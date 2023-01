Crunchyroll, gli anime di febbraio 2023: ecco My Hero Academia in italiano

Crunchyroll è al momento la miglior piattaforma streaming dedicata agli anime: i titoli presenti in catalogo sono numerosi e si adeguano ai gusti di tutti gli spettatori. Inoltre, ad ogni stagione il palinsesto si arricchisce con serie per la prima volta in Italia, o in simulcast, come Vinland Saga 2 (vi consigliamo di leggere le nostre impressioni sui primi episodi di Vinland Saga 2). A questo, si deve aggiungere che sono arrivati finalmente anche i primi anime doppiati in italiano. Stiamo ancora pregustando le prime serie invernali, tra cui Nier Automata Ver 1.1a (ecco cosa pensiamo dei primi episodi di Nier Automata Ver 1.1a), che Crunchyroll ha annunciato nuove aggiunte al catalogo.



Uzaki-chan Wants to Hang Out! - doppiaggio italiano

Il 23 gennaio, il catalogo di Crunchyroll si è arricchito con il doppiaggio italiano della prima stagione di Uzaki-chan Wants to Hang Out!

Il primo giorno di università, Hana Uzaki ritrova Shinichi Sakurai, un ragazzo che faceva parte del suo stesso club studentesco all'ultimo anno del liceo, ma è diverso da come se lo ricordava: non è più solare ed allegro, bensì solitario. Hana vuole uscire con lui per farlo divertire. Dal canto suo, Shinichi vuole trascorrere il tempo libero in tranquillità. Eppure, poco alla volta, il rapporto tra i due migliorerà.



Link Click - doppiaggio italiano



lavorano nel negozio, dove, a discapito del nome, non vengono sviluppate fotografie, ma vengono esauditi i desideri dei clienti. I due amici, infatti, hanno il dono di entrare nelle foto e di viverne gli eventi, cercando un modo per aiutare chi li ha ingaggiati.

Cheng e Lu sono consapevoli che muoversi nel passato, però, è più difficile di quanto sembri, perché basta alterare anche un singolo elemento per cambiare per sempre il futuro.



Link Click è una serie cinese realizzata dallo studio LAN, che è arrivata in streaming su Crunchyroll lo scorso ottobre. Il 17 gennaio ha debuttato il primo episodio doppiato in italiano di Link Click; gli altri verranno aggiunti settimanalmente.



My Hero Academia - stagioni 1, 2, 3 doppiaggio italiano



Il 12 gennaio, il catalogo di Crunchyroll si è arricchito con il; la piattaforma streaming ha inoltre assicurato che prossimamente saranno disponibili anche le stagioni 4 e 5 doppiate. Una notizia che lascia ben sperare per l'arrivo in futuro del doppiaggio italiano di My Hero Academia 6, che è al momento ancora in corso.

Izuku Midoriya vuole seguire le orme del suo idolo All Might, diventando un supereroe, ma è nato senza Quirk: abilità uniche che contraddistinguono l'80% della popolazione mondiale. Nonostante non abbia alcun superpotere, il protagonista ha l'animo dell'eroe, per questo attira le attenzioni di All Might, il quale lo sceglie come suo degno erede e gli cede il suo Quirk: One For All, che può essere trasmesso da persona a persona.



Dopo estenuanti mesi di allenamento per riuscire a controllare il potere, Izuku viene ammesso al Liceo U.A, una scuola che forma nuovi supereroi. Contemporaneamente, una nuova generazione di supercriminali sta prendendo piede, con lo scopo di far cadere il sistema di supereroi.



Technoroid: Overmind



Parte del progetto multimediale ideato da CyberAgent, Avex Pictures, e Elements Garden, che comprende un videogioco per dispositivi mobile e album musicali, l'animeè ambientato in un futuro in cui le attività del genere umano si sono ridotte drasticamente a causa del cambiamento climatico.

