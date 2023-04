Gli anime da non perdere su Netflix a maggio 2023: si parte da Ultraman!

Se sul lato serie TV e film negli ultimi mesi Netflix è riuscito comunque ad intrattenerci (motivo in più per non perdere i film Netflix di maggio 2023 e le serie Netflix di maggio 2023), non possiamo dire altrettanto della sezione anime, che è stata sin troppo silente, a causa della quasi totale assenza di titoli, dovuta anche ad alcuni rinvii, come il film di Black Clover, posticipato a giugno. Solo di recente la situazione si è risollevata: negli ultimi giorni di marzo sono stati aggiunti gli episodi conclusivi di Uncle from another World, e il primo aprile è arrivato Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable.



Inoltre, il colosso dello streaming ha partecipato all'Anime Japan 2023, tenutosi nel mese di marzo, nel corso del quale ha colto l'occasione per annunciare il ritorno di alcune esclusive e il debutto di nuove produzioni previste per i prossimi mesi. Maggio segna il ritorno degli anime su Netflix, tra nuove serie e titoli in prosecuzione.



Ultraman - Stagione Finale (11 maggio)



L'11 maggio sarà disponibile il finale di: anime sequel della serie TV degli anni ‘60, prodotto da Netflix e Production I.G, che dal 2019 ci ha fatto compagnia sulla piattaforma streaming, anche se tra alti e bassi. Anni prima dell'inizio degli eventi, il Guerriero di Luce venuto dallo spazio, noto come, si è unito aper salvare la Terra dall'invasione di alieni che cercavano di conquistarla, collaborando con la. Dopo aver adempiuto al suo compito, Ultraman lasciò il suo ospite, privandolo di tutti i ricordi delle battaglie, e modificando parte dei suoi geni.

Gli eventi dell'anime di Ultraman si svolgono ai giorni nostri. Shin Hayata ha avuto un figlio, Shinjiro, che è nato con dei superpoteri, conseguenza dell'eredità genetica lasciata dall'ospite alieno. Molto presto, Shinjiro si ritroverà a vestire i panni del nuovo Ultraman e dovrà lottare insieme alla SSSP, che per anni ha lavorato in segreto, per affrontare nuove minacce aliene che cercheranno di invadere e conquistare la Terra. Nel corso delle battaglie, Shinjiro non sarà affatto solo: ad aiutarlo ci saranno altri supereroi, come Seven e Taro.



Yakitori: Soldiers of Misfortune (18 maggio)



In un futuro in cui la Terra è sotto il controllo della, la Federazione Commerciale Interstellare,trascorre le giornate cercando di ribellarsi ad un governo oppressore. Un giorno, il protagonista viene contattato da, membro della Shoren, per arruolarsi nella fanteria orbitaleed affrontare missioni dall'alto tasso di mortalità. Ihotsu accetta e si ritrova a combattere al fianco di altri soldati nella sua stessa condizione, con la speranza di poter cambiare una volta per tutte la propria vita.

Annunciato nel corso dell'Anime Japan 2023, Yakitori: Soldiers of Misfortune è la trasposizione della light novel sci-fi scritta da Carlo Zen, autore del romanzo Saga of Tanya the Evil, a cura dello studio Arect, lo stesso di Bright: Samurai Soul (qui potete recuperare la nostra recensione di Bright Samurai Soul).