L'Attacco dei giganti 4 e gli anime da vedere a dicembre su Prime Video

Negli ultimi anni Amazon ha iniziato a dedicarsi anche all'animazione giapponese, riuscendo così a conquistare tutti gli appassionati degli anime: basti pensare ai titoli in esclusiva, o all'accordo con il distributore italiano Dynit che ha portato Sword Art Online e Demon's Slayer.



Di recente, anche Yamato Video ha caricato alcune sue produzioni, tra cui la pentalogia di Ken il Guerriero e la trilogia di Project Itoh, arrivata prima in streaming e di cui solo successivamente sono stati pubblicati i singoli film in home-video (per maggiori dettagli, recuperate la recensione de L'organo genocida).



In definitiva, gli anime disponibili su Amazon Prime Video sono veramente numerosi e la libreria anime si aggiorna quasi ogni mese: scopriamo quali sono le serie che arrivano a dicembre e quali quelle da recuperare.



Occhi di Gatto (1 dicembre)

Le sorelle Hitomi, Rui, e Ai Kisugi (nella versione italiana chiamate rispettivamente Sheila, Kelly, e Tati Tashikel) di giorno gestiscono il bar Occhi di Gatto, ma al calare delle tenebre indossano una calzamaglia, per dedicarsi ai furti: il trio è conosciuto con il nome di Occhi di Gatto.



Le sorelle, però, non rubano per guadagnare o per il piacere di farlo, ma cercano di riunire i dipinti del pittore degli anni ‘40 Michael Heintz, in realtà il loro padre scomparso, con la speranza di poter avere indizi utili per ritrovarlo. L'investigatore Toshio Utsumi (Matthew Hisman) indaga sulle tre ladre, senza avere alcun sospetto che la fidanzata Hitomi sia una di loro.

Nel 1983, lo studio d'animazione TMS realizza l'adattamento di Occhi di Gatto, primo manga di Tsukasa Hojo. Dopo 34 anni dalla fine della serializzazione dell'anime in Italia, Occhi di Gatto ritorna questa volta in streaming su Amazon Prime Video: l'1 dicembre arriva la prima stagione, mentre per la seconda bisogna aspettare fino al 15 dicembre.



Venus Wars - Cronache delle guerre di Venere (1 dicembre)

Yoshikazu Yasuhiko è un nome noto tra gli appassionati di mecha, essendo il character designer di Mobile Suit Gundam. Nel 1986, Yasuhiko realizza il manga Venus Wars, che viene adattato in lungometraggio nel 1989, diretto da lui stesso; in Italia la pellicola arriva grazie a Yamato Video. A partire da dicembre, Venus Wars - Cronache delle guerre di Venere è disponibile su Amazon Prime Video.



Nel XXI secolo, il genere umano vive su due pianeti: dopo l'impatto di un meteorite di ghiaccio su Venere, i terrestri hanno avviato una massiccia terraformazione del pianeta, in modo da renderlo vivibile. Grazie al duro lavoro, i coloni sono riusciti a prendere il controllo del nuovo mondo, ma hanno portato con sé anche tutta la negatività tipica del genere umano.

Per questo motivo, è scoppiata una guerra tra Aphrodia e Ishtar. Il giovane centauro Hiro Seno, cittadino di Aphrodia, è stato testimone dell'attacco di Ishtar nei confronti della sua nazione. L'esercito di Ishtar è dotato di possenti carri armati e di aerei da guerra, che stanno distruggendo ogni città. Per far fronte alla minaccia sempre più incombente, l'esercito di Aphrodia ha deciso di schierare delle veloci motociclette da guerra. Hiro Seno si trova quindi costretto a prendere parte alla guerra per la difesa della sua patria.



Paranoia Agent (1 dicembre)



I cittadini disono terrorizzati dal pericoloso: uno psicopatico che gira per le strade con i pattini ai piedi ed aggredisce i passanti con una mazza da baseball dorata. Una delle sue vittime, la character designer, nota al pubblico per aver creato il pupazzo, denuncia di essere stata aggredita da un ragazzo con i pattini ed una mazza da baseball, ma gli investigatorisospettano che la testimone abbia immaginato l'aggressione.