L'unico luogo di gioia e speranza per l'umanità è la Torre di Babele, cuore dell'intrattenimento, dove i cantanti si affrontano per conquistare la vetta. I protagonisti di Technoroid: Overmind sono quattro androidi che rischiano di spegnersi definitivamente, senza elettricità e senza padroni. I quattro, dunque, decidono di partecipare alle competizioni canore della Torre di Babele.



A partire dal 4 gennaio, Technoroid: Overmind si è aggiunto al palinsesto invernale di Crunchyroll, in simulcast.



The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady



Benché non sia portata per la magia normale, la principessasviluppa la magicologia: una serie di incantesimi basati sui vividi ricordi della sua precedente vita.

Un giorno, la principessa scopre che la nobile Euphyllia è stata privata del suo titolo di prossima monarca del regno: decide di aiutarla a riabilitare il suo nome. L'incontro tra Anisphia e Euphyllia non solo cambierà le sorti del regno, ma anche del mondo.



The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady è l'adattamento dell'omonima light novel di Piero Karasu e Yuri Kisaragi, realizzato da Diomedea (lo studio che ha curato l'adattamento dello spokon Ahiru no Sora), che è arrivato in simulcast su Crunchyroll il 4 gennaio.



Nijiyon Animation



Spin-off di Love Live!,segue la vita quotidiana di 13 studentesse del club di idol del liceo Nijiyon.

Tra momenti drammatici, carichi di suspense e pieni di emozioni, le 13 dovranno evitare che il club di idol venga chiuso.



Il simulcast di Nijiyon Animation è iniziato il 6 gennaio.



The Angel Next Door Spoils Me Rotten



In un giorno di pioggia,decide di cedere il suo ombrello a, compagna di scuola e sua vicina con cui non ha mai parlato, prendendosi così un raffreddore. Mahiru, per ricambiare il favore, non solo gli restituisce l'ombrello, ma lo aiuta a riprendersi dal malanno, ma quando entra a casa sua, scopre che regna il disordine.

Messo da parte il ribrezzo iniziale, la studentessa si prende cura dell'amico, mettendo anche in ordine la casa. Con il tempo, il rapporto tra Amane e Mahiru crescerà e si rafforzerà sempre di più.



Il 7 gennaio è arrivata su Crunchyroll la commedia romantica The Angel Next Door Spoils Me Rotten, in contemporanea con la messa in onda giapponese.



D4DJ All Mix



Dopo anni vissuti all'estero,ritorna in Giappone, dove si iscrive all'accademia, una scuola celebre per i popolari gruppi di DJ. Nella nuova scuola, Rinku diventa amica di, una giovane aspirante DJ che le insegna le basi.

Dopo aver visto un concerto delle Peaky P-Key, le due decidono di creare un proprio gruppo: coinvolgono nel loro progetto Muni Onaruto e Rei Togetsu. Con il nome di Happy Around, le studentesse sognano di diventare uno dei migliori gruppi di DJ del Giappone.



L'8 gennaio è arrivato in simulcast su Crunchyroll D4DJ All Mix, seconda stagione di D4DJ: First Mix.



Oh, Suddenly Egyptian God - stagione 2



Mentre di giorno gli dèi egizi sono dediti al loro lavoro, nel tempo libero vivono una vita alquanto ordinaria e tranquilla, ma non priva di emozioni o imprevisti. In episodi della durata di una manciata di minuti, avremo modo di vedere come le varie divinità egizie affrontano la vita di tutti i giorni.

Tra il 2020 e il 2021 è arrivata in simulcast su Crunchyroll la surreale commedia Oh, Suddenly Egyptian God; a partire dall'11 gennaio è possibile vedere le nuove disavventure delle divinità, sempre in contemporanea con il Giappone.



Cardfight!! Vanguard: will+Dress - stagione 2



è l'anime più recente facente parte del multimedia franchise, che comprende manga e un gioco di carte collezionabili.Il timidoviene costantemente sfruttato e deriso dalle sorelle, tanto che un giorno fugge di casa.

A seguito di ciò, il giovane incontra Megumi Okura, che lo introduce nel mondo di Cardfight Vanguard, un particolare gioco di carte, facendolo entrare ufficialmente nel team Blackout.



