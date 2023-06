I nuovi anime da vedere a giugno su Netflix: arriva L'attacco dei Giganti

Dopo mesi in cui gli anime hanno scarseggiato su Netflix, a causa anche di alcuni rinvii, a maggio abbiamo potuto vedere la stagione finale di Ultraman e la nuova esclusiva Yakitori. Con l'avvicinarsi dell'estate, sembra che il catalogo anime del colosso dello streaming si arricchisca ulteriormente: a giugno, infatti, arrivano altri titoli, anche se si contano sulle dita di una mano. Ciò non significa, però, che non saranno affatto interessanti: basti pensare che tra le poche novità, spiccano sicuramente i primi due film de L'Attacco dei Giganti, che potrebbero essere un buon recupero in vista del sempre più imminente finale. Scopriamo che cosa ci attende a giugno, tra nuove aggiunte e produzioni original.



L'Attacco dei Giganti - I Film (1 giugno)

Mentre ci stiamo avvicinando sempre di più al tanto atteso finale di serie de L'Attacco dei Giganti (a tal proposito, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Attack on Titan Final Chapters 1), l'1 giugno si aggiungono alla libreria anime di Netflix L'arco e la freccia cremisi, e Le ali della libertà: i primi due film che adattano gli eventi della prima stagione.

Dopo aver assistito impotente alla morte della madre, Eren Jaeger vuole sterminare tutti i Giganti: creature antropomorfe che si nutrono di esseri umani. A seguito dei continui attacchi, i pochi sopravvissuti si sono rifugiati in una città concentrica protetta da tre solide ed alte mura.



Dopo anni di pace, un gigante dalle dimensioni più imponenti degli altri apre una breccia nel muro più esterno della città, permettendo ai suoi simili di entrare, in modo da distruggere e uccidere tutto ciò che incontrano.

Per raggiungere il suo obiettivo, Eren si arruola insieme agli amici Mikasa e Armin, che non solo lo aiuteranno ad affrontare le difficoltà di tutti i giorni nell'esercito, ma anche a combattere contro i Giganti.



Black Clover: La Spada dell'Imperatore Magico (16 giugno)



sono amici sin da quando erano bambini, cresciuti con il sogno di diventaredel regno di Clover. I due sono consapevoli che non sarà affatto facile diventare il mago più potente del regno, ma sono disposti anche a mettere da parte la loro amicizia e affrontarsi l'uno contro l'altro per realizzare i propri sogni.

Con il passare degli anni, Yuno dimostra di avere una buona propensione nell'utilizzo della magia, tanto che gli viene affidato un grimorio; Asta, invece, è privo di abilità magiche. Tuttavia, quando tenta di salvare l'amico in difficoltà contro un mago che cerca di rubare il libro di incantesimi, Asta sblocca le sue capacità magiche ed ottiene un potente grimorio.



Per conquistare il titolo di Imperatore Magico, i due intraprenderanno un'avventura, nel corso della quale incontreranno nuovi alleati e combatteranno contro potenti maghi di altri regni.



Benché al momento la serie di Black Clover (adattamento dello shonen di Yuki Tabata) sia disponibile solo su Crunchyroll, il film La Spada dell'Imperatore Magico arriverà in esclusiva su Netflix.

Asta ed i suoi compagni devono affrontare Conrad Leto, il precedente Imperatore Magico, che, dopo essersi liberato dalla sua prigionia, vuole distruggere il regno di Clover utilizzando la Spada dell'Imperatore Magico.



Ooku - le stanze proibite (29 giugno)



Annunciato nel corso dell'AnimeJapan tenutosi a marzo,(adattamento dell'omonimo manga di) è ambientato in un periodo Edo alternativo, in cui la popolazione maschile si è ridotta drasticamente a causa di una malattia.

Questo ha portato le donne a dover rivestire i ruoli più importanti che prima erano riservati agli uomini, tra cui anche cariche politiche. In questo contesto, 3000 tra gli uomini più belli vengono inviati all'ooku, l'harem riservato della shogun Yoshimune Tokugawa.