L'unico "amico" che crede a Tsukiko è proprio il peluche Maromi. Mentre i due detective indagano su Shonen Bat, in città si fanno avanti nuove vittime che affermano di essere state aggredite e si diffonde la paranoia tra i cittadini.



Paranoia Agent è una serie originale diretta dal compianto Satoshi Kon, conosciuto soprattutto per aver realizzato opere come Tokyo Godfathers e Paprika. La serie ha riscontrato i favori sia del pubblico che della critica, soprattutto per le tematiche trattate. Paranoia Agent si aggiunge finalmente per lo streaming su Amazon Prime Video.



L'Attacco dei Giganti - stagione 4 in simulcast e simuldub! (8 dicembre)

Nei giorni scorsi, Dynit ha annunciato che avrebbe portato su Amazon Prime Video L'Attacco dei Giganti, una delle serie più seguite ed apprezzate degli ultimi anni. Infatti, a partire dall'8 dicembre inizierà il simulcast della quarta ed ultima stagione di Attack on Titan in esclusiva sia su VVVVID che sulla piattaforma streaming statunitense; inoltre, l'editore ha annunciato che a partire dal 19 dicembre arriverà anche il doppiaggio italiano de L'Attacco dei Giganti 4, come accaduto con Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere gli eventi de L'Attacco dei Giganti: a causa della furia distruttrice ed omicida dei Giganti, gli esseri umani sono stati costretti a rifugiarsi all'interno di città fortificate da alte e spesse mura concentriche, che dovrebbero proteggerli dalle creature. Per secoli gli umani superstiti hanno continuato a vivere in tranquillità, finché un giorno un Gigante non abbatte la barriera esterna, seminando caos e distruzione.

Eren Yaeger, dopo aver assistito alla morte della madre, decide di arruolarsi nell'Armata Ricognitiva, un gruppo di soldati che esplora l'esterno delle mura ed affronta le enormi creature. Nel corso della serie non sono certo mancati colpi di scena. Dopo tre stagioni affidate a WIT Studio, la quarta ha visto un passaggio di testimone a MAPPA.



Ken Il Guerriero - La Trilogia

La storia di Ken Il Guerriero la conosciamo un po' tutti: dopo una guerra nucleare che ha distrutto il mondo, la superficie terrestre è diventata arida e l'acqua è imbevibile. Al momento, Lastland è l'unico luogo dove è possibile trovare acqua potabile, ma è sotto il monopolio del dittatore Sanga. Quando Saga scopre che gli abitanti del vicino villaggio di Libertà stanno scavando un pozzo, invia i suoi uomini per fermare i lavori con la forza.



Kenshiro, dopo aver sconfitto l'ultimo nemico e aver perso i suoi compagni di avventura, nel corso del suo viaggio per le terre desolate salva la vita a Tobi, vittima di un'imboscata organizzata dagli uomini di Sanga.

Kenshiro si trova così coinvolto in una guerra tra il dittatore di Lastland e gli abitanti del piccolo villaggio di Libertà.

Ken Il Guerriero - La Trilogia è il sequel ufficiale di Ken il guerriero, essendo la trasposizione del romanzo ambientato dopo gli eventi principali, scritto proprio da Buronson e Tetsuo Hara. I tre OVA di Ken il guerriero - La Trilogia sono disponibili da novembre su Amazon Prime Video con doppiaggio italiano.



Lamù, la ragazza dello spazio - stagione 1



La mangakaè conosciuta come la Regina dei manga: nel corso della sua lunga carriera ci ha regalato opere ormai immortali come, ed; nel 2019 è iniziata la serializzazione della sua ultima opera,, arrivata in Italia lo scorso ottobre grazie a Edizioni Star Comics (a tal proposito, recuperate la nostra anteprima di Mao ).Rumiko Takahashi ha iniziato la sua prolifica carriera nel 1978 con il manga, che nel corso degli anni ha ottenuto un enorme successo a livello mondiale. A partire dal 1981hanno realizzato una trasposizione animata che è diventata un vero cult dell'epoca.

