosse riuscito a catturare il mago che ha causato il disastro. Questo ha spinto molte gilde ad addentrarsi nei complessi dungeon per sconfiggere il mago.e la sua compagnia, tra cui anche la sorella, esplorano i labirinti sotterranei, ma vengono attaccati da un drago, che li sconfigge e divora Falin.

Determinato più che mai a salvare la sorella prima che venga digerita, Laios ritorna nel dungeon al fianco di nuovi compagni: Marcille, una guaritrice elfica, e Chilchuk, un ladro halfling. Siccome ogni secondo è prezioso, il protagonista e gli altri accettano di nutrirsi mangiando la carne delle creature che sconfiggono. Questo li porterà ad incontrare il nano Senshi, che desidera mangiare carne di drago.



Annunciato nel corso del 2022, Dungeon Food è l'adattamento del manga di Ryoko Kui (edito in Italia da J-Pop) a cura dello studio Trigger.



Maboroshi (15 gennaio)



A settembre è stato proiettato nelle sale cinematografiche giapponesi, il nuovo film diretto da Mari Okada (Maquia) e realizzato dallo studio. A novembre, Netflix ha annunciato che il lungometraggio sarebbe arrivato in streaming a gennaio in tutto il mondo, a pochi mesi dall'uscita.A seguito dell'esplosione di un'acciaieria, la città diè rimasta bloccata nel tempo e le sue vie di fuga sigillate; ai cittadini è stato imposto di non apportare cambiamenti alle proprie vite, tra cui anche le emozioni, che devono restare invariate.

In questo contesto, seguiamo le vicende di Masamune, uno studente che è stanco della monotonia della propria vita e che sta aspettando che la situazione che affligge l'intera città si risolva. Un giorno, il giovane segue in un forno dell'acciaieria la compagna di classe Mutsumi: qui, incontra Itsumi, una ragazza che non è in grado di parlare e che si comporta come un animale selvatico. Il rapporto tra Masamune, Mutsumi e Itsumi potrebbe essere la causa della fine del mondo come lo conoscono.



The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse (31 gennaio)



Dopo il successo di, il mangaka Nakaba Suzuki ha iniziato la serializzazione del sequel ufficiale. Lo scorso ottobre, ha debuttato sulle emittenti televisive giapponesi la trasposizione a cura di TMS Entertainment. Il 31 gennaio arriva finalmente in streaming su Netflix The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse.Il giovaneha sempre condotto una vita semplice e tranquilla con suo nonno su, un luogo posto al di sopra delle nuvole, sognando comunque di vivere un'avventura.

Un giorno, un misterioso individuo gli porta via tutto ciò che amava: decide dunque di rintracciarlo. Brandendo un'elsa di spada, Percival intraprende un viaggio per il mondo, nel corso del quale incontrerà altri tre compagni con cui condivide un tragico destino: saranno la causa della fine del mondo.