Crunchyroll, gli anime di gennaio 2023: arriva NieR Automata!

Il 2022 di Crunchyroll non è stato affatto privo di sorprese. Non solo sono arrivati in simulcast alcuni dei titoli più attesi dell'anno, tra cui Spy x Family e Chainsaw Man (qui potete leggere la nostra recensione di Chainsaw Man 1x11), ma hanno anche debuttato le prime serie doppiate in italiano. Inoltre, sono stati proiettati al cinema i primi film distribuiti da Crunchyroll: Jujutsu Kaisen 0 e Dragon Ball Super: Super Hero (per maggiori informazioni, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Dragon Ball Super: Super Hero).



Eppure, sembra che il colosso dello streaming degli anime voglia iniziare il nuovo anno in maniera ancora più eclatante: le serie in arrivo a gennaio sono veramente tante, tra cui spiccano sicuramente Trigun Stampede e Nier: Automata Ver. 1.1a. Scopriamo, dunque, quali sono i nuovi anime da vedere in simulcast, dando un rapido sguardo anche ai titoli da recuperare a gennaio 2023.



Bungo Stray Dogs - stagione 4 (4 gennaio)



viene cacciato dall'orfanotrofio, perché ingiustamente accusato di avere un legame con una tigre mistica che lo infesta. Affamato e senza più un letto in cui dormire, Atsushi salva dall'annegamento, un detective del soprannaturale, che sta indagando proprio sulla tigre.

Il protagonista decide di aiutare l'investigatore a risolvere il caso: questo è solo il primo passo che lo porterà ad unirsi alla società di detective del soprannaturale e a risolvere inspiegabili casi, che neanche la polizia riesce a chiudere.



Bungo Stray Dogs è il manga di maggior successo di Kafka Asagiri e Sango Harukawa (pubblicato in Italia da Panini Comics), da cui lo studio Bones ha tratto un anime che è andato in onda nel 2016, arrivato in contemporanea su Crunchyroll. A gennaio, inizierà Bungo Stray Dogs 4, sempre in simulcast.



The Ice Guy and His Cool Female Colleague (4 gennaio)



La commedia romantica in arrivo a gennaio, The Ice Guy and His Cool Female Colleague, ruota attorno a, un impiegato all'apparenza come tanti, ma che quando si fa dominare dalle emozioni provoca bufere di neve.

Il suo potere si intensifica ulteriormente in presenza della collega Fuyutsuki, di cui è segretamente innamorato, tanto da congelare tutti gli altri lavoratori.



Tomo-chan is a girl (4 gennaio)



Sin da quando erano bambini,sono sempre stati inseparabili: a volte vengono alle mani, ma si vogliono bene e si guardano sempre le spalle. Ora che sono entrambi al liceo, la loro relazione rischia di cambiare improvvisamente:

Nonostante più volte si sia dichiarata a lui, non riesce ad attirare le sue attenzioni. A causa del suo carattere irruento e del suo aspetto muscoloso, Junichiro non vede la compagna di tante scorribande come una ragazza.



Revenger (5 gennaio)



Scritta e ideata da Gen Urobuchi, autore di Fate/Zero e Psycho Pass, la nuova serieruota attorno a, che, dopo essere stato tradito dalla persona di cui più si fidava, ha iniziato a lavorare al

Se dall'esterno questo si presenta come un normale negozio, in realtà è il covo segreto dei Revenger: un'organizzazione che porta a termine le vendette per conto di altri. Tra i Revenger ci sono un medico con impulsi distruttivi, un ragazzo tanto crudele quanto innocente, un giocatore d'azzardo, e un artigiano.



The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World (5 gennaio)



è il potente stregoneche anni prima dell'inizio degli eventi ha combattuto in guerra per salvare il mondo. Dopo aver deposto le armi, Ray decide di nascondere la sua vera identità per vivere una vita tranquilla, iscrivendosi alla prestigiosa scuola di magia, frequentata da stregoni di nobili origini.