Ataru Moroboshi è un liceale estremamente sfortunato e un inguaribile dongiovanni, che vede la sua vita cambiare drasticamente quando sulla Terra arriva una flotta aliena proveniente dal pianeta Oni. Gli Oni concedono ai terrestri una salvezza: se un umano scelto a caso dovesse riuscire a toccare le corna di Lamù, figlia del re, la Terra non verrà conquistata. Il prescelto è proprio Ataru, il quale, con un po' di astuzia ed un po' di depravazione riesce a toccare le corna dell'aliena, dopo averle tolto il bikini.



Anche se il protagonista è considerato un eroe, la sua sfortuna non tarda a mostrarsi, in quanto, a causa di un malinteso, Lamù è convinta che voglia sposarla e si trasferisce a casa sua. Ataru dovrà districarsi tra Lamù che è innamorata di lui, Shinobu Miyake, la sua vera ragazza, e le altre donne.

Dopo aver conquistato i telespettatori italiani, a partire da novembre i primi 21 episodi di Lamù, la ragazza dello spazio sono disponibili su Amazon Prime Video, solo con doppiaggio italiano.



Yattaman

Miss Dronio, Boyakki, e Tonzula formano la piccola banda criminale Trio Drombo. I tre vengono contattati da Dottor Dokrobei per recuperare i frammenti dispersi della Dokrostone, una pietra con la quale è possibile trovare la posizione di un tesoro.



Dottor Dokrobei non appare mai nel corso delle puntate, ma si presenta solo come una voce proveniente da vari oggetti con il simbolo di un teschio. Miss Dronio, Boyakki, e Tonzula si organizzano per racimolare qualche soldo per costruire un mecha che li possa condurre ai frammenti della pietra; spesso, però, le indicazioni fornite sono sbagliate.

Purtroppo il Trio Drombo, ogni volta che raggiunge il luogo dove dovrebbe trovarsi un frammento, viene fermato da due giovani paladini dotati anche loro di mecha, Ganchan e Janet: gli Yattaman.



Yattaman fa parte della serie di anime Time Bokan iniziata nel 1975, realizzate da Tatsunoko Production, di cui Yattaman è forse il titolo più celebre, che ha debuttato nel 1977; in Italia è arrivato solo nel 1983. Recentemente Yattaman ha arricchito la vasta libreria anime di Amazon Prime Video, dove è disponibile con lo storico doppiaggio italiano.



City Hunter: Un complotto da un milione di dollari

Emily O'Hara ha deciso di assoldare come guardie del corpo gli agenti speciali di Shinjuku Ryo Saeba e Kaori Makimura, per la cifra di un milione di dollari e con un anticipo di diecimila, perché minacciata dal pericoloso criminale Douglas. Tuttavia, se all'inizio il lavoro che ha accettato sembri facile, Ryo scopre che dietro ad una semplice richiesta si nasconde dell'altro: il vero obiettivo di Douglas è proprio lui.

L'agente speciale dovrà capire per quale motivo l'uomo voglia ucciderlo e chi è il suo mandante.



City Hunter: Un complotto da un milione di dollari è il primo OVA tratto dall'anime City Hunter, uscito in Giappone nel 1990, mentre in Italia è arrivato nel 2004 in VHS e DVD, ed è da poco disponibile a tutti gli abbonati di Amazon Prime Video.



City Hunter: Guerra al Bay City Hotel



Nella baia di Tokyo è stata da poco costruita una nuova isola dove si trova il resort, gestito da uno dei computer più potenti al mondo.ed il resto della squadra sono stati invitati alla festa di inaugurazione, a cui riescono a partecipare solo. Il party prende una piega inaspettata quando il Generale, dittatore della, in Centro America, rapisce tutti i presenti.

