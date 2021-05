Crunchyroll: anime in arrivo e da recuperare a giugno 2021

Sicuramente Crunchyroll è una delle piattaforme streaming più apprezzate dagli appassionati di anime, perché mette a disposizione uno dei cataloghi più vasti in circolazione, che spazia in diversi generi, ed offre agli abbonati numerose produzioni in simulcast. La libreria di Crunchyroll diventa sempre più vasta, con opere che hanno riscontrato i favori del pubblico, come Jujutsu Kaisen (recuperate la nostra recensione di Jujutsu Kaisen) e My Hero Academia, la cui stagione 5 è arrivata in esclusiva sulla piattaforma.



Per questo motivo, l'annuncio dell'arrivo di Naruto e del simulcast e delle precedenti saghe di ONE PIECE ha suscitato non poco clamore. Al momento, è ancora in corso la stagione primaverile di Crunchyroll, tra nuovi anime in contemporanea e attesi ritorni: scopriamo, dunque, quali sono i titoli di maggio che potrebbero esserci sfuggiti e quelli in arrivo a giugno.



ONE PIECE - Saga di Thriller Bark



vuole trovare il, il famigerato tesoro del pirata Gol D. Roger, e diventare il Re dei Pirati, ma per raggiungere il suo obiettivo ha bisogno di riunire una ciurma coraggiosa e di cui fidarsi. Rufy inizia la sua avventura e ben presto incontra lo spadaccino, la navigatrice, il cecchino, lo chef, il medico di bordo, e l'archeologa. Ognuno di loro ha un proprio sogno da realizzare e Rufy li aiuterà a raggiungerlo.

Recentemente, su Crunchyroll ha debuttato la saga di Water 7, che ha messo a dura prova la Ciurma di Cappello di Paglia: hanno dovuto dire addio alla fidata nave Going Merry, hanno rischiato di perdere due fedeli compagni, Usopp e Nico Robin, e per la prima volta hanno affrontato il Governo Mondiale. Tuttavia, se da un lato sembra che Rufy e gli altri abbiano rischiato di perdere qualcuno, alla fine della saga scopriamo che hanno trovato un nuovo compagno, Franky il cyborg carpentiere, e una nuova nave su cui salpare e continuare la lunga traversata: la Thousand Sunny, costruita proprio da Franky.



Con un nuovo membro della ciurma ed una nuova imbarcazione, i Mugiwara proseguono la loro avventura alla ricerca del One Piece. A giugno, su Crunchyroll arriva la Saga di Thriller Bark (nel momento in cui vi scriviamo non è stata ancora annunciata la data di debutto), come sempre solo in lingua originale e con sottotitoli in italiano: i pirati di Cappello di Paglia raggiungono la lugubre isola di Thriller Bark, popolata da zombie, fantasmi ed altre creature spaventose.

Questa volta ad aiutarli trovano lo scheletro spadaccino Brook, nonché esperto musicista. A regnare incontrastato sull'isola vi è Gekko Moria, membro della Flotta dei Sette, dotato del potere Shadow Shadow, con il quale priva le persone delle loro ombre. La piattaforma streaming ha inoltre annunciato che dopo la Saga di Thriller Bark ne verranno aggiunte anche altre 4: Summit War, Fishman Island, Punk Hazard e Dressrosa.



Digimon Adventure 02



Ad aprile ha debuttato su Crunchyroll, la serie originale del 1999, per la prima volta in streaming e in versione sottotitolata. Il 3 maggio, invece, si è aggiunto il sequel Digimon Adventure 02.Sono passati alcuni anni dalla fine delle avventure a Digiworld:e gli altri compagni coetanei frequentano le scuole medie ed hanno ormai perso ogni tipo di contatto con i loro amici. Un giorno, però, Taichi riceve una chiamata d'aiuto da, dove i Digimon stanno affrontando una nuova e pericolosa minaccia: l', che ha trovato un sistema per bloccare le Digievoluzioni.

Tuttavia, non saranno i vecchi digiprescelti a risolvere la situazione ma un nuovo gruppo di eroi. Hikari Yagami e Takeru Takaishi (protagonisti nella prima serie) si sono ritrovati nella stessa classe del quinto anno di elementari, insieme a dei nuovi compagni: Daisuke Motomiya, il cui aspetto ricorda vagamente quello di Taichi, in particolar modo per gli occhiali che porta sulla testa; Miyako Inoue, un'esperta di tecnologia, e il suo vicino Iori Hida.



I ragazzi ricevono i digivice D-3, eccezion fatta per Hikari e Takeru che hanno ancora il loro vecchi dispositivi, diventando così i Digiprescelti che devono salvare ancora una volta il mondo dei Digimon. Questa volta, gli eroi ed i loro compagni mostriciattoli avranno a disposizione un nuovo tipo di digiuova, che permetterà loro di eseguire la Armor Digievoluzione, con la quale possono fermare una volta per tutte l'Imperatore Digimon.



Naruto - Stagione 4



è un giovane e turbolento ninja delche vuole diventaredel villaggio. La sua vita, però, non è stata affatto facile perché all'interno del suo corpo è imprigionato il demone della, che anni prima ha minacciato la quiete dei cittadini: fu il quarto Hokage a salvare il villaggio, confinando il demone nel corpo di Naruto appena nato. A causa di ciò, il protagonista è stato allontanato dagli altri abitanti, vivendo in solitudine, ma ha cercato di non dare troppo peso alla situazione e di essere sempre sorridente.

Nei primi giorni di aprile ha debuttato su Crunchyroll la terza stagione di Naruto: durante le fasi finali dell'esame per diventare Chunin, il villaggio ha subito l'attacco del pericoloso ninja Orochimaru; contemporaneamente, Naruto ha dovuto combattere contro Gaara, giovane ninja del Villaggio della Sabbia.



Il 30 aprile, invece, è arrivata la quarta stagione, che ricopre l'arco della ricerca di Tsunade. Nel corso delle puntate viene introdotta l'Organizzazione Alba, un gruppo di ninja rinnegati di vari villaggi; inoltre, Naruto si allena con Jiraiya per apprendere una nuova tecnica, il Rasengan.