Benché attiri le attenzioni su di sé per non essere di discendenza nobiliare, il protagonista fa subito amicizia con la gentile Amelia Rose, la muscolosa Evy Armstrong, e la timida e studiosa Elisa. Purtroppo, sembra che la tranquillità sia destinata a durare poco, perché l'eroe viene presto incaricato di indagare su una serie di strani avvenimenti che si stanno verificando a scuola: questo porterà Ray a fare i conti con il suo passato.



Buddy Daddies (6 gennaio)



Non sappiamo molto sulla trama di, nuova serie originale di P.A. Works, se non chesono due assassini professionisti.

Un giorno, i due si ritrovano ad affrontare una delle missioni più complicate: essere padri di Miri Unasaka.



The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - Northern War (6 gennaio)



Trasposizione del videogioco Trails of Cold Steel,si svolge nell'anno 1205 del calendario Septian.è una ragazza che è nata e cresciuta ad Ambria del Nord, nel continente di Zemuria.

Determinata a proteggere le persone a lei care e la sua città natale, la protagonista si arruola nell'esercito degli Jaegers del Nord, dimostrandosi capace sul campo di battaglia. Un giorno le viene chiesto di infiltrarsi nell'Impero di Erebonia, insieme a Martin S. Robinson, Iseria Frost, e Talion Drake, per ottenere informazioni sull'Eroe dell'Impero, un'arma che potrebbe mettere in pericolo le vite di Ambria del Nord.



Sugar Apple Fairy Tale (6 gennaio)



Il fantasyè ambientato in un mondo in cui le fate vengono trattate come schiave dagli umani. In questo contesto,, dopo la morte della madre, decide di seguire le sue orme e di diventare una Maestra dello Zucchero d'Argento, ma per esserlo deve recarsi a Lewiston e vincere la competizione di sculture di zucchero organizzata dalla famiglia reale.

Siccome il viaggio è impervio e pieno di pericoli, la giovane ha bisogno di una guardia del corpo: anche se contrariata, sceglie la fata Shalle. Ann spera che il lungo viaggio che l'attende possa aiutarla ad avvicinarsi in qualche modo al compagno, appianando gli antichi rancori tra umani e fate.



Nier: Automata Ver.1.1a (7 gennaio)



Lo scorso febbraio, Aniplex ha annunciato con un breve teaser l'adattamento di, acclamato action RPG sviluppato da Platinum Games e diretto da Yoko Taro. Dopo mesi di notizie, trailer e key visual, non dovremmo più attendere oltre: il 7 gennaio debutterà finalmente

Al momento non sappiamo molto sulla trama, ma Yoko Taro ha confermato che sarà originale, in modo da essere apprezzata da tutti. Inoltre, rivedremo tutti i personaggi principali: come gli androidi 2B, 9S, A2, Adam e Eve, e il pacifico Pascal.



Trigun Stampede (7 gennaio)



Nel mese di giugno, TOHO Animation e lo studio d'animazione Orange, specializzato in produzioni in 3D CGI (Land of the Lustrous e Beastars), hanno annunciato con gran clamore: reboot dell'acclamato manga di Yasuhiro Nightow.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, non sappiamo quale sarà la storia principale di Trigun Stampede, ma stando ai trailer pubblicati finora, si evince che Vash the Stampede è un criminale ricercato, che intraprende un viaggio per trovare il fratello da cui si è separato quando era bambino. Nel corso dell'avventura, Vash incontrerà Meryl Stryfe e Nicholas D. Wolfwood.



Chillin' in My 30s after Getting Fired from the Demon King's Army (7 gennaio)



ha 30 anni ed è un soldato dell'esercito del Signore dei Demoni, ma viene licenziato dopo che suo fratello adottivo diventa nuovo Signore, perché non è in grado di usare la magia.

La sua vita cambia dopo aver salvato una ragazza di un villaggio dall'aggressione di una pericolosa creatura: Dariel scopre di avere più potere di quanto pensasse e decide di usarlo per aiutare gli indifesi.