Will+Dress si svolge quattro mesi dopo il finale della precedente stagione, overDress: Yu-yu e gli altri membri della squadra Blackout vengono invitati a partecipare al torneo Deluxe, dove dovranno competere contro abili giocatori di Cardfight Vanguard, per decretare chi sia il miglior giocatore.



Il 14 gennaio ha debuttato in simulcast la seconda stagione di Cardfight!! Vanguard: will+Dress, che si aggiunge agli altri titoli del franchise già presenti nel catalogo.



How Heavy Are the Dumbbells You Lift???



Dopo essere stata presa in giro dalla sua migliore amica per il suo peso,si iscrive alla palestra, siccome i suoi tentativi di allenarsi da sola non sono andati a buon fine. La palestra è frequentata soprattutto da culturisti, ma anche da, presidentessa del consiglio studentesco della stessa scuola che frequenta Hibiki, che è estremamente appassionata di muscoli.

Rimasta inorridita da quanto visto, la protagonista decide di rinunciare agli allenamenti, ma l'incontro con l'affascinante Naruzo Machio le farà cambiare idea.



Nel 2019 è stato trasmesso sulle emittenti televisive giapponesi la commedia How Heavy Are the Dumbbells You Lift???, adattamento del manga di Yabako Sandrovich (autore di Kengan Ashura) e MAAM, ma a partire dal 6 gennaio è disponibile per lo streaming.



Log Horizon - stagione 2



Sebbene la seconda stagione dell'isekaiabbia debuttato nel 2014, solo lo scorso 6 gennaio si è aggiunta al catalogo di Crunchyroll.Circa 30 mila giocatori rimangono bloccati all'interno del MMORPG, dopo la pubblicazione dell'ultima espansione.

Tra gli sfortunati c'è anche Shiroe, un ragazzo schivo, che inizia ad esplorare la realtà virtuale: poco alla volta imparerà a conoscere le regole del mondo e a familiarizzare con gli NPC. A Shiroe si uniscono Naotsugu, suo amico che ha ripreso a giocare dopo anni di inattività, e Akatsuki, un'assassina che lo considera un degno maestro.



I tre fonderanno la gilda Log Horizon e faranno di tutto per rendere il mondo di Elder Tale ospitale ai giocatori rimasti bloccati al suo interno.



Our Last Crusade or the Rise of a New World??



Temendo la potenza distruttiva della magia, l', un regno tecnologicamente avanzato, ha iniziato una guerra contro, il paese dei maghi. In un clima di costanti battaglie, il cavaliereviene imprigionato per aver liberato una strega dalla sua prigionia.

Dopo un anno, il cavaliere viene scarcerato dall'Impero, che gli affida un importante incarico: dare la caccia a Aliceliese, la Strega della Calamità Glaciale. Iska accetta, convinto che questo possa porre fine ad una volta per tutte ai conflitti. Allo stesso tempo, anche Aliceliese è determinata a far cadere l'Impero per far concludere le ostilità.



Il fantasy Our last Crusade or the Rise of a New World è andato in onda per la prima volta nel 2020, ma in Italia è arrivato lo scorso 6 gennaio, in esclusiva su Crunchyroll.



Naruto Shippuden - stagione 14 e 15



A gennaio non si sono aggiunte solo nuove serie, ma sono anche arrivate le: rispettivamente, la

Il primo arco narrativo è interamente filler e si svolge dopo l'incontro dei cinque Kage: Kakashi, Naruto e Sakura vengono incaricati di indagare sul massacro nel villaggio di Tonika, organizzato da Kabuto e dagli shinobi che ha riportato in vita, per impossessarsi di un tesoro che si dice contenga un grande potere.



Nella stagione 15, che ripercorre solo in parte gli eventi del manga, inizia la Quarta Grande Guerra Ninja: le forze alleate dei ninja di tutto il mondo devono affrontare gli shinobi resuscitati da Kabuto.