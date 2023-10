Gli anime su Prime Video a novembre 2023: un mese vintage ma nulla di più

Il catalogo anime di Amazon Prime Video non conta molte produzioni original, ma ciò non implica che non ci sia una vasta scelta di serie e film da vedere. Infatti, con la partnership stretta con Yamato Video e Dynit, la libreria anime si è notevolmente ampliata: se da un lato è stato aperto il canale tematico ANiME GENERATION, su cui è possibile recuperare grandi classici e nuove serie ad un costo aggiuntivo, dall'altro sono disponibili a tutti gli abbonati grandi titoli come Fullmetal Alchemist: Brotherhood e Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann. Nel mese di ottobre è iniziato su Amazon Prime Video il simulcast di Goblin Slayer 2, ma sono state aggiunte anche altre novità che potrebbero essere passate in secondo piano: ecco quali!



Mimì e la nazionale di pallavolo



Dallo scorso 5 ottobre sono disponibili in streaming i primi 26 episodi di, serie trasmessa in Italia negli anni ‘80, che adatta il manga spokon di Chikako Urano,

Mimì Ayuhara (Kozue nella versione giapponese) è una giovane giocatrice di pallavolo, il cui sogno è quello di far parte della nazionale giapponese. Molto presto, Mimì si rende conto che la strada per raggiungere il suo obiettivo è piena di difficoltà che la metteranno a dura prova.



Tokyo Godfathers



Durante la vigilia di Natale, i clochardtrovano tra cumuli di rifiuti un neonato abbandonato. Hana decide di prendersene cura e di rintracciare i suoi genitori biologici, ma gli unici indizi a disposizione sono una lettera ed una misteriosa chiave.

Inizia in questo modo l'avventura dei tre senzatetto tra le vie di Tokyo, per trovare la famiglia del bambino: poco alla volta, avremo modo di conoscere meglio Hana, Gin e Miyuki.



Tokyo Godfathers è il terzo lungometraggio diretto dal visionario regista Satoshi Kon, che è arrivato in streaming su Amazon Prime Video l'11 ottobre.



Qui potete recuperare il nostro speciale su Tokyo Godfathers, uno dei capolavori di Satoshi Kon.



Soul Eater



Nel giorno di Halloween, ha debuttato sulla piattaforma streaming una serie a tema, almeno per atmosfere:, adattamento a cura dello studio Bones del manga omonimo di Atsushi Okubo.Laè una scuola, nella città di, che si occupa di addestrare giovani studenti e le loro armi, che hanno aspetto umano, affinché questi diventino rispettivamente

Per far sì che un'arma diventi Falce della Morte, deve collaborare con il suo partner per divorare 99 uova di kishin e un'anima di strega: i kishin sono creature corrotte che si sono nutrite di anime umane.



In questo contesto, seguiamo le vicende degli studenti Maka Albarn e della sua arma Soul Eater Evans, una falce, che puntano ad ottenere il titolo di Falce della Morte, sconfiggendo le creature che infestano Death City. I due collaboreranno con altri studenti: Black Star e la sua arma Tsubaki, e Kid, con la coppia di pistole Patty e Liz.



Ken il guerriero (ANiME GENERATION)



Il 14 ottobre è arrivato in streaming su ANiME GENERATION, canale a pagamento di Yamato Video, un cult degli anni ‘80 che è rimasto nel cuore di molti:, trasposizione del manga di Buronson e Tetsuo Hara, opera che quest'anno ha compiuto 40 anni.In un futuro in cui il mondo è stato distrutto da una guerra nucleare,, ultimo erede della scuola di arti marziali di Hokuto, viaggia in una terra desolata per rintracciaredella scuola di Nanto.

Questi gli ha strappato con la forza l'amata Julia, lasciandogli sul petto sette cicatrici con la forma della costellazione dell'Orsa Maggiore. Nel corso della sua ricerca, Kenshiro affronterà pericolosi nemici che seminano il terrore nelle varie città, ma troverà anche nuovi amici, come Bart e Lynn.