Don't Toy With Me, Miss Nagatoro - stagione 2 (7 gennaio)



Don't Toy With Me, Miss Nagatoro è l'adattamento del manga di Nanashi (pubblicato in Italia da J-POP), che ha debuttato in simulcast su Crunchyroll nel 2021. A gennaio inizierà finalmente la seconda stagione.Un giorno,incontra in biblioteca, una studentessa del primo anno, mentre sta lavorando al suo manga. Nagatoro inizia a tormentarlo, dopo aver notato che il ragazzo è alquanto impacciato: per deriderlo, lo chiama "Senpai".

Benché in un primo momento Naoto non tolleri i continui scherzi della compagna, con il passare del tempo crea uno strano legame con lei, tanto da considerarla un'amica che gli movimenta le giornate.



The Misfit of Demon King Academy - stagione 2 (7 gennaio)



Per porre fine alle continue ostilità tra umani e demoni, il Re dei Demonidecide di sacrificarsi, con la speranza di reincarnarsi in un futuro migliore. I sudditi, in attesa del suo ritorno, costruiscono l'accademia del Re dei Demoni, che dovrà determinare l'identità del loro sovrano quando ritornerà.

Anos si risveglia circa 2000 anni dopo, in un mondo completamente cambiato, privo di gran parte del potere magico; come se non bastasse, viene ricordato in maniera diversa da com'era veramente, venendo accreditato da molti come impostore. Anos dovrà cercare di ripulire il suo nome, mentre dovrà dimostrare ai suoi sudditi di essere il Re dei Demoni.



Nel 2020 ha debuttato la prima stagione di The Misfit of Demon King Academy, al momento ancora inedita in Italia; ma, a partire dal 7 gennaio inizierà su Crunchyroll il simulcast della seconda. A fronte di ciò, non escludiamo che in futuro possa essere aggiunta al catalogo streaming anche la prima stagione.



The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World (7 gennaio)



Sul punto di morte, dopo essere stato tradito dai suoi compagni, il potente divinatoretenta un incantesimo di reincarnazione, con la speranza di rinascere in un mondo migliore.

Quando riprende conoscenza, il protagonista scopre di essere rinato in una rinomata famiglia di incantatori, ma non viene considerato idoneo per essere mago. Molto presto, Haruyoshi si rende conto che le sue arti da divinatore sono ben più potenti della magia che regna nel mondo: la sua vita nel nuovo mondo è ora più facile.



In/Spectre - stagione 2 (8 gennaio)



In/Spectre segue le vicende di, che è stata rapita dagli yokai quando era ancora una bambina e che è stata scelta come intermediaria tra il mondo degli spiriti e quello umano. Benché le creature ultraterrene convivano in tranquillità con gli esseri umani, alcune di esse minacciano la pace: Kotoko, in quanto, deve fungere da mediatrice.

Un giorno, la protagonista avvicina Kuro Sakuragawa, un ragazzo che dietro il suo aspetto innocuo nasconde un potere soprannaturale. Kotoko, dunque, gli chiede di aiutarla a fermare gli yokai più pericolosi, che minacciano la pace tra il mondo terrestre e quello ultraterreno.



Nel 2020 ha debuttato in simulcast su Crunchyroll la prima stagione di In/Spectre, trasposizione a cura di Brain's Base (To Your Eternity) del manga di Kyo Shirodaira e Chashiba Katase. Dopo tre anni di attesa, arriva finalmente la seconda stagione di In/Spectre.



By the Grace of the Gods - Stagione 2 (8 gennaio)



muore improvvisamente. La sua vita è sempre stata piena di difficoltà e di sofferenze, per questo, poco prima di esalare l'ultimo respiro, tre divinità lo vogliono aiutare facendolo rinascere in una foresta in un mondo fantasy con le fattezze di un bambino in grado di padroneggiare arti magiche.

Ryoma vive da solo coltivando la sua passione di collezionare slime: una vita apparentemente tranquilla, almeno fino a quando non incontra suoi simili. Dopo aver salvato un soldato caduto, Ryoma viene invitato a visitare la città più vicina: intraprende in questo modo un viaggio che lo porterà ad esplorare il mondo.