Ryo ed il suo partner Hayato Ijuin, noto anche con i nomi di Umibozu e Falcon, dovranno liberare gli ostaggi ed impedire che il despota e sua figlia possano utilizzare il super computer per lanciare un attacco nucleare contro gli USA.



Anche il secondo OVA dedicato a Ryo Saeba, City Hunter: Guerra al Bay City Hotel, è uscito nel 1990 ed è arrivato nel nostro paese in homevideo e su MTV; nel corso di novembre si è aggiunto alla libreria anime di Amazon Prime Video.



Judo Boy



è un mangaka e un autore noto per aver creato opere come, e. Nel 1968 pubblica il manga spokon, da cui lo studio d'animazione Tatsunoko realizza un anime che debutta nel 1969; in Italia, la serie di Judo Boy arriva nel 1980.è l'erede del dojo di judo della sua famiglia. Un giorno il giovane trova suo padre in fin di vita, probabilmente sconfitto da un avversario più abile di lui, e l'unico indizio che ha a disposizione per scovare l'assassino è un occhio di vetro: questo lo conduce ad un uomo con un occhio solo.

Sanshiro, accompagnato dall'inseparabile amico Ken e dal cane Bobo, girerà il mondo a bordo della sua moto ed affronterà numerosi avversari, per trovare l'uomo con un occhio solo. Nel corso di novembre, Judo Boy si è aggiunto alla libreria anime di Amazon Prime Video.



Berserk

Nato da una madre morta impiccata, Gatsu vive sin da giovane età nella violenza, brandendo una spada per sopravvivere ogni giorno e passando da uno spargimento di sangue ad un altro. Dopo aver avuto una discussione con i membri della Squadra dei Falchi, un gruppo di mercenari, il cavaliere entra in contatto con Griffis, il capo dei soldati, noto come il Falco Bianco.



Con il tempo Gatsu scala i ranghi della squadra, dimostrando le sue capacità sul campo di battaglia, tanto da diventare il comandante della fanteria d'attacco. Mentre cerca di ottenere i consensi degli altri compagni d'armi, Guts si rende conto che il mondo non è solo violento e crudele come pensava.

Il dark fantasy Berserk è il longevo manga di successo di Kentaro Miura, la cui serializzazione è iniziata nel 1989 ed è tuttora in corso. Nel 1997 lo studio OLM ha curato la prima stagione della trasposizione animata. Nel 2016 è stato realizzato anche un sequel, in CGI, che non è riuscito a riscontrare i favori dei fan. La prima serie di Berserk è disponibile da novembre, con doppiaggio italiano, su Amazon Prime Video.



Love Hina



Quandoera ancora un bambino fece una promessa ad un'amica di cui era innamorato, ma di cui non ricorda il nome e l'aspetto: riuscire ad entrare alla Todai, l'università di Tokyo, una delle più difficili in cui essere ammessi nel Giappone.Per ben due volte Keitaro ha provato ad entrare, senza riuscirci; rammaricato per non aver mantenuto la promessa e per aver deluso i genitori, che lo hanno buttato fuori di casa, cerca conforto dalla nonna, la quale gestisce la pensione femminile

Per puro caso, Keitaro diventa manager del dormitorio, convivendo così con cinque ragazze.



Love Hina è sicuramente il manga più noto di Ken Akamatsu, da cui lo studio Xebec ha tratto un anime che ha debuttato nel 2000 in Giappone, mentre in Italia è arrivato nel 2004 in DVD e solo un anno dopo in televisione. A novembre, Yamato Video ha reso disponibile Love Hina su Amazon Prime Video, esclusivamente con doppiaggio italiano.



My Santa



Prima di pubblicare il manga con cui ha raggiunto il maggior successo, Love Hina,: una breve storia natalizia, che è arrivata sugli scaffali giapponesi proprio il 24 dicembre 1997. L'OVA dello studio TNK debutta a dicembre 2005, invece in Italia il 25 dicembre 2010.

