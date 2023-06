Crunchyroll: gli anime di giugno, Blue Lock e Ranking of Kings in italiano!

Ormai da anni Crunchyroll domina il mondo dello streaming degli anime: ogni mese porta anime in simulcast, in esclusiva, e di recente anche doppiaggi italiani. Mentre continua la serializzazione dei titoli di punta della primavera, come la terza stagione di Demon Slayer (qui le nostre impressioni su Demon Slayer 3x08), negli ultimi giorni, sono state annunciate le prime serie che ci faranno compagnia questa estate, ma dovremmo pazientare ancora un po' prima di scoprire il palinsesto completo. Per allietare l'attesa, la piattaforma arancione ha aggiunto nuovi titoli nel proprio catalogo, tra cui anche alcuni in italiano: scopriamo, dunque, quali sono le novità di maggio da recuperare a giugno su Crunchyroll.



Blue Lock (doppiaggio italiano)



Nel corso dell'ultimo Comicon di Napoli, Crunchyroll ha proiettato in anteprima i primi due episodi doppiati in italiano di, trasposizione dello spokon di Muneyuki Kaneshiro e Yosuke Nomura. Non abbiamo dovuto attendere molto per poterli vedere anche in streaming: il 3 maggio, infatti, sono arrivati sul catalogo; gli altri vengono aggiunti a cadenza settimanale.

Dopo che la nazionale di calcio giapponese ha perso i campionati mondiali, la federazione calcistica decide di adoperare un metodo differente di selezione dei calciatori: Anri Terei, nuovo membro della federazione, assume il visionario coach Jinpachi Ego, che avvia il progetto Blue Lock.



Trecento tra i migliori attaccanti dei licei di tutto il Giappone vengono rinchiusi all'interno di una struttura, dove dovranno prendere parte ad estenuanti allenamenti e dovranno affrontarsi in singolari partite di calcio. Solo uno verrà scelto per essere il nuovo attaccante della nazionale giapponese.

Tra i selezionati al programma c'è Yoichi Isagi, che ha perso fiducia in se stesso dopo aver portato il suo team alla sconfitta, a causa di una scelta presa sul campo di gioco. Yoichi approfitta dell'occasione offertagli per riscattarsi e per realizzare il sogno di far vincere i mondiali di calcio al Giappone.



Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage (doppiaggio italiano)



L'acclamata serie di Wit Studio,(adattamento dell'omonimo manga di Sosuke Toka), segue le vicende di, un giovane principe affetto da sordità e con una costituzione non molto forte, tanto da non riuscire a brandire neanche una spada. Questi sono spesso motivi di scherno da parte dei sudditi che non lo ritengono all'altezza di ereditare il trono del regno.

Eppure, il principe dimostra un indomito coraggio quando incontra una creatura d'ombra, che soprannomina Kage: non indietreggia spaventato, ma poco alla volta instaura un rapporto con l'essere, trovando il suo primo amico. Questo è solo il primo passo che porterà Bojji ad intraprendere un'avventura per diventare il Re migliore del mondo, con l'aiuto di Kage.



Lo scorso aprile è iniziato su Crunchyroll il simulcast dello special Treasure Chest of Courage, che dal 4 maggio è disponibile anche con doppiaggio italiano: avventure inedite in cui Bojji potrà dare dimostrazione del suo coraggio.



Backflip!! The Movie



Il protagonista dell'anime sportivo(trasmesso in simulcast nel 2021) è, che dopo essere rimasto particolarmente colpito da un'esibizione di ginnastica ritmica, quando era all'ultimo anno delle medie, capisce di voler diventare un ginnasta. Iscrittosi al liceo privato, noto anche con il nome di Ao High, lo studente entra nel club di ginnastica maschile.

Qui conosce Ryoya Misato, un atleta professionista che è arrivato secondo in un campionato giovanile. Non avendo molta dimestichezza con lo sport, Shotaro inizia un lungo e travagliato percorso per diventare un professionista, tra difficoltà e soddisfazioni.



Dal 12 maggio è disponibile in streaming il film sequel di Backflip!!, in lingua originale e con sottotitoli in italiano: Shotaro e gli altri membri del club dovranno affrontare l'ultima sfida al torneo tra licei di ginnastica ritmica.



Hula Fulla Dance



Proiettato per la prima volta nei cinema giapponesi nel 2021, ma arrivato su Crunchyroll Italia solo lo scorso 12 maggio, con sottotitoli in italiano, il filmsegue le vicende di, che dopo il diploma si candida come hula girl nel centro, seguendo le orme della sorella maggiore.

Anche se è inesperta, Hiwa viene assunta: inizia a stringere un legame con le altre colleghe, mentre deve affrontare le difficoltà di non essere una ballerina.



Bastions

In un mondo in cui tutti sono dotati di superpoteri, tre popolari idol li usano per combattere il crimine.

Il trio dovrà salvare il pianeta dalla Wash Green, una corporazione che afferma di essere ecologica, ma che in realtà è tra le prime fonti di inquinamento globale.



Il 13 maggio è arrivato in streaming in lingua originale Bastions, produzione sudcoreana con le canzoni del gruppo K-pop BTS.



Naruto Shippuden - stagione 17



Dal 9 maggio sono disponibili su Crunchyroll gli episodi mancanti di, solo con sottotitoli in italiano.

Ora è possibile rivedere in streaming l'intera epopea del giovane ninja del Villaggio della Foglia, dai suoi primi passi, fino all'ultimo scontro, rivivendo tutti i momenti più emozionanti della storia.