L'8 gennaio inizierà il simulcast della seconda stagione dell'isekai By the Grace of the Gods.



Handyman Saitou in Another World (8 gennaio)



è un tuttofare che si reincarna in un altro mondo. Qui forma un gruppo esplorativo con, una formidabile guerriera;, un potente mago, che dimentica gli incantesimi;, una fata.

Le abilità da tuttofare di Saito torneranno utili quando dovrà aprire un forziere bloccato o dovrà riparare un'armatura scheggiata.



Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement (8 gennaio)



Mentre sta cadendo da un precipizio,si ritrova teletrasportata in un mondo simile all'Europa medievale.

Qui, la protagonista viene aggredita da un branco di lupi e si rende conto che è in grado di viaggiare tra due mondi: il suo e quello in cui si è ritrovata. Mitsuha approfitta della sua capacità per vivere in entrambi i mondi, trovando diversi modi per guadagnare 80.000 monete d'oro, necessarie per potersi ritirare definitivamente.



The Tale of Outcasts (8 gennaio)



Ambientato in una versione alternativa dell'Inghilterra del 19esimo secolo, popolata da umani e creature antropomorfe,segue le vicende di, un'orfana che vive da sola e in povertà.

La sua vita cambia quando incontra Marabas, una creatura immortale dall'aspetto animalesco, braccato da un gruppo di cacciatori. Uniti dall'infelice destino di essere da soli, Wisteria e Marabas vagano per il regno alla ricerca di un luogo dove poter vivere insieme e in pace.



Vinland Saga - Stagione 2 (9 gennaio)



Nel 2019 ha debuttato, adattamento del manga storico di Makoto Yukimura (pubblicato da Edizioni Star Comics), a cura di WIT Studio. Dopo anni di attesa, finalmente potremo scoprire come prosegue l'avventura di Thorfinn, con la seconda stagione di Vinland Saga, questa volta realizzata dallo studio MAPPA. A partire dal 9 gennaio, infatti,

Thorfinn, figlio del comandante vichingo Thors, che ha deposto le armi per una vita tranquilla, è cresciuto con le storie su Vinland, una terra calda e rigogliosa, dove gli uomini vivono in pace, ben diversa dalla gelida Islanda. Quando Thors viene richiamato in battaglia per combattere contro gli Inglesi, Thorfinn lo segue, ma assiste alla tragica morte del padre per mano di Askeladd.



Desideroso di ottenere vendetta, il giovane protagonista, ancora bambino, si unisce al manipolo di uomini guidato da Askeladd. Con il passare degli anni, Thorfinn diventa un formidabile e temuto guerriero, ma non ha dimenticato la sua vendetta.



Ayakashi Triangle (9 gennaio)



Tratto dall'omonimo manga di Kentaro Yabuki (autore di Black Cat e To Love-Ru), Ayakashi Triangle segue le vicende di, amici sin dall'infanzia, legati dalla capacità di vedere gli, creature che si nutrono della forza vitale degli umani.Ormai al liceo, il rapporto tra i due si è complicato ulteriormente: non solo perché i sentimenti di Suzu per l'amico sono cambiati, ma anche a causa delle loro idee contrastanti sugli ayakashi. Matsuri li considera una minaccia; Suzu, che è diventata una medium in grado di emanare una considerevole quantità di energia vitale, li ama tutti indiscriminatamente.

Un giorno, i due si imbattono in Shirogane, il Re degli ayakashi, che vuole diventare ancora più potente divorando Suzu. Matsuri interviene per salvare l'amica, ma viene trasformato in una ragazza. A seguito di quanto accaduto, Matsuri continuerà a combattere le forze del male, ma dovrà iniziare a comportarsi come una ragazza.



Malevolent Spirits: Mononogatari (9 gennaio)



Quando gli spiriti si impossessano di oggetti antichi, possono assumere forma fisica, venendo chiamati: questi possono essere benevoli o malevoli. Il clanha il compito di esorcizzare gli oggetti e riportare gli spiriti nell'al di là, prima che possano risultare una minaccia.