Santa è un ragazzo sfortunato, nato proprio il giorno della vigilia di Natale e per questo motivo viene spesso chiamato Santa Claus. Proprio il giorno del suo compleanno, Santa riceve la visita di Mai, una aspirante Babbo Natale che, notando il malessere che affligge il giovane protagonista, gli promette di fargli trascorrere il miglior Natale di tutti i tempi.



Gigi la Trottola



Lo spokon, noto in Italia come, segue le vicende dinella versione italiana), un ragazzo dolce, simpatico, e anche un po' pervertito, con un'insana passione per la biancheria intima femminile. Anche se di bassa statura, Kappei ha un vero talento per tutti gli sport, tanto che riesce a dare il massimo persino in attività come il basket.

Kappei viene ospitato dalla dolce Akane (Anna), di cui è innamorato, ma deve fare i conti con il suo rivale in amore, il cane parlante, che solo Kappei riesce a sentire, Seiichiro (Salomone), geloso di Akane. Nel corso delle puntate, Seiichiro ricopre il ruolo di istruttore, spiegando le varie regole degli sport che pratica Kappei.



Haikyuu!! - stagione 3 e stagione 4



Dopo aver visto una partita di pallavolo in cui gioca "", lo studente delle mediedecide di entrare a far parte della squadra di pallavolo della sua scuola. Sebbene la sua altezza non sia ideale per praticare lo sport, Shoyo dimostra di essere in gamba e di lavorare bene con il resto del team, tanto che riesce a portarlo ad un torneo. Durante il primo match, però, il protagonista e la sua squadra perdono contro, ilNonostante la sconfitta, Shoyo continua ad allenarsi spinto dal desiderio di sconfiggere Tobio. Dopo essere entrato al liceo, il giovane si unisce al club di pallavolo della scuola e scopre che anche il suo acerrimo rivale è un membro della squadra.

Shoyo trova difficoltà ad inserirsi, a causa della sua statura e della rivalità con Tobio. Dopo aver dimostrato di poter giocare insieme, mettendo da parte gli asti, Shoyo e Tobio iniziano la loro carriera da giocatori di pallavolo, portando la squadra al successo.



Haikyuu!! è la trasposizione di Production I.G dell'omonimo manga sportivo di Furudate Haruichi, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics. Recentemente Yamato Video ha annunciato che la terza e quarta stagione e gli OVA Terra VS Cielo e La "strada" della palla sono disponibili su Amazon Prime Video, in lingua originale e con sottotitoli in italiano.



Assassination Classroom: Korosensei Quest

Una creatura dalla testa perfettamente rotonda, dotata di tentacoli e con la capacità di muoversi più veloce del suono è diventata il nuovo insegnante della sezione 3-E della scuola media Kunugigaoka, dopo aver distrutto parte della Luna. Ora, l'alieno è intenzionato a distruggere anche la Terra entro un anno, ma vuole comunque insegnare ai suoi alunni a diventare assassini professionisti.

Gli studenti della 3-E colgono questa occasione per cercare di eliminare Koro-sensei (traducibile con l'insegnante indistruttibile) per evitare che possa far esplodere il pianeta: ogni mattina, quando il pericoloso mostro entra in classe provano ad assassinarlo. Eppure, gli alunni della 3-E considerano Koro-sensei il miglior insegnante che abbiano mai avuto.



Korosensei Quest è lo spin-off di Assassination Classroom (a tal proposito, recuperate la nostra recensione della seconda stagione di Assassination Classroom): questa breve avventura è ambientata in un videogioco, in cui la Kunugigaoka è una scuola di magia, dove gli studenti imparano a diventare eroi.

Gli alunni della sezione 3-E hanno dei bug che impediscono loro di diventare dei veri eroi, ma allo stesso tempo sono anche gli unici in grado di fermare il loro insegnante Koro-sensei, il Re dei demoni. Dal canto suo, la creatura vuole addestrare i suoi studenti affinché possano diventare abbastanza forti da sconfiggerlo.



Assassination Classroom: Korosensei Quest ha da poco debuttato in lingua originale e con i sottotitoli in italiano su Amazon Prime Video.