Hyoma Kunato, giovane membro del clan, prova un profondo odio per le creature, dopo che gli hanno portato via qualcosa a lui estremamente caro. Al fine di mitigare il suo temperamento, il nonno invia Hyoma a Kyoto, dove vive Nagatsuki Botan, una donna che convive con degli Tsukumogami del tutto pacifici.



Malevolent Spirits: Mononogatari è il nuovo anime di Bandai Namco Pictures, il cui simulcast inizierà il 9 gennaio.



Reborn to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire (9 gennaio)



Per anni il re e eroeha regnato e protetto il suo impero, affrontando le forze oscure che lo minacciavano. Ormai sul punto di morte, il sovrano chiede alla divinità protettricedi esaudire un suo ultimo desiderio: diventare un abile spadaccino.

La dea accetta la sua richiesta. Inglis si risveglia in un futuro lontano, come figlia di una famiglia nobiliare poco influente, e viene subito considerata non idonea per intraprendere il cavalierato. Inglis non si lascia certo abbattere tanto facilmente, essendo disposta a tutto pur di poter eccellere nell'arte della spada.



The Vampire Dies in No Time - stagione 2 (9 gennaio)



La prima stagione di, nuova serie dello studio Madhouse, ha debuttato lo scorso anno. Anche se al momento su Crunchyroll non è disponibile con sottotitoli in italiano, a partire dal 9 gennaio inizierà la seconda stagione, in contemporanea con la messa in onda giapponese.

Il celebre cacciatore di vampiri Ronaldo viene ingaggiato per salvare un bambino rapito da Draluc, l'Invincibile. Quando raggiunge il suo castello, il cacciatore si rende conto che Draluc è un vampiro diverso dagli altri: è debole a qualunque cosa, persino ad un semplice battito di mani.



A seguito di una serie di sfortunati eventi, Ronaldo distrugge la dimora di Draluc: sentendosi in colpa, lo ospita a casa sua e decide di farlo lavorare con lui, affrontando i vampiri minori che infestano la città.



Adventurers Who Don't Believe in Humanity Will Save The World (10 gennaio)



Il fantasysi focalizza su, un avventuriero veterano che è stato cacciato dal suo party, dopo essere stato ingiustamente accusato di appropriazione indebita dei fondi.

Sentendosi tradito dalle persone che più amava, Nick finisce in una taverna a bere, dove incontra altre tre persone nella sua stessa situazione: decide dunque di formare un proprio gruppo di avventurieri.



Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill (10 gennaio)



Il 27enneviene evocato insieme ad altri eroi prescelti in un mondo fantasy, per proteggerlo dalle forze del male che lo infestano. Molto presto, però, il giovane si rende conto di essere stato richiamato per sbaglio, perché la sua unica capacità è di aprire un menù dove acquistare e ottenere articoli legati alla cucina giapponese moderna.

Considerato inutile per la causa, Tsuyoshi viene allontanato dagli altri eroi, ed intraprende un viaggio in solitaria. In poco tempo, le sue abilità culinarie attirano le attenzioni di molti, tra cui il leggendario lupo Fenrir, che stringe un patto con lui. Tsuyoshi diventa così un avventuriero e un mercante: viaggiando per il mondo farà conoscere a tutti le sue pietanze.



Il 10 gennaio inizierà Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, nuovo anime dello studio MAPPA, adattamento della light novel isekai di Masa e Ren Eguchi.



Kaina of the Great Snow Sea (11 gennaio)



Ideata dal mangaka Tsutomu Nihei (Blame e Knights of Sidonia) e da Polygon Pictures,è ambientato in un mondo interamente ricoperto da un oceano di neve in continua espansione.

Gli abitanti vivono intorno alle radici degli alberi o sulla calotta sopra l'atmosfera del pianeta. L'incontro tra Kaina, una cittadina della volta celeste, e Liliha, una ragazza che vive sulla superficie del pianeta dà il via ad una serie di eventi che porterà a cambiare il mondo.



The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made - stagione 2 (13 gennaio)



Quando una misteriosa entità ordina agli studenti di una scuola di formare delle coppie per salvare un mondo fantasy dall'esercito del Signore dei Demoni,rimane indietro perché nessuno vuole stare con lui a causa del suo aspetto.

Per rimediare all'errore, la divinità lo spedisce nel mondo, con la possibilità di potersi ricongiungere con gli altri. Purtroppo, Seiichi si ritrova nel cuore di una foresta, lontano dai compagni di scuola e dalla civiltà.



Qui, il Nostro cerca un modo per uscire dalla foresta, quando trova il Frutto dell'Evoluzione, che gli cambia improvvisamente aspetto. Seiichi si rende conto che con quel frutto miracoloso la sua vita potrebbe finalmente avere una svolta.



The Fire Hunter (14 gennaio)



Diretta da Junji Nishimura (regista di Ranma ½) e scritta da Mamoru Oshii, acclamato regista di(a tal proposito, ecco il nostro speciale da Ghost in the Shell 2 alla serie Netflix ), la nuova serie originalesi svolge in un mondo ormai distrutto dall'ultima guerra.

Al termine degli scontri, il pianeta è stato avvolto da una foresta nera e gli esseri umani hanno contratto una particolare malattia che li fa andare in fiamme se si avvicinano al fuoco.



L'unica fonte di calore non letale può essere ottenuta cacciando le creature che vivono nella foresta, chiamate Spiriti della Fiamma; solo i cacciatori del fuoco più esperti possono addentrarsi nella foresta. In questo contesto post-apocalittico, seguiremo le vite di Touko e Koshi, il cui incontro potrebbe cambiare per sempre le sorti del mondo.



Sorcerous Stabber Orphen - Chaos in Urbanrama (18 gennaio)



Dopo la prima serie uscita tra il 1998 e il 2000, a cura di J.C. Staff, nel 2020 Studio Deen realizza una seconda trasposizione di, light novel di Yoshinobu Akita e Yuya Kusaka. Sebbene al momento su Crunchyroll non siano disponibili i sottotitoli italiani delle prime due stagioni, a partire dal 18 gennaio debutterà il simulcast della terza, che adatta gli eventi dell'arco di

Quando era all'accademia di magia alla Torre della Zanna, il giovane e promettente stregone Orphen vide Azalie Caith-Sith, sua sorella adottiva, essere trasformata in un drago, a causa di un esperimento non andato a buon fine. Dopo aver capito che gli anziani hanno preferito allontanare Azalie per salvaguardare il nome dell'istituto, il giovane stregone decise di cercare da solo una cura per la maledizione.



Dopo cinque anni, Orphen non ha ottenuto molti risultati, ma non demorde, sapendo che altri stregoni stanno dando la caccia ad Azalie.



Gli altri titoli da recuperare



Oltre ai numerosi titoli in arrivo a gennaio, ce ne sono altri usciti a dicembre, che dovreste recuperare.Tra tutti, il doppiaggio italiano della seconda stagione di(qui la nostra recensione di Demon Slayer 2 ), che il 12 dicembre si è aggiunto alla lista di serie doppiate da Crunchyroll.

La nuova tornata di episodi adatta gli eventi dell'arco del Treno Mugen e del Quartiere a Luci Rosse: Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, e Inosuke affrontano i demoni a bordo di un treno infestato, insieme al Pilastro della Fiamma Rengoku; in seguito si recano al distretto a luci rosse, affiancati dal Pilastro del Suono Tengen.



A differenza degli altri titoli presenti in catalogo, di cui settimanalmente vengono aggiunti gli episodi doppiati, di Demon Slayer 2 sono già disponibili tutte le puntate in italiano.

Il 23 dicembre, invece, il catalogo si è arricchito con Lee's Detective Agency, una miniserie spin-off di Arknihgts (videogioco per dispositivi mobile), incentrata sui casi dell'Agenzia Investigativa